Egyre többen számolnák fel a készpénzes palackvisszaváltást, Karácsony hallani sem akar a Mohu javaslatáról – Magyar Péter radikális átalakítást ígért
Alapjaiban változhat meg az üveg- és palackvisszaváltás gyakorlata Magyarországon. A rendszerhez kapcsolódó közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt a Mohu változtatásokat kezdeményezett, javaslatát azonban élesen bírálta a főpolgármester, miközben a miniszterelnök radikális átalakítást ígért.
A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. A visszaváltást végző cég hangsúlyozta: kész együttműködni az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon is fenntarthatóan működjön.
A Mohu elismerte, hogy az üveg- és palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. Jelezte, hogy a visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása.
Egyre többen korlátoznák a visszaváltást
Magyar Péter jelentette be, hogy a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu úgy reagált a kormányfő bejelentésére, hogy egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert.
Soproni Tamás Facebook-bejegyzésben reagált a tervezett intézkedésre.
A VI. kerület polgármestere szerint Budapest belvárosában naponta érzékelhetők a REpont-rendszer jelenlegi működésének kedvezőtlen következményei. Példaként
- a szétszedett kukákat,
- a széthordott hulladékot,
- a társasházakba bejutni próbáló idegeneket
- és a visszaváltó automaták körül kialakuló konfliktusokat említette.
A politikus konkrét változtatásokat is javasolt.
Megszüntetné nemcsak a készpénzes kifizetést, hanem a bolti utalvány igénylésének lehetőségét is.
Elképzelése szerint a visszaváltási díjat kizárólag regisztrált REpont-fiókhoz kapcsolódó bankszámlára lehetne kérni.
Emellett egy „reális darabszámban”, például napi harminc palackban korlátozná az egy felhasználói fiókkal visszaváltható mennyiséget.
Hasonló megoldást javasolt Varga Dániel budavári fideszes önkormányzati képviselő is: havi 10 ezer forintban maximálná a szabadon felhasználható visszaváltási összeget. Indoklása szerint a palackgyűjtés hozzájárul a közállapotok romlásához.
Karácsony Gergely: ne a készpénzes visszaváltást szüntessék meg
A főpolgármester az ATV-nek adott interjút, amelyben egyebek mellett a fővárost érintő gyűjtögetéssel kapcsolatos problémákról is beszélt és lesen bírált bármilyen korlátozását a palackvisszaváltásnak.
Az adásban felmerült, hogy a Mohu nyitott lenne a készpénzes kifizetés megszüntetésére, amennyiben ez is hozzájárulna a palackgyűjtéssel összefüggő problémák enyhítéséhez.
Karácsony Gergely szerint azonban a cég feladata inkább az lenne, hogy megfelelően működő visszaváltási rendszert alakítson ki, nem pedig az, hogy „társadalomfilozófiai kérdésekben nyilvánuljon meg”.
„Szerintem ezt ne csinálják. Csináljanak olyan automatákat, amelyek működnek, és legyen belőlük több.
Mi pedig megoldjuk a társadalompolitikai kérdéseket”
– jelentette ki a főpolgármester.
A műsorvezető erre megjegyezte, hogy bátor kijelentés azt állítani, hogy a főváros önmagában képes megoldani ezeket a problémákat. Karácsony Gergely válaszában úgy fogalmazott: mindenki maradjon a saját kaptafájánál.
Hozzátette: a vállalatnak nem javaslatokat kellene megfogalmaznia, hanem azt kellene elérnie, hogy a fővárosban élők ne dobják a kukába a visszaváltható palackokat.
Azt kérem a budapestiektől, hogy ne dobják a kukába a betétdíjas termékeket, és akkor megszűnik ez a jelenség
– mondta Karácsony Gergely.
A főpolgármester arról is beszélt, hogy személyesen ugyan nem tárgyalt a Mohu képviselőivel, a Városházán azonban folytak egyeztetések a céggel.
Állítása szerint a főváros azt kérte, hogy a vállalt ne kommunikáljon nyilvánosan ezekről a megbeszélésekről. Ehhez képest – tette hozzá – a Mohu éppen a Városháza előtt forgatta le azt a videóját, amelyben felvetette a készpénzmentes visszaváltás lehetőségét.
Karácsony Gergely szerint a palackgyűjtés sok ember számára az egyik utolsó lehetőséget jelenti arra, hogy valahogyan talpon maradjon. A politikus úgy véli, súlyos bizonyítványt állít ki az országról, hogy ilyen helyzet kialakulhatott.
Hatalmas zsákokkal lepik el a járatokat a gyűjtögetők – elárulta a BKK, mikor tagadhatják meg a felszállást
A visszaváltható üvegek és palackok szállítása önmagában nem tiltott a budapesti közösségi közlekedésben, a túlméretes vagy szivárgó zsákok miatt azonban az utas kizárható az utazásból.
A palackvisszaváltási rendszer terjedésével egyre gyakrabban lehet nagy zsákokkal közlekedő palackgyűjtőkkel találkozni a fővárosi járatokon és a megállókban. A Világgazdaság ezért arról kérdezte a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot és a BKK-t, hogy milyen esetekben léphetnek fel velük szemben.
A visszaváltható műanyag palackokat és üvegeket csak akkor lehet felvinni a járművekre, ha megfelelnek a kézipoggyászokra vonatkozó általános előírásoknak.
Egy utas legfeljebb két kézipoggyászt szállíthat, amelyek darabonként nem lehetnek nagyobbak 40 × 50 × 80 centiméternél, tömegük pedig nem haladhatja meg a 30 kilogrammot. Az utasnak a csomagokat önállóan kell tudnia kezelni, azok nem akadályozhatják a fel- és leszállást, a kapaszkodást, valamint a többi utas mozgását.
A járművezető megtagadhatja a felszállást, illetve az utas kizárható az utazásból, ha a palackok szállítására használt zsák
- meghaladja az engedélyezett méretet vagy tömeget,
- akadályozza az utasok mozgását,
- sérült, ezért tárgyak hullhatnak ki belőle,
- szivárog, és beszennyezheti a járművet vagy mások ruházatát,
- lezáratlan, folyadékot tartalmazó dobozokat, palackokat vagy üvegeket tartalmaz.
A BKK-rendészet a járatokon és a megállókban ellenőrzi az utazási feltételek betartását, de a palackok és üvegek szállítása nem számít külön ellenőrzési kategóriának. A tapasztalatok szerint
elsősorban a járművezetők találkoznak a problémával, és ők jelezhetik, ha valaki a csomagja miatt nem felel meg az utazási feltételeknek.
Ha a palackok gyűjtése vagy szállítása során beszennyezik a járművet vagy a közterületet, a közterület-felügyelők szabálysértés miatt intézkedhetnek. Helyszíni bírságot szabhatnak ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek.
A BKK-rendészet másfél év alatt csaknem 11 ezer alkalommal intézkedett, arról azonban nincs adat, hogy ezek közül hány eset kapcsolódott palackgyűjtőkhöz.