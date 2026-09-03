Magyar Péter most a Mohunak rontott neki – min változtat, hogy a cég már belekezdett egy milliárdos szemétégető projektbe?

Országos felülvizsgálat indul a hulladékgazdálkodási rendszerben a nagyszámú panasz és a szolnoki helyzet miatt – jelentette be Magyar Péter a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint egy koncessziós rendszer működtetőjétől joggal várható el, hogy rendet tartson, és teljesítse a szerződésben vállalt kötelezettségeit. Ugyanakkor olybá tűnik, hogy a kormányfői dorgálás megkésett egy kicsit, mert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. már korábban elindított egy hulladékégetési kapacitásnövelő beruházást, melynek átadása után alig 10 százaléknyi hulladék kerül majd a hagyományos szemétlerakó telepekre.

Magyar Péter szerint a Mohu több vállalásának sem, vagy csak hiányosan tesz eleget, a tények cáfolják a kormányfőt. / Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Most a Mohu került Magyar Péter célkeresztjébe

A kormány első vizsgálata alapján a Mohu több vállalásának sem, vagy csak hiányosan tesz eleget, ezért a rendszer a kitűzött célokhoz képest nem működik megfelelően – mondta a miniszterelnök a szerdai kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter az Európai Unió begyűjtési céljaira, és az azokhoz kötődö bírságokra emlékeztetve, hangsúlyozta: Magyarország jelenleg évente mintegy 90 milliárd forintot fizet, a helyzet pedig jövőre tovább romolhat, amikor az elektronikai hulladékokra vonatkozó előírások is nagyobb súllyal jelennek meg.

A most bejelentett felülvizsgálat valamelyest megkésettnek hathat, hiszen a Mol már korábban jelezte, hogy jelentős kapacitású kommunálishulladék-feldolgozó létesítmény építésébe kezd Százhalombattán.

A vállalat eredetileg egy évi 100 ezer tonna kommunális hulladék feldolgozására alkalmas égető létrehozását tervezte, később azonban már egy évente 360 ezer tonna kapacitású létesítmény szerepelt a terveiben.

Ugyanakkor a százhalombattai üzem mellett már van egy működő rákospalotai hulladékégető, amely önmagában körülbelül 380 ezer tonna hulladék feldolgozására képes évente, a Mol százhalombattai beruházásával együtt az éves kapacitás mintegy 740 ezer tonna lesz.

Ha pedig a Mol projektje a jelenlegi terveknek megfelelően valósul meg, a két hulladékégető kapacitását és a már elért szelektívhulladék-újrahasznosítási eredményeket együtt figyelembe véve a hagyományos hulladéklerakókba már csak a kommunális hulladék mintegy 10 százaléka kerülhetne.