Itt a magyarázat, megszólalt a Mol az ukrán kőolajtárolókról: így épülhetnek meg Magyarországon – erről egyáltalán nem beszélt a Naftogaz elnöke
Közleményt adott ki hétfő kora délután a Mol annak kapcsán, hogy vasárnap az ukrán fél bejelentette: megállapodást kötött a magyar olajtársasággal kőolajtároló építéséről Magyarországon.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Szerhij Fedorenko, a NAK "Naftogaz Ukrajini" igazgatóságának megbízott elnöke a hétvégén arról számolt be, hogy a Naftogaz Csoport memorandumot írt alá a Mol vállalattal az "Ukrajna szükségleteit szolgáló kőolajtermék-tároló kapacitások kiépítéséről Magyarország területén, az ukrán-magyar határhoz közel".
Az egyezség a magyar szempontből nagyon furcsára sikeredett Kárpát-államok csúcstalálkozóján szóletett. Az ukrán menedzser azzal indokolta a Mollal kötött szerződés szükségességét, hogy
- az ukrán fűtőanyag-infrastruktúrájukat ért folyamatos orosz támadások közepette
- az ellátási útvonalak diverzifikálása
- és a tüzérségi, valamint légi támadási zónán kívüli kiegészítő tárolókapacitások létrehozása,
- az egész piac stabilitásának érdeke.
Fedorenko megjegyezte, hogy ezek a kiegészítő kőolajtermék-tároló kapacitások nemcsak az ukrán fogyasztók üzemanyag-ellátásának stabilitását növelik majd, hanem hozzájárulnak az Ukrajna és Magyarország közötti határon átnyúló energetikai infrastruktúra kölcsönösen előnyös fejlesztéséhez is.
A Naftogaz a Kárpát Gazdasági Fórumon egyébként több megállapodást is kötött, de Magyarországon értelemszerűen ez váltotta ki a legnagyobb visszhangot.
Itt a magyarázat, megszólalt a Mol az ukrán kőolajtárolókról: így épülhetnek meg Magyarországon
Az ukránok tájékoztatása ugyanakkor nem bizonyult teljeskörűnek, legalábbis a Mol által jegyzett közlemény számos új információt tartalmaz. Lapunk kedden délelőt kereste a magyar olajtársaságot a témában, amelyre külön válasz nem érkezett, de a nyilatkozatban kitértek néhány, általunk is feltett kérdésére.
A Mol először is jelezte, hogy az európai együttműködés jegyében, az európai országok kölcsönösen segítik egymást stratégiai kőolaj-, és egyéb szénhidrogén termékkészleteik tárolásában, és ha kell a szükséges kapacitások biztosításában.
Ennek részeként a Mol-csoport is tárol Magyarországon több olyan készletet, amely EU-s és EU-n kívüli ország stratégiai készleteinek a részét képezik. A Naftogazzal kötött szándéknyilatkozat ebbe a nemzetközi együttműködési keretbe illeszkedik.
A technikai feltételeket, a pénzügyi lehetőségeket vizsgáljuk és feltérképezzük, hogy milyen környezetvédelmi, biztonsági és hatósági előírásokat kell követni.
Ez a folyamat akár több évet is igénybe vehet
– húzták alá. Megfogalmazásuk szerint az út legelején tartanak, mindösszesen arról állapodtak meg az ukrán partnerükkel, hogy érdemes elgondolkodni ezen, hiszen van potenciál a két ország energetikai együttműködésében.
Az is kiderült, hogy éppen ezért jelen stádiumban nem volt szükség arra, hogy a Mol a magyar kormányzatot is bevonja az előkészítő munkálatokba. Amint elindul az érdemi vizsgálat, minden szükséges egyeztetést lefolytatunk a hazai hatóságokkal és döntéshozókkal – zárolt a Mol által kiadott közlemény az ukránoknak Magyarországon épített olajtárolókról.
A Tisza-kormány nem tudott az ukrán olajtárolóról?
Szembetűnő, hogy miközben az ukránok kész tényként közölték, hogy Magyarországon megépül az olajtárolójuk/olajtárolóik, addig a Mol csak nagyon távoli eshetőségként értelmezi a beruházást, amelynek se tervei, se engedélyei, se pénzügyi fedezet nincs.
Figyelemreméltó az is, hogy a magyar olajtársaság – amelyben immáron ismét meghatározó szavazati joggal bír a magyar állam – külön kitért a megállapodás politikai szintjére és kinyilvánította, hogy a jelenlegi helyzetben szükségtelen volt bevonnia a kormányzatot a Naftogaz-megállapodás miatt.
Az ugyanakkor különös lenne, ha Magyar Péterék ne tudtak volna előzetesen az ukránok igényéről,
lévén, hogy egy háborúban álló ország stratégiai infrastuktúrájának letelepítéséről van szó, amely éppen ezért nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet.