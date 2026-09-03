Megszólalt a MOHU a kormányzati átvilágításról: a hulladékkezelő szerint is ideje átnézni a rendszert, ha nem akarunk bajt
„A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak" – írta a cég a Facebookon annak kapcsán, hogy a kormány csütörtökön a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.
Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott,
egyre több panasz érkezik a hulladékkezeléssel kapcsolatban, miközben a Mohu nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.
A felülvizsgálat célja annak feltárása lehet, hogy a koncessziós társaság megfelelően működteti-e a rendszert, illetve teljesíti-e a vállalt beruházásokat és eredményeket.
Fontos látni, hogy ez az egész történet nem új. A kormány már júniusban átfogó jelentést kért a hulladékgazdálkodási koncesszió működéséről, beruházásairól és a meghatározott célértékek teljesítéséről. A Mohu akkor azt közölte, hogy maga is szükségesnek tartja a rendszer közös felülvizsgálatát, mert annak jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható.
A Mohu a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
A cég a napokban jelentette be, hogy akár
megszüntetné annak lehetőségét, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.
A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is összefüggést lát a palackgyűjtés és a közterületeken tapasztalható romló állapotok között.
A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: kész együttműködni az önkormányzatokkal a problémák rendezése érdekében. „A visszaváltási rendszer elsődleges célja a környezet védelme és a megfelelő hulladékkezelés biztosítása” – közölte.