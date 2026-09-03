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Több tucat ügyben döntött a Tisza-kormány: Magyar Péter ma ismerteti a legfontosabb intézkedéseket – élő közvetítés

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üvegvisszaváltó rendszer
MOHU MOL Zrt
Mol Mohu
palack

Megszólalt a MOHU a kormányzati átvilágításról: a hulladékkezelő szerint is ideje átnézni a rendszert, ha nem akarunk bajt

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Már folyamatban van a vizsgálat a MOHU-nál, amit ma többedjére bejelentett Magyar Péter, de így is reagáltak a hulladékkezelőnél a miniszterelnök megszólalására. A cég áll elébe, és szerintük is újra kell gondolni a rendszert.
Németh Tamás
2026.09.03, 14:02
Frissítve: 2026.09.03, 14:10

„A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak" – írta a cég a Facebookon annak kapcsán, hogy a kormány csütörtökön a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.

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Fotó: Kallus Gyorgy

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott,

egyre több panasz érkezik a hulladékkezeléssel kapcsolatban, miközben a Mohu nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. 

A felülvizsgálat célja annak feltárása lehet, hogy a koncessziós társaság megfelelően működteti-e a rendszert, illetve teljesíti-e a vállalt beruházásokat és eredményeket.

Fontos látni, hogy ez az egész történet nem új. A kormány már júniusban átfogó jelentést kért a hulladékgazdálkodási koncesszió működéséről, beruházásairól és a meghatározott célértékek teljesítéséről. A Mohu akkor azt közölte, hogy maga is szükségesnek tartja a rendszer közös felülvizsgálatát, mert annak jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható.

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A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

A cég a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között.  

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: kész együttműködni az önkormányzatokkal a problémák rendezése érdekében. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.

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