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Orbán Balázs
Mohácsi Duna-híd
Hargitai János
autóút
beruházás
Vitézy Dávid

Dühös üzenetet kapott Vitézy Dávid: ez a következménye, hogy részlegesen leáll a mohácsi Duna-híd beruházása – "Észak-déli folyosó kell az M6-os autópálya bevonásával"

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Több tízmilliárd forintos megtakarítást hoz a beruházás áttervezése, ám Orbán Balázs szerint a döntés túlmutat a költségeken. Szerinte Magyarországnak most kellene kiépítenie azt az észak-déli folyosót, amely a jövő nemzetközi áruforgalmát az országba terelheti, a mohácsi Duna-híd pedig erre tökéletes lenne.
VG
2026.09.04, 21:30

A mohácsi Duna-híd megépül, de a kapcsolódó úthálózat egyik oldalán csak 2×1 sáv készül, amivel a kormány 74-76 milliárd forintot takaríthat meg. Orbán Balázs szerint azonban a vita nem pusztán a sávok számáról szól: az a kérdés, hogy Magyarország továbbra is a Balkán és Közép-Európa közötti fontos gazdasági kapu akar-e lenni.

Mohács, mohácsi Duna-híd
A mohácsi Duna-híd marad, a négysávos úthálózat viszont nem mindenhol: a kormány 74-76 milliárd forintot spórolna a műszaki tartalom csökkentésével / Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

Megépül a mohácsi Duna-híd a terveknek megfelelően, ám a hozzá kapcsolódó úthálózat egyik oldalán csak 2×1 sáv készül 

- írta Facebook-bejegyzésében Hargitai János országgyűlési képviselő. Orbán Balázs erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy a kormány döntése értelmében a beruházás nem marad el, viszont a szigeti, alföldi oldalon elégségesnek tartják a kétszer egysávos kialakítást.

Hargitai szerint a módosítással 74-76 milliárd forintot takarítanak meg. Egyben azt is állítja, hogy ebből nem következik túlárazás: egyszerűen kevesebb műszaki tartalmat rendelnek meg, ezért kevesebbet is fizetnek érte. A felszabaduló forrásokat más irányba csoportosítják át, aminek célja Hargitai megfogalmazása szerint már sejthető.

A döntés ugyanakkor Orbán Balázs szerint egy sokkal nagyobb kérdést is felvet. A politikus úgy látja, hogy a mohácsi híd soha nem pusztán Mohácsról szólt, hanem egy átfogó gazdasági stratégia része volt.

Ennek lényege, hogy Magyarország Európa déli kapujává váljon, és az egyre növekvő balkáni, illetve keleti áru- és logisztikai forgalom az országon keresztül haladjon Európa belseje felé. 

Ehhez szerinte nem elegendő az M5-ös: valódi alternatív észak-déli közlekedési folyosóra lenne szükség, amelybe az M6-os is bekapcsolódik.

A tét nem kicsi. Egy versenyképes útvonal Magyarországon tarthatná azt a forgalmat, amely egyébként Horvátország felé kerülhetne, miközben új gazdasági lehetőségeket teremthetne Dél-Magyarország számára. Logisztikai központok, ipari beruházások és új munkahelyek települhetnének az infrastruktúrára építve.

Orbán Balázs szerint éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi forgalom indokolja-e a négysávos kialakítást. A stratégiai kérdés az, hogy Magyarország akar-e olyan gazdasági folyosót létrehozni, amely a jövőben képes idehozni a nemzetközi forgalmat.

A mohácsi Duna-hídon nem éri meg spórolni

A politikus szerint a műszaki tartalom visszavágása rövid távon megtakarítást jelenthet, hosszabb távon azonban akár drágább döntésnek bizonyulhat. Ha ugyanis a forgalom időközben más országon, például Horvátországon keresztül találja meg a versenyképes útvonalat, később már nehezebb lehet visszacsábítani.

Ráadásul egy már működő híd és úthálózat későbbi bővítése jóval körülményesebb lehet, mint a szükséges kapacitás kiépítése már a beruházás eredeti szakaszában.

A vita így valójában arról szól, hogy a mohácsi híd önálló közlekedési beruházás lesz-e, vagy egy nagyobb észak-déli gazdasági folyosó első fontos eleme. 

Orbán Balázs szerint ha továbbra is cél, hogy Magyarország a Balkán és Közép-Európa közötti egyik meghatározó logisztikai kapu legyen, akkor az ehhez szükséges infrastruktúrát nem akkor kell megépíteni, amikor a forgalom már máshol talált magának utat.

Hargitai János közben arra utalt, hogy a felszabaduló forrásoknak már megvan az új iránya, és szerinte nem a Bácska felé vezető út lesz az, ahol nagyobb kapacitásra lesz szükség. A mohácsi híd tehát megépül, de az infrastruktúra körül kibontakozó vita már jóval túlmutat egyetlen beruházáson: arról szól, hogy merre akarja vezetni Magyarország a következő évtized gazdasági forgalmát.

Döntött a Tisza-kormány a mohácsi Duna-hídról, Vitézy Dávid most jelentette be: pontosan megnevezte, melyik részét állítják le a beruházásnak – 76 milliárd forintot vesznek el belőle

Megépül a mohácsi Duna-híd, de a beruházás egy korábban elrendelt, indokolatlanul túlméretezett elemét leállítják – közölte Vitézy Dávid. Az alföldi oldalon tervezett, mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakasz helyett 2×1 sáv épül, amellyel a felülvizsgálat szerint 74-76 milliárd forint közpénzt takaríthatnak meg.

 

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