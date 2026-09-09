Megint áll a bál a Mohu körül: drasztikusan megvágta a kisebb üzleteknek a palackvisszaváltás után járó kezelési költségeket

Az országos hulladékgazdálkodásért felelős Mohu Zrt. szeptember 1-től a korábbi háromféle helyett csak egyféle darabonkénti kezelési díjat fizet azoknak a boltoknak, amelyek automata visszaváltó berendezést üzemeltetnek. Új táblázatából kimaradtak a kézi visszaváltó helyek, az ezeknek fizetendő díjról külön tájékoztatást tett közzé a társaság.

Újított a Mohu, Hadházy Ákos szerint a boltok számára kedvezőtlen irányba/Fotó: Kallus Gyorgy

A kisebb boltok kisebb egységdíjat kapnak a palackok után, mint eddig

A most hatályukat vesztő díjak tekintettel voltak arra, hogy a kisebb eladóterületű boltoknak nagyobb teher, fajlagosan akár nagyobb költség is a palackvisszaváltás. Így 2025 szeptember 1-től egy éven át a következő palackonkénti díjat fizette a kötelező visszaváltási díjas, nem újrahasznosítható palackok után:

a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű boltoknak 3,5 forintot,

a 200 négyzetméteresnél nagyobb, de legfeljebb 400 négyzetmétereseknek 7,5 forintot,

a 200 négyzetméteres, vagy kisebb boltoknak 11,5 forintot,

a kézi visszaváltó helyeknek 11,5 forintot.

Ezentúl azonban az automatát üzemeltető ősszes boltnak 3,5 forint jár.

Havi átalánydíjat vezet be a Mohu

A változásra és kiskereskedő panasza nyomán Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet. Egy fontos részletet azonban nem hangsúlyoz: a Mohu tájékoztatásából az is kiderül, hogy a kezelési díj szeptembertől kételeművé vált. Az első elem az említett, egységes visszaváltási díj, a másik a táblázatban újként megjelent havi átalány. Ezzel pedig továbbra is diffrenciál a Mohu, csak most nem a kisebb boltok javára, ugyanis a nagyobb visszaváltást ismeri el több pénzzel:

havi 100 ezer forintot fizet azon boltoknak, amelyekben az automata havonta 1 és 49999 palackot váltanak vissza,

havi 200 ezer forint jár 50 ezer és 74999 palack között,

illetve havi 300 ezer forint havi 75 ezer palackért, vagy többért.

A havi átalány kapcsán a volt képviselő azt emeli ki, hogy az átalánydíj nem automatánként, hanem üzletenként jár. Szerinte ezért nem kerül több visszaváltó automata a nagy forgalmú helyekre, és ezért kell például néha fél órát sorban állni a Lidlnél, az egyetlen géphez. Iyen feltételek mellett nem is lesz több automata a boltokban.