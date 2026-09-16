Mohu átalakítása: váratlanul belengette az új rendszert a Tisza-kormány minisztere −„Nekünk felelősségünk van, hogy minden flottul álljon át, ha át kell”

Az elmúlt időszakban egyre nagyobb a feszültség a Mohu és a kormány között. Az első vizsgálatok alapján a kormányfő úgy véli, hogy a társaság nem, vagy csak hiányosan tesz eleget vállalásainak.

Vita alakult ki a Mohu-koncesszió körül / Fotó: Facebook / Hadházy Ákos

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Hadházy Ákos szerint kifogásolható, hogy Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Moltól érkező hulladékgazdálkodásért felelős helyettes államtitkárát, Kolesár Gergelyt bízta meg a a Mohu-koncesszió felülvizsgálatával.

Egyre több vita övezi a Mohu működését

Magyar Péter szerint a Mohu a kitűzött célokhoz képest nem működik megfelelően, az egyre szigorodó európai uniós előírások miatt pedig a helyzet jövőre tovább romolhat. Az elrendelt felülvizsgálattal egyébként a Mohu is egyetért.

Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak

− közölte korábban a társaság.

Hadházy Ákos azonban kifogásolta a Mol korábbi vezető jogászaként dolgozó Kolesár megbízását a felülvizsgálattal. Véleménye szerint ennek számos kockázata van, aggályainak pedig egy Facebook-bejegyzésben adott hangot.

Butaságot beszél és terjeszt, ténybeli ismeretek nélkül

− reagált élesen egy kommentben Gajdos László, aki rámutatott, hogy a Mohu-koncesszió felülvizsgálatával Kertész-Káldosi Zsuzsanna államtitkárt bízta meg.

Hamarosan átalakulhat a hulladékgazdálkodási rendszer?

A szóváltást követően az élő környezetért felelős miniszter egyeztetésre hívta Hadházy Lászlót. A megbeszélésen Kertész-Káldosi Zsuzsanna és Kolesár Gergely is részt vett, akiknek Hadházy több, hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakértői anyagot átadott.

Ezt követően Gajdos László és Hadházy Ákos egy közös videóban számolt be arról, hogy sikerült tisztázni a vitás kérdéseket.

A helyettes államtitkár úr személye volt a kérdés, megbeszéltük, hogy ő valóban a hulladékkoncesszióért felelős

− mondta Hadházy, aki szerint ennek kockázata és előnye is van.

Gajdos László pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy nem lehet elsietett döntéseket hozni az ügyben, mivel biztosítani kell a lakosság folyamatos ellátását.

Minden flottul álljon át, ha át kell állni egy új rendszerre

− fogalmazott a miniszter, azonban részleteket nem közölt a jövőbeni tervekről.