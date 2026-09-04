Dühös üzenetet kapott Vitézy Dávid: ez a következménye, hogy részlegesen leáll a mohácsi Duna-híd beruházása – "Észak-déli folyosó kell az M6-os autópálya bevonásával"

A mohácsi Duna-híd megépül, de a kapcsolódó úthálózat egyik oldalán csak 2×1 sáv készül, amivel a kormány 74-76 milliárd forintot takaríthat meg. Orbán Balázs szerint azonban a vita nem pusztán a sávok számáról szól: az a kérdés, hogy Magyarország továbbra is a Balkán és Közép-Európa közötti fontos gazdasági kapu akar-e lenni.

A mohácsi Duna-híd marad, a négysávos úthálózat viszont nem mindenhol: a kormány 74-76 milliárd forintot spórolna a műszaki tartalom csökkentésével / Fotó: Hargitai János Facebook-oldala

Megépül a mohácsi Duna-híd a terveknek megfelelően, ám a hozzá kapcsolódó úthálózat egyik oldalán csak 2×1 sáv készül

- írta Facebook-bejegyzésében Hargitai János országgyűlési képviselő. Orbán Balázs erre reagálva azt hangsúlyozta, hogy a kormány döntése értelmében a beruházás nem marad el, viszont a szigeti, alföldi oldalon elégségesnek tartják a kétszer egysávos kialakítást.

Hargitai szerint a módosítással 74-76 milliárd forintot takarítanak meg. Egyben azt is állítja, hogy ebből nem következik túlárazás: egyszerűen kevesebb műszaki tartalmat rendelnek meg, ezért kevesebbet is fizetnek érte. A felszabaduló forrásokat más irányba csoportosítják át, aminek célja Hargitai megfogalmazása szerint már sejthető.

A döntés ugyanakkor Orbán Balázs szerint egy sokkal nagyobb kérdést is felvet. A politikus úgy látja, hogy a mohácsi híd soha nem pusztán Mohácsról szólt, hanem egy átfogó gazdasági stratégia része volt.

Ennek lényege, hogy Magyarország Európa déli kapujává váljon, és az egyre növekvő balkáni, illetve keleti áru- és logisztikai forgalom az országon keresztül haladjon Európa belseje felé.

Ehhez szerinte nem elegendő az M5-ös: valódi alternatív észak-déli közlekedési folyosóra lenne szükség, amelybe az M6-os is bekapcsolódik.

A tét nem kicsi. Egy versenyképes útvonal Magyarországon tarthatná azt a forgalmat, amely egyébként Horvátország felé kerülhetne, miközben új gazdasági lehetőségeket teremthetne Dél-Magyarország számára. Logisztikai központok, ipari beruházások és új munkahelyek települhetnének az infrastruktúrára építve.

Orbán Balázs szerint éppen ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy a jelenlegi forgalom indokolja-e a négysávos kialakítást. A stratégiai kérdés az, hogy Magyarország akar-e olyan gazdasági folyosót létrehozni, amely a jövőben képes idehozni a nemzetközi forgalmat.