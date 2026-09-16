Igazi csoda történt a magyar benzinkutakon, életbe lépett a láthatatlan védett ár: az 5000 forintos dízeltámogatás eltakarta a szemek elől, mit tett a Mol az üzemanyaggal

Különös történésekre hívta fel a figyelmét a Világgazdaságnak a hazai üzemanyagpiac egyik szereplője. Az elmúlt napokban ugyanis olyan árazás lépett életbe a magyar benzinkutakon – a szektor domináns részvevőjének, a Molnak is köszönhetően –, amely jócskán fajsúlyosabb a Tisza-kormány által a napokban meghirdetett 5000 forintos dízeltámogatásnál.

Igazi csoda történt a magyar benzinkutakon, életbe lépett a láthatatlan védett ár: lépett a Mol? / Fotó: AFP

Arra már a legismertebb üzemanyagár-figyelő blog is felfigyelt, hogy Magyarországon az üzemanyagok átlagára nagyon másképp alakult az elmúlt időszakban, mint ahogy azt a világpiaci folyamatok indokolnák.

Ezt keddi bejegyzésükben le is írta a Holtankoljak.hu. Egészen pontosan úgy fogalmaztak – miután hosszabb ideje ismét változatlanok maradtak a kiskereskedelmi árak az itthoni töltőállomásokon –, hogy "különösen figyelemre méltó, hogy a hazai árak napok óta változatlanok, miközben a nemzetközi olajpiacon jelentős mozgás látható."

Ez persze nem jelenti azt, hogy a benzin, kiváltképp a dízel ára ne lenne magas: a 95-ösé 626, a gázolajé 701 forint literenként, ami különösen akkor fájó, ha összevetjük azzal, hogy június végén még ugyanez 595 és 615 forint volt. A Tisza-kormány akkor kivezette a Fidesz által itthagyott fogyasztóvédelmi intézkedést, ami mostanra azt jelenti, hogy

legalább 30-90 forinttal kerül többe az üzemanyag Magyarországon,

mint Orbán Viktor kormányzásának utolsó hónapjaiban. Csakhogy Magyar Péterék azzal érvelnek, hogy a hazai árszint még így is az egyik legkedvezőbb Európában. Ebben van is igazság, ugyanakkor azt is érdemes hozzátenni, hogy például Svédországban vagy Szlovéniában is olcsóbb a benzin, mint nálunk.

Igazi csoda történt a magyar benzinkutakon: megjelent a láthatatlan védett ár, lépett a Mol?

Az, hogy a magyarországi üzemanyagárak viszonylagosan kedvezőbbek jelenleg, mint az EU számos tagállamában, forrásunk szerint nem véletlen. Szerinte a Tisza-kormány "kezd belegabalyodni" az üzemanyag árába. Ezt arra a jelenségre hivatkozva jelentette ki, hogy

lestoppolták az árakat a dízelnél és a benzinnél is.

A megállapítása arra épül, hogy miközben a gázolaj átlagára 700 forintnál, a benziné pedig 625 forintnál ragadt, közben az import nagykereskedelmi árak ettől már jóval magasabbak.

a dízelnél ez 723,

a benzinnél pedig 631 forint.

Ez tehát az import ár, a nagykereskedők ennyiért adnák, de nem tudják eladni, mert stop van – mutatott rá lapunknak. Jelzése szerint a Mol maga által alkalmazott nagykereskedelmi ára a gázolajnák 685 forint körül alakul, a benzinnél pedig 605 forint (ezek keddi adatok – a szerk.)