Magyarország rávert Közép-Európára mozizásban: az iparág legnagyobb technológiai paradigmaváltása érkezett ide a digitális vetítés óta, ez az abszolút csúcsfegyver – egyetlen bökkenő maradt a néző oldalán

Hatvankét négyzetméteres, Samsung Onyx 4K LED-technológiát használó kijelzővel nyílt újra a Lurdy Moziban a 10-es terem, amely a bemutatón elhangzottak szerint ekkora méretben egész Európában egyedülálló: a 3D-s technológiát is támogató Onyx-kijelzőből még nem építettek ekkorát a kontinensen. S arra is mindjárt kitérünk, miért lehet innentől zárójelbe tenni a „vetítés” kifejezést is. Érthető, hogy a létesítményt üzemeltető Lurdy-Ház Kft., az ország második legnagyobb moziüzemeltetőjének számító Pannónia Movie Kft., valamint a technológiát hordozó fejlesztést nagyjából egy év alatt kiépítő Samsung egyaránt büszke a megoldásra.

Megújult a budapesti Lurdy Mozi 10-es terme, a Samsungtól kapott különleges technológiát, ami idézőjelbe teszi a „vetítés” kifejezést

Fotó: Világgazdaság

Ugyanakkor amit a néző lát a LED-falon, az nem pusztán a projektoros technológiákhoz képest minden tekintetben szintlépést jelentő minőségben megjelenő új vagy régi film (a Világgazdaság zárt körű bemutatóeseményen az 1991-es Terminator 2. javított képminőségű, 3D-s változatát tekintette meg). Hanem – tágabb kontextusba helyezve az Onyx-technológia hazai premierjét – egy évtizedek óta tartó, hol csendesebb, hol hangosabb csatákat hozó, elkeseredett háború újabb fejezetét, amely szó szerint és átvitt értelemben is a nézők figyelméért zajlik.

A mozinak a technológia marad fegyverként

Kevés nagyobb filmtörténeti közhely van annál, hogy a mozi (tágabban: a mozgókép) története nem pusztán stílusirányzatok, rendezői életművek és műfajok szerint mondható el, hanem technikatörténeti (és persze pénzügyi) rendezőelv szerint is. Ebbe a történetfolyamba illeszkedik a filmvászon és az otthoni televíziózás folyamatos rivalizálása, amely küzdelemben a mozi mint intézmény újabb és újabb technológiai újításokkal próbálta és próbálja magához húzni a nézőket az otthoni fotelekből.

A Samsung Onyx-technológiája, valamint a Lurdy-Ház és a Pannónia Movie döntése annak bevezetéséről annak az ígérvénynek az újabb beváltása, amely arról szól, hogy fejlődjenek bár elképesztő iramban az otthoni szórakoztatás technológiái, az a bizonyos mágikus nagy vászon (ebben az esetben: LED-fal) mindig képes lesz annyival többet nyújtani, amiért érdemes azt választani.