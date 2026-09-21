Nagy döntés készül a kamatról a Magyar Nemzeti Bankban, Varga Mihály veszélyes lavinát indíthat el: a forint miatt figyelmeztet az elemző – a jegybankelnök már az energiaárakra figyel

Kedden ismét összeül a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, amely a legutóbbi ülésén 25 bázisponttal 5,5 százalékra vágta vissza az alapkamatot. Ez volt sorozatban a harmadik kamatvágás, ám könnyen lehet, hogy szeptemberben szünet jön. A Varga Mihály-vezette testület ezenfelül bemutatja a szeptemberi inflációs jelentését is és arról döntés születethet, hogy a jegybank már idén csökkenti inflációs célját 3 százalékról 2,5 százalékra.

MNB: ennyi volt a kamatvágásoknak, Varga Mihály már az energiaárakra veti vigyázó tekintetét, közben az elemző figyelmeztet – "Veszélyes lavinát indíthat el" / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

MNB: ennyi volt a kamatvágásoknak, Varga Mihály már az energiaárakra veti vigyázó tekintetét

Noha a nyári hónapokban több, monetáris politikai szempontból kedvező adat is napvilágot látott, és a forint árfolyama is alapvetően stabilan alakult, az iráni háború eszkalációja új helyzetet teremtett az elmúlt hetekben. Augusztus közepére ugyanis kifulladt a béketárgyalások, ami hónapok óta nem látott energaiárszinteket eredményezett, ez pedig egyértelműen megállásra kényszerítheti az MNB-t. A kamatdöntés mellett legalább ennyire fontos lehet, hogy a monetáris manács milyen jelzéseket ad a monetáris politika következő hónapokban várható irányáról

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a legutóbbi, 1,3 százalékos inflációs adat önmagában egyértelműen indokolná az újabb kamatvágást, azonban várakozása szerint a monetáris tanács ezúttal változatlan szinten tartja az alapkamatot. Erre számít a piac is, különösen az elmúlt időszakban megemelkedett energiaárak, valamint a forint korábbi gyengülése miatt. Emlékeztetett rá, hogy a forintra nehezedő nyomást egy szokatlan jegybanki kommunikáció enyhítette nemrégiben: a Bloomberg szeptember 3-án írt arról, hogy szeptemberben nem várható kamatcsökkentés, raádásul vizsgálja a jegybank, hogy 3 százalékról 2,5 százalékra csökkentse az inflációs célt. Hogy a hírügynökség értesülései mennyire voltak valósak, kérdéses, mindenesetre a célt elérték vele, ugyanis a forint erősödni tudott az ingatag nemzetközi környezet ellenére.

Regős szerint ha ezek után most mégis vágna a jegybank, az gyengülési hullámot indítana el a forint árfolyamában, márpedig ez a mostani piaci környezetben veszélyes lavinát indíthatna el.

Az elemző alapvetően két, egymással összefüggő tényező miatt nem számít egyelőre további lazításra:

az egyik a forintárfolyamban megjelent nagyobb volatilitás és néha nagyobb gyengülés, illetve

a világpiaci energiaárak elszabadulása.

Az energiaárak közül bár az olajról beszélünk többet, aminek az ára ismét 108 dollárig emelkedett a múlt héten, az elemző szeirnt nem ez jelenti a nagyobb bajt, hanem a földgáz ára. Ez mostanában 80 euró/MWh körül mozog, ami a háború előtti árnak nagyjából a háromszorosa. Ráadásul a gázbeszerzések jelentős része előre rögzített áron történik, a fix áras szerződések jelentős része október 1-jén fordul,

azaz a magas árszint a lehető legrosszabb időpontban következik be, hiszen nagyobb eséllyel szivárog be a fogyasztói árakba is.

És ez persze a megdráguló import miatt rontja a folyó fizetési mérleg egyenlegét is, ami pedig gyengíti a forintot. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az infláció elleni küzdelemben jelentős sikereket ért el a jegybank, ami nemcsak egy rövidtávú siker, hiszen ezzel az inflációs várakozásokat is mérsékelték. Ebben nagy szerepe volt a forint erősödésének, viszont ekkora mértékű forinterősödés a jövőben nem várható, így nehezebb lesz ennyire alacsonyan tartani az inflációt.