Ez már tényleg tűrhetetlen: újabb balhé robbant ki Budapesten, nem csak a flakonozás és a palackok okozzák a bajt – bűnbandák használják a Mol Bubit, tömeges visszaélés derült ki
A fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését.
A kerületi polgármesterek közölték, hogy a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.
A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik. A XIII. kerületben a helyiek már aláírásgyűjtésbe kezdtek a közállapotok javítása érdekében.
Palackokkal pakolják meg a Mol Bubikat
A gyűjtögetők nemcsak gyalog járják a várost: busszal és villamossal is átutaznak egyik kerületből a másikba. A Világgazdaság korábban arról kérdezte a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot és a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy milyen esetekben léphetnek fel a gyűjtögetőkkel szemben.
A visszaváltható üvegek és palackok szállítása önmagában nem tiltott a közösségi közlekedésben, a túlméretes vagy lukas zsákok miatt azonban az utas kizárható az utazásból.
A BKK-rendészet a járatokon és a megállókban ellenőrzi az utazási feltételek betartását, de a palackok és üvegek szállítása továbbra sem számít külön ellenőrzési kategóriának.
A belső kerületekben azonban az is elterjedt, hogy a palackokat zsákokban, Mol Bubi-kerékpárokkal szállítják. Sőt, a közbringák kábítószer-visszaélésekben is előkerültek már.
Egy Pozsonyi úti társasház lakója a napokban egy Facebook-csoportban számolt be arról, hogy délutánonként rendszeresen megjelenik a lépcsőházukban egy három-négy fős társaság. Mint írta, „ismertetőjegyük a Mol Bubi, amit a lépcsőházba is bevisznek”. Állítása szerint 15–20 percet töltenek az épületben, ezalatt pedig további négy-öt ember keresi fel őket, egymást váltva.
A lakó kábítószer-kereskedelemre gyanakszik, beszámolója szerint többen, többször is hívták a 112-t, a rendőrök azonban eddig még egyszer sem érkeztek meg a társaság távozása előtt.
A bejegyzés szerzője úgy véli, az érintettek az egyik földszinti üzlethelyiség belépőkódjával jutnak be a házba. Arra kérte a lakókat, hogy gondosan zárják be a kaput.
Flakonozás a Mol Bubival: megszólalt a BKK
A Mol Bubi-rendszert ugyanazok a közterületi és szociális problémák érintik, amelyek Budapest más szolgáltatásainál is megjelennek
– fogalmazott a BKK lapunk megkeresésére.
A Mol Bubi használata során tapasztalt jogosulatlan használati esetek hátterében jellemzően olyan helyzetek állnak, amikor a kerékpár lezárása a használat végén nem történik meg megfelelően. A BKK azt is közölte, hogy előfordultak rongálások is a kerékpároknál, például a lakatokat felfeszegették.
A visszaélésekhez az is hozzájárulhatott, hogy az új Mol Bubi nyár végi indulása után a BKK türelmi időt biztosított a kerékpárokat szabálytalanul leadó felhasználóknak. Ebben az időszakban megszaporodtak azok az esetek, amikor a bicikliket társasházak bejárata előtt, a járda közepén vagy fáknak támasztva hagyták.
A közbringákat most már csak a zöld, kör alakú táblával jelölt, illetve a Mol Bubi alkalmazásban feltüntetett Mobi-pontokon lehet visszaadni. A BKK közleménye szerint 10 ezer forintos pótdíjat vonhat maga után, ha valaki nem kijelölt helyen hagyja a kerékpárt, vagy a használat végén elmulasztja lezárni az okoslakatot.
Száz bejelentés érkezett a Mol Bubi miatt: drogügy és menekülés közbringával
Lapunk megtudta, hogy az új Mol Bubi indulása óta eltelt
közel két hónapban mintegy száz bejelentés érkezett a BKK-hoz jogosulatlan használat miatt.
„A BKK az érintett hatóságokkal együttműködve vizsgálja a lehetséges megoldásokat például a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal rendszeresen tartott közterületi akcióknak része lett a Mol Bubi jogosulatlan használatának ellenőrzése” – közölte a közlekedési központ.
Több alkalommal is rendőrt kellett hívni jogosulatlanul használt Mol Bubik miatt a XIII. kerületben – számolt be a kerületi közterület-felügyelet. Az egyik esetben a térfigyelő kamerák kezelői figyeltek fel egy társaságra, amelynek tagjait később előállították. A csoportnál jogtalanul használt kerékpárok voltak, és tagjai feltehetően kábítószert fogyasztottak.
Egy másik, a környéken már ismert társaságnál több Bubit és egy elektromos kerékpárt is észrevettek. Utóbbit korábban nem látták náluk, ezért értesítették a rendőrséget. A kiérkező rendőrök elől az egyikük egy Bubival próbált elmenekülni, azonban a társaságot sikerült előállítani.
A Jászai Mari téren éjszaka járőröző közterület-felügyelők egy hangoskodó csoportnál találtak Mol Bubit. A kihívott rendőr megállapította, hogy a kerékpárt nem bérelték ki, majd előállította az érintettet.
A visszakerült kerékpárokat az üzemeltető átvizsgálja, szükség esetén megjavítja, és újra használatba adja. A BKK szerint az egyedi esetek nem akadályozzák a szolgáltatás működését, mert tartalék biciklik is rendelkezésre állnak.
A Budapesti Közlekedési Központ a Világgazdaságnak azt írta, hogy
a legnagyobb veszteséget nem az eltűnt kerékpárok értéke, hanem a használatból való kiesésük, az ebből fakadó bevételkiesés és az ügyfélélmény romlása okozza.
A társaság szerint az egyedi rongálási és eltulajdonítási esetek nem veszélyeztetik a közbringarendszer működését.
A szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséhez tartalék kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK arra kéri a felhasználókat, hogy a bérlés végén ellenőrizzék a lezárást, a rendellenességeket pedig jelezzék a Mol Bubi ügyfélszolgálatán.