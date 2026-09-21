Itt a magyarázat, megszólalt a Mol az ukrán kőolajtárolókról: így épülhetnek meg Magyarországon – erről egyáltalán nem beszélt a Naftogaz elnöke

Közleményt adott ki hétfő kora délután a Mol annak kapcsán, hogy vasárnap az ukrán fél bejelentette: megállapodást kötött a magyar olajtársasággal kőolajtároló építéséről Magyarországon.

Itt a magyarázat, megszólalt a Mol az ukrán kőolajtárolókról: így épülhetnek meg Magyarországon / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Szerhij Fedorenko, a NAK "Naftogaz Ukrajini" igazgatóságának megbízott elnöke a hétvégén arról számolt be, hogy a Naftogaz Csoport memorandumot írt alá a Mol vállalattal az "Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kiépítéséről Magyarország területén, az ukrán-magyar határhoz közel".

Az egyezség a magyar szempontből nagyon furcsára sikeredett Kárpát-államok csúcstalálkozóján szóletett. Az ukrán menedzser azzal indokolta a Mollal kötött szerződés szükségességét, hogy

az ukrán fűtőanyag-infrastruktúrájukat ért folyamatos orosz támadások közepette

az ellátási útvonalak diverzifikálása

és a tüzérségi, valamint légi támadási zónán kívüli kiegészítő tárolókapacitások létrehozása,

az egész piac stabilitásának érdeke.

Fedorenko megjegyezte, hogy ezek a kiegészítő kőolajtermék-tároló kapacitások nemcsak az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának stabilitását növelik majd, hanem hozzájárulnak az Ukrajna és Magyarország közötti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez is.

A Naftogaz a Kárpát Gazdasági Fórumon egyébként több megállapodást is kötött, de Magyarországon értelemszerűen ez váltotta ki a legnagyobb visszhangot.

Itt a magyarázat, megszólalt a Mol az ukrán kőolajtárolókról: így épülhetnek meg Magyarországon

Az ukránok tájékoztatása ugyanakkor nem bizonyult teljeskörűnek, legalábbis a Mol által jegyzett közlemény számos új információt tartalmaz. Lapunk kedden délelőt kereste a magyar olajtársaságot a témában, amelyre külön válasz nem érkezett, de a nyilatkozatban kitértek néhány, általunk is feltett kérdésére.

A Mol először is jelezte, hogy az európai együttműködés jegyében, az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában.