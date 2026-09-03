Megszólalt a MOHU a kormányzati átvilágításról: a hulladékkezelő szerint is ideje átnézni a rendszert, ha nem akarunk bajt

„A MOHU egyetért a kormánnyal, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Álláspontunk szerint is újra kell gondolni a koncesszió komplex rendszerét, hogy a vállalt célok teljesülni tudjanak" – írta a cég a Facebookon annak kapcsán, hogy a kormány csütörtökön a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött.

Fotó: Kallus Gyorgy

Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott,

egyre több panasz érkezik a hulladékkezeléssel kapcsolatban, miközben a Mohu nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.

A felülvizsgálat célja annak feltárása lehet, hogy a koncessziós társaság megfelelően működteti-e a rendszert, illetve teljesíti-e a vállalt beruházásokat és eredményeket.

Fontos látni, hogy ez az egész történet nem új. A kormány már júniusban átfogó jelentést kért a hulladékgazdálkodási koncesszió működéséről, beruházásairól és a meghatározott célértékek teljesítéséről. A Mohu akkor azt közölte, hogy maga is szükségesnek tartja a rendszer közös felülvizsgálatát, mert annak jelenlegi működése hosszú távon nem fenntartható.