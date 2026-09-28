Ez már tényleg tűrhetetlen: újabb balhé robbant ki Budapesten, nem csak a flakonozás és a palackok okozzák a bajt – bűnbandák használják a Mol Bubit, tömeges visszaélés derült ki

A fővárosban élők hónapok óta szembesülnek azzal, hogy az utcára kihelyezett szemeteseket az 50 forintos palackok és üvegek után kutatva feltúrják. A probléma miatt egyre több önkormányzat szólal fel, és a kormányhoz is érkeznek jelzések arról, hogy újra kell gondolni a visszaváltási rendszer működését.

Közel száz bejelentés érkezett az új Mol Bubik miatt / Fotó: XIII. Kerületi Közterület–felügyelet / Facebook

A kerületi polgármesterek közölték, hogy a gondot nem elsősorban a környéken élő, általuk ismert hajléktalanok okozzák, hanem azok a csoportok, amelyek az ország más részeiről kifejezetten gyűjtögetés céljából utaznak Budapestre.

A polgármesterek szerint számos esetben az így szerzett pénzt kábítószerre költik. A XIII. kerületben a helyiek már aláírásgyűjtésbe kezdtek a közállapotok javítása érdekében.

Palackokkal pakolják meg a Mol Bubikat

A gyűjtögetők nemcsak gyalog járják a várost: busszal és villamossal is átutaznak egyik kerületből a másikba. A Világgazdaság korábban arról kérdezte a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot és a Budapesti Közlekedési Központot (BKK), hogy milyen esetekben léphetnek fel a gyűjtögetőkkel szemben.

A visszaváltható üvegek és palackok szállítása önmagában nem tiltott a közösségi közlekedésben, a túlméretes vagy lukas zsákok miatt azonban az utas kizárható az utazásból.

A BKK-rendészet a járatokon és a megállókban ellenőrzi az utazási feltételek betartását, de a palackok és üvegek szállítása továbbra sem számít külön ellenőrzési kategóriának.

A belső kerületekben azonban az is elterjedt, hogy a palackokat zsákokban, Mol Bubi-kerékpárokkal szállítják. Sőt, a közbringák kábítószer-visszaélésekben is előkerültek már.

Egy Pozsonyi úti társasház lakója a napokban egy Facebook-csoportban számolt be arról, hogy délutánonként rendszeresen megjelenik a lépcsőházukban egy három-négy fős társaság. Mint írta, „ismertetőjegyük a Mol Bubi, amit a lépcsőházba is bevisznek”. Állítása szerint 15–20 percet töltenek az épületben, ezalatt pedig további négy-öt ember keresi fel őket, egymást váltva.

A lakó kábítószer-kereskedelemre gyanakszik, beszámolója szerint többen, többször is hívták a 112-t, a rendőrök azonban eddig még egyszer sem érkeztek meg a társaság távozása előtt.