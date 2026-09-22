Magyar céggel fejleszt hidrogén-dízel motort a Mol leányvállalata – az első tesztek nagyon ígéretesek
A Mol Csoporthoz tartozó Mol-Lub Kft. és a BDN Automotive Kft., a BDN Group tagja stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a hidrogén- és
alternatív tüzelőanyaggal működő motorok, valamint a kapcsolódó kenőanyag-technológiák fejlesztésére. A BDN Automotive keddi közleménye szerint a vállalat Powertrain hidrogén-dízel programjának BME-n végzett tesztjei során a hidrogén energiaaránya elérte a 83 százalékot, az emissziós tesztsorozat legkedvezőbb munkapontján pedig közel 78,5 százalékos, üzemanyag-fogyasztásból számított közvetlen szén.dioxid-csökkenés adódott.
Kiemelték, hogy a partnerség a Mol-Lub Kft. kenőanyag-fejlesztési, olajanalitikai és alkalmazástechnikai tudását kapcsolja össze a BDN motorfejlesztési, motorvezérlési és égésanalízis-kompetenciáival. Közös cél a motorok és kenőanyagok együttes vizsgálata, az üzembiztonságot és tartósságot támogató megoldások fejlesztése, valamint demonstrációs és pilotprojektek előkészítése.
Az együtműködés a Mol-Lub Kft. számára valós motorüzemi tapasztalatokra épülő fejlesztési lehetőséget teremt az alternatív tüzelőanyagokhoz igazodó kenőanyag-technológiák területén. A program egyetemi partnere a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME). Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék motorkísérleti laboratóriuma biztosította a tesztelés helyszínét, a próbapadi és emissziómérési infrastruktúrát, valamint a kapcsolódó szakmai hátteret. A BME közreműködése lehetővé tette a motor teljesítményének, fogyasztásának és emisszióinak vizsgálatát, és közvetlen kapcsolatot teremt az egyetemi kutatás és egy hazai fejlesztés ipari hasznosítása között.
Ígérete projektbe csatlakozik a Mol-leány
„A meglévő motorok átalakításával olyan utat szeretnénk nyitni a kibocsátások csökkentésére, amely a már használatban lévő eszközökre épít. A Mol-Lub Kft. kenőanyag-technológiai tudása és a BME kutatási háttere segít abban, hogy a működő demonstrátorból iparban alkalmazható megoldás szülessen. A következő lépés a tartósság és a valós üzemi teljesítmény igazolása, a pilotprojektek elindítása és a piacra lépés előkészítése” – mondta Ludescher Nimród, a BDN Group ügyvezetője.
A program mögött a BDN Engine Development Platform áll, amely szimulációt, digitális iker modelleket, égésanalízist és mesterséges intelligenciával támogatott kalibrációt kapcsol össze. A hidrogén–dízel demonstrátor a platform első gyakorlati alkalmazása; a cél a fejlesztési idő és költség csökkentése, valamint az eredmények más motorplatformokra történő átültetése.
A rendszer pragmatikus utat kínál a hidrogéntechnológia bevezetéséhez, ugyanis a felhasználók kipróbálhatják a megoldást, miközben működésük nem válik kizárólagosan a hidrogénellátástól függővé. Ha a hidrogén nem áll rendelkezésre, a berendezés dízelüzemben is tovább működhet. Ez megkönnyítheti a technológia fokozatos bevezetését, és valós felhasználói igények megteremtésével gyorsíthatja a hazai hidrogén ökoszisztéma fejlődését.
A projekt megvalósítását az Óbuda Uni Venture Capital finanszírozó partnerként támogatja. A BDN korábbi befektetője, a Hiventures szintén hozzájárult a vállalat fejlődéséhez és a további innováció alapjainak megteremtéséhez. A projekt még zajlik, a BDN pedig új befektetőket keres a további fejlesztéshez, a tartóssági és üzemi validációhoz, valamint a technológia piacra viteléhez. Egyúttal ipari vállalatokat, adatközpont-üzemeltetőket, energetikai szolgáltatókat és vasúti társaságokat vár közös pilotprojektekhez. A vállalat olyan partnereket keres, akik teszthelyszínnel, kapcsolódnának be.