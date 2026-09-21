Ez nem jött be Kapitány Istvánnak és Magyar Péternek: szeptember 22-re óriási ígéretet tettek, de most már biztosan nem lesz belőle semmi – csúszik a Mol-finomító újraindítása

Októberben fokozatosan újraindítja a Mol a százhalombattai Dunai Finomító tavaly leégett AV3 üzemét, ezzel fontos kapacitás térhet vissza a hazai üzemanyag-ellátásba. A dízelpiacon különösen nagy jelentősége lehet a lépésnek, hiszen Magyarországon 1,36 millió dízelüzemű személyautó közlekedik, mellettük a fuvarozók és a mezőgazdasági gépek is jelentős mennyiségű gázolajat használnak – írta a vezess.hu.

Módosult a korábban várt menetrend a Mol százhalombattai finomítójánál, de közeleg az újraindítás: októberben ismét termelni kezd az AV3 üzem / Fotó: AFP

Új időpontot közölt a Mol a százhalombattai Dunai Finomító tavaly októberi tűzesetében súlyosan megrongálódott AV3 üzemének újraindítására. Az olajtársaság szerkesztőségünk kérdésére közölte: októberben fokozatosan indul meg a termelés, vagyis a korábban várt szeptember 22-i teljes kapacitású próbaüzemhez képest módosult a menetrend.

Az AV3 üzem újjáépítése a tervek szerint halad. Októberben fokozatosan indul a termelés

– közölte a Mol. A társaság hozzátette: egy ilyen komplex finomítói egységnél az újraindítás fokozatos folyamat, amelyet tesztüzem követ, és ennek során a teljesítmény lépésről lépésre éri el a tervezett kapacitást.

A dátum azért fontos, mert a százhalombattai finomító jelenleg csak részben tudja pótolni a tavaly kiesett kapacitást. A kormány korábbi tájékoztatása szerint az üzem mintegy 50 százalékon termelt, és a károk, illetve hibák kijavítását követően szeptember 22-én kezdődhetett volna meg a teljes kapacitású termelés próbaüzeme.

Ngyon fáj a piacnak a Mol termeléskiesése

Az AV3 kiesése az elmúlt hónapokban a dízelpiacon is érezhető volt. Több hazai töltőállomáson gázolajhiány alakult ki, egyes kutakon pedig korlátozták a kiadható mennyiséget. Magyarországon 1,36 millió dízelüzemű személyautó közlekedik, miközben a fuvarozásban és a mezőgazdaságban is meghatározó a gázolaj használata.

Az üzem újraindítása ezért elsősorban az ellátásbiztonság szempontjából lehet fontos. Ugyanakkor az októberi indulás önmagában nem jelenti azt, hogy az üzemanyagárak azonnal csökkenni fognak, hiszen azokat a nemzetközi olaj- és kőolajtermék-piac, valamint a regionális kereslet és kínálat is alakítja.