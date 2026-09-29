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A Mol egyeztethetett az orosz féllel a Naftogaz-tervről – az üzlet az üzlet

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Az észszerűség mentén készíthette elő a Mol a Naftogazzal indítandó magyarországi terméktároló-projektjét, amely egyelőre a szándéknyilatkozatnál tart. Holoda Attila energiapiaci szakértő szerint a Mol nyilván egyeztetett az elképzelésről az orosz féllel, és felesleges a Barátság kőolajvezeték elzárásával riogatni.
B. H. L.
2026.09.29, 19:30
Frissítve: 2026.09.29, 21:22

Indulatos és aggódó reagálásokat is generált, hogy a Mol és a Naftogaz együttműködésében az ukrán cég részére esetleg magyar területen létesül majd olajterméktároló. Pedig egyelőre csak szándéknyilatkozat született arról a Kárpáti Nyolcak csúcstalálkozóján, hogy elkezdődhet a projekt lehetőségének akár évekig is eltartó felmérése. Igaz, ennél előbbre tarthat az ügy annak alapján, hogy a Mol közleménye szerint maga a memorandum előkészítése is több évig tartott.

Mol
A Mol-Naftogaz terv nem veszélyzteti a Barátságon érkező olaj importját/Fotó: AFP

A magyar-ukrán páros által tervezetthez hasonló, az adott országok energiaellátását segítő, határokon átnyúló együttműködés egyébként teljesen általános Európában. Csak egy példa: Szerbia évek óta kizárólag Magyarországon tároltat földgázt, a saját területén nem, mégsem aggódik senki amiatt, hogy majd nem jut elég gáz a magyar konvektorokba.

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A több éves előkészület abból a szempontból érdekes, hogy az előző kormány alatt indult, az akkori illetékesek tudtával. Mégis kiverte a biztosítékot a Mol közleményének az a része, amely szerint a társaság azért nem vonta be a mostani kormányt a szándéknyilatkozat előkészületeibe, mert a tervek még nagyon kezdetiek. Magyar Péter miniszterelnök a Parlamentben ki is jelentette: amíg Tisza-kormány van, sehol Magyarországon nem épül az ukránoknak olajtároló, senkinek sem kell félnie. Rendben, nem félünk.

Mindazonáltal a körülmények alapján Magyar Péter felháborodása inkább annak szólhatott, hogy kimaradt az egyeztetésből – az államnak 15,24 százaléka van a Molban –, és nem annak, hogy bajnak tartaná egy ilyen létesítmény kialakítását. Az utóbbit nem is állította. A Mol, és közvetve Magyarország is jól jár, ha itteni tárolási lehetőséget, egy szolgáltatást kínál az ukrán társaságnak. A Naftogaznak sokat ér, hogy eleget tehessen ukrajnai ellátási kötelezettségének.

Az üzlet az üzlet, az oroszoknak is  

A projekt kapcsán olvasható egyes aggályok szerint az orosz vezetés rossz néven veheti, akár meg is bosszulhatja, ha a Mol (ezzel lényegében Magyarország) együttműködik Ukrajnával, amellyel Oroszország háborút indított. E félelmet még gerjesztette is Igor Juskov orosz szakértő, amikor azzal riogatott, hogy a megállapodásra válaszul Oroszország elzárhatja a Magyarországot ellátó Barátság kőolajvezeték csapját. Kijelentése súlyát növeli, hogy ő az orosz Nemzeti Energiabiztonsági Alap vezető szakértője. De itt vége is. Arról ugyanis elfelejtkezett Igor Juskov, hogy

  • megállapodás még nincs is, vagy nincs min felháborodni,
  • a beruházás évek múlva, jó eséllyel az ukrajnai háború lezárultával indulna, 
  • és elfelejtkezett arról is, amire Holoda Attila olajpiaci szakértő, a Mol korábbi kutatás-termelési divízióvezetője rámutatt, ezt lent ismertetjük.

Holoda Attila ugyanis a Facebookon megszólaló, szerinte hirtelen biztonságpolitikai szakértővé avanzsált kommentelők kapcsán felvtette a kérdést: 

„Mindenki azt hiszi, hogy a Molban csupa tökkelütött ember ül, akik majd az ilyen fotel-kommentelőktől fogják megtudni, hogy az oroszoktól félni kell, mert majd jól megtámadják azt a tartályparkot, amely még papíron sem létezik?"

Mint kifejti , a Mol a vezetékes orosz nyersolaj egyedüli vásárlója Európában. Az oroszoknak fontos minden egyes eladott nyersolaj literért kapott dollár, különösen most, hogy a finomítóik 30-40 százalékos kapacitással tudnak csak működni, emiatt üzemanyaghiány van náluk (...) Így az otthon nem feldolgozott nyersolajat is megpróbálják exportálni, amennyit csak lehet. 

Ezek után bárki is azt képzeli, hogy a Mol nem egyeztette le ezt a szóban forgó szándéknyilatkozatot az orosz partnereivel?!? De, leegyeztette.

 És ennek ismeretében írta azt alá, miután az oroszok jelezték, hogy őket aztán nem zavarja, hogy a feldolgozott termékkel mi lesz, kinek adja el. A lényeg, hogy vásároljon egyre több orosz olajat. Szóval, lehet itt hivatkozni mindenféle fenyegetésre, vezetékelzárásra, drónberepülésre, meg minden másra, ami majd az oroszok „bosszúja” lehet. De a realitás az, hogy az üzlet az üzlet, az oroszoknak is.

Mi is ez a projekt?

Leegyszerűsítve egy meglévő termékvezeték bővülne egy pufferrel. Magyarország és Ukrajna között mindig is áramlott a gázolaj, ahogyan áramlik pillanatnyilag is. Csak míg a csövön korábban orosz termék érkezett, most inkább szlovákiai távozik, Magyarországon át. Mindig, ahogyan a piac diktálja. A Molnak Szlovákia felé is van termékvezetéke, és várhatóan lesz szerbiai is. A Mol számára a termékvezetékek létesítése és azok mentén a tárolók bővítése vagy építése a térségi pozíciói további erősítését ígéri. Ez nem válik a résztulajdonosa, a magyar állam kárára sem.

  

Naftogaz
olajtermék
Holoda Attila
Mol
szándéknyilatkozat
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