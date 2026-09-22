Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, amely három hónap, sorozatos 25 bázispontos kamatvágása után a mai kamatdöntő ülésén szinten tartotta az irányadó rátát. A döntés megfelel a piaci várakozásoknak, az elemzők is a kamattartást vártak a Varga Mihály-vezette testülettől.

MNB: itt a döntés, Varga Mihályék több hónap után behúzták a kéziféketFotó: Ladóczki Balázs

MNB: itt a döntés, Varga Mihályék több hónap után behúzták a kéziféket

A monetáris tanács a legutóbbi ülésén 25 bázisponttal 5,5 százalékra vágta vissza az alapkamatot. Noha a nyári hónapokban több, monetáris politikai szempontból kedvező adat is napvilágot látott, és a forint árfolyama is viszonylag stabilan alakult, az iráni háború eszkalációja új helyzetet teremtett az elmúlt hetekben.

Augusztus közepére ugyanis kifulladt az iráni béketárgyalások, ami hónapok óta nem látott energaiárszinteket eredményezett, megállásra kényszerítve az MNB-t.

A kamatdöntést megelőzően a Világgazdaságnak nyilatkozó elemző, Regős Gábor azt mondta, hogy ugyan a legutóbbi, 1,3 százalékos inflációs adat önmagában indokolná az újabb kamatvágást, ezúttal a piaccal szembemenne egy ilyen döntés. A forintra kifejezetten nagy nyomás hárult az utóbbi hetekben, amit csak egy szokatlan jegybanki kommunikáció volt képes kezelni.

Szeptember 2-án 371,69 forint/euróig gyengült a forintárfolyam, majd jött egy MNB-s információ. A Bloomberg szeptember 3-án írt arról, hogy szeptemberben nem várható kamatcsökkentés, raádásul vizsgálja a jegybank, hogy 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentse az inflációs célt. Hogy a hírügynökség értesülései mennyire voltak valósak, kérdéses, mindenesetre a célt elérték vele, ugyanis a forint korigálni tudott az ingatag nemzetközi környezet ellenére is.

Regős Gábor szerint két, egymással összefüggő tényező miatt sem számított további lazításra:

az egyik a forintárfolyamban megjelent nagyobb volatilitás és néha nagyobb gyengülés, illetve

a világpiaci energiaárak elszabadulása.

Az energiaárak közül bár az olajról beszélünk többet, aminek az ára ismét 108 dollárig emelkedett a múlt héten, az elemző szeirnt nem ez jelenti a nagyobb bajt, hanem a földgáz ára. Ez mostanában 80 euró/MWh körül mozog, ami a háború előtti árnak nagyjából a háromszorosa. Ráadásul a gázbeszerzések jelentős része előre rögzített áron történik, a fix áras szerződések jelentős része október 1-jén fordul, ezért a magas árszint a lehető legrosszabb időpontban következik be.