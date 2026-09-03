Egyre többen számolnák fel a készpénzes palackvisszaváltást, Karácsony hallani sem akar a Mohu javaslatáról – Magyar Péter radikális átalakítást ígért

Alapjaiban változhat meg az üveg- és palackvisszaváltás gyakorlata Magyarországon. A rendszerhez kapcsolódó közbiztonsági és köztisztasági problémák miatt a Mohu változtatásokat kezdeményezett, javaslatát azonban élesen bírálta a főpolgármester, miközben a miniszterelnök radikális átalakítást ígért.

Karácsony hallani sem akar a Mohu javaslatáról / Fotó: Soproni Tamás / Facebook

A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. A visszaváltást végző cég hangsúlyozta: kész együttműködni az önkormányzatokkal annak érdekében, hogy a rendszer hosszú távon is fenntarthatóan működjön.

A Mohu elismerte, hogy az üveg- és palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. Jelezte, hogy a visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása.

Egyre többen korlátoznák a visszaváltást

Magyar Péter jelentette be, hogy a kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött. A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A Mohu úgy reagált a kormányfő bejelentésére, hogy egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert.

Soproni Tamás Facebook-bejegyzésben reagált a tervezett intézkedésre.

A VI. kerület polgármestere szerint Budapest belvárosában naponta érzékelhetők a REpont-rendszer jelenlegi működésének kedvezőtlen következményei. Példaként

a szétszedett kukákat,

a széthordott hulladékot,

a társasházakba bejutni próbáló idegeneket

és a visszaváltó automaták körül kialakuló konfliktusokat említette.

A politikus konkrét változtatásokat is javasolt.

Megszüntetné nemcsak a készpénzes kifizetést, hanem a bolti utalvány igénylésének lehetőségét is.

Elképzelése szerint a visszaváltási díjat kizárólag regisztrált REpont-fiókhoz kapcsolódó bankszámlára lehetne kérni.

Emellett egy „reális darabszámban”, például napi harminc palackban korlátozná az egy felhasználói fiókkal visszaváltható mennyiséget.