Magyarország rávert Közép-Európára mozizásban: az iparág legnagyobb technológiai paradigmaváltása érkezett ide a digitális vetítés óta, ez az abszolút csúcsfegyver – egyetlen bökkenő maradt a néző oldalán
Hatvankét négyzetméteres, Samsung Onyx 4K LED-technológiát használó kijelzővel nyílt újra a Lurdy Moziban a 10-es terem, amely a bemutatón elhangzottak szerint ekkora méretben egész Európában egyedülálló: a 3D-s technológiát is támogató Onyx-kijelzőből még nem építettek ekkorát a kontinensen. S arra is mindjárt kitérünk, miért lehet innentől zárójelbe tenni a „vetítés” kifejezést is. Érthető, hogy a létesítményt üzemeltető Lurdy-Ház Kft., az ország második legnagyobb moziüzemeltetőjének számító Pannónia Movie Kft., valamint a technológiát hordozó fejlesztést nagyjából egy év alatt kiépítő Samsung egyaránt büszke a megoldásra.
Ugyanakkor amit a néző lát a LED-falon, az nem pusztán a projektoros technológiákhoz képest minden tekintetben szintlépést jelentő minőségben megjelenő új vagy régi film (a Világgazdaság zárt körű bemutatóeseményen az 1991-es Terminator 2. javított képminőségű, 3D-s változatát tekintette meg). Hanem – tágabb kontextusba helyezve az Onyx-technológia hazai premierjét – egy évtizedek óta tartó, hol csendesebb, hol hangosabb csatákat hozó, elkeseredett háború újabb fejezetét, amely szó szerint és átvitt értelemben is a nézők figyelméért zajlik.
A mozinak a technológia marad fegyverként
Kevés nagyobb filmtörténeti közhely van annál, hogy a mozi (tágabban: a mozgókép) története nem pusztán stílusirányzatok, rendezői életművek és műfajok szerint mondható el, hanem technikatörténeti (és persze pénzügyi) rendezőelv szerint is. Ebbe a történetfolyamba illeszkedik a filmvászon és az otthoni televíziózás folyamatos rivalizálása, amely küzdelemben a mozi mint intézmény újabb és újabb technológiai újításokkal próbálta és próbálja magához húzni a nézőket az otthoni fotelekből.
A Samsung Onyx-technológiája, valamint a Lurdy-Ház és a Pannónia Movie döntése annak bevezetéséről annak az ígérvénynek az újabb beváltása, amely arról szól, hogy fejlődjenek bár elképesztő iramban az otthoni szórakoztatás technológiái, az a bizonyos mágikus nagy vászon (ebben az esetben: LED-fal) mindig képes lesz annyival többet nyújtani, amiért érdemes azt választani.
„Egy ideje általános vélekedés, hogy a Covid-19-világjárvány után mostanra végre magához tért mind a nemzetközi, mind a hazai mozis piac, legalábbis a jegyárbevételek alapján. Ez az állítás azonban szerintem nem állja meg a helyét” – mondta köszöntőjében Farkas Attila, a Pannónia Movie Kft. ügyvezetője.
Kételyeit azzal támasztotta alá, hogy
míg a világjárvány előtt, 2018–2019-ben a jegyeladások száma Magyarországon elérte az évi 15–16 millió darabot, addig most még mindig csak 10 millió körül alakul évente.
S bár az infláció miatt az eladásból fakadó bevételek akár indokolhatják a derűlátást, Farkas Attila szerint az eladott darabszám a valódi mérce a kérdésben, ez pedig arra utal, hogy a Covid-19 alatti bezárkózás e tekintetben még mindig nem oldódott fel teljesen.
Ez ellen pedig technológiai innovációval lehet tenni, erről szól ennek a teremnek a megnyitása
– mondta, arra utalva, hogy a mozinak mint társadalmi (és gazdasági) intézménynek akkor van esélye az otthoni mozgóképfogyasztással szemben, ha képes arra „ráígérni”. Ez pedig nem feltétlenül csak tartalmi, hanem legalább ennyire technológiai kérdés is.
Élménygazdasági ágazattá formálódik a filmvászon világa
Abban sincs meglepő, hogy a technológiai óriás Samsungnál is tudják: a „moziba járás” gyakorlatában a fogyasztói választások mögöttes vonatkozásait kell pontosabban érteni ahhoz, hogy arra a technikai válaszok is pontosak legyenek.
Molnár Zoltán, a Samsung Electronics Magyarország értékesítést támogató mérnöke előadását azzal a kérdéssel nyitotta, hogy egyáltalán miért járunk moziba. Miért működik ez az intézmény úgy, hogy „a streaming szolgáltatások kikezdték azt”, a nagyméretű otthoni kijelzők gyártása – s így áruk is – pedig olcsóbb lett?
A vállalat válasza erre az élményalapúság megteremtése, amely egyébként egybevágott azzal is, amit Szilágyi Gábor, a Lurdy-Ház Kft. vezetője a bevásárló- és irodaközpont sikeres megújításáról mondott köszöntőjében. Vagyis annak a tartalmi és élvezeti többletnek a megteremtése, amelyet a „moziba járás” elérhet a fogyasztónál, s amely képletben a technológia fontos szorzóként integrálódik ebbe a sajátos élménygazdasági megközelítésbe. (Azt mi tesszük hozzá, hogy a mozi és az otthoni filmfogyasztás végtelenbe nyúló párharcában alighanem a mozgóképfogyasztás régi, esztétikai vitája is visszaköszön arról, hogy a mozizás mennyire kollektív vagy magányos tevékenység valójában).
Molnár Zoltán arról beszélt, hogy
a gasztro- és a kényelmi élmények biztosítása a tévével szembeni technológiai többlet mellett adhat új lendületet a moziba járásnak.
Az integrált élményalapúságra példaként egy görögországi, kifejezetten gyerekeknek épített mozit említett, ahol csúszdák és más eszközök teszik teljessé a legfiatalabbakra optimalizált élményt.
Az új mozis technológiák pedig nem pusztán a hagyományos filmekről szólnak: alkalmazásukban tartalmi kitörési pontot jelenthet a koncertfilmek mozis bemutatója, amelyekre úgy tűnik, jelentős fogyasztói igény mutatkozik, valamint a gazdasági szempontból is egyre jelentősebb esport-szektor mérföldkő-eseményeinek, például bajnokságoknak a mozitermi bemutatása.
A mozi több mint filmnézés
– összegezte a vállalat szakembere.
A professzionális mozipiac, vagyis a kereskedelmi mozik és multiplexek világa speciális, B2B jellegű piac. A mozikban kizárólag a nagy hollywoodi filmstúdiókhoz köthető szabvánnyal, a DCI-vel kompatibilis (Digital Cinema Initiatives), szigorúan licencelt és minősített berendezések használhatók, amelyek képesek a titkosított mozis kópiák, az úgynevezett DCP-fájlok lejátszására.
Egy kereskedelmi moziterem teljes technikai felszerelése jelentős beruházás, amelynek költségét nemcsak a felbontás, hanem például a fényerő és a vászon mérete is meghatározza. A globális moziprojektor-piacot főként belga, japán és amerikai cégek uralják.
A Samsung Onyx szakít a klasszikus projektoros megoldással: a gépészteremből fénycsóvát vetítő projektor helyett maga a „vászon” egy hatalmas, saját fénykibocsátásra képes LED-fal. Ez az oka, amiért a „vetítés” kifejezés ennél a technológiánál inkább kultúrtörténeti, minstem valódi technikai dimenziót jelöl.
Az Onyx volt az első LED-fal, amely megkapta a hivatalos DCI-minősítést, amely nélkül a mozik nem játszhatnának premierfilmeket. A technológia korábbi változata 2017-ben jelent meg, a Lurdy Moziban most átadott rendszer pedig mintegy egyéves munka eredménye.
Európában is egyedülálló méretű LED-fal került a Lurdy Moziba
Az, ami a Lurdy Moziban mostantól elérhető, egész Európában különleges: egy 62 négyzetméteres, 3D-s tartalmak megjelenítésére is képes, 4K felbontású Samsung Onyx LED-fal. A bemutatón elhangzottak szerint ekkora méretű, 3D-s technológiát is támogató Onyx-kijelzőt még nem építettek Európában.
A technológia közel az otthoni nagy felbontású televíziók fényerejét, valamint pixelenkénti vezérelhetőséget biztosít, s mind a műszaki paraméterek lajstroma, mind a nézői tapasztalás alapján – szó szerint – látványos képminőséget ad. A Samsung HDR-technológia mély feketéket, magas kontrasztot és a teljes kijelzőfelületen egyenletes fényerőt biztosít. A kijelző 4K felbontást, pontos színvisszaadást és akár 4K/120 Hz-es képfrissítést is támogat. Ez hozzájárulhat a gyors mozgások egyenletesebb és a részletgazdag jelenetek tisztább megjelenítéséhez. A rendszer a 3D-s tartalmak megjelenítését is támogatja, ezen az oldalon pedig rendszerezetten található meg minden technikai háttéradat.
A technológia terjedését jól mutatja, hogy míg korábban csak Nyugat-Európában és Ázsiában volt elérhető.
Gazdasági szempontból is kínál előnyöket a moziüzemeltetők számára, ezekből két kézenfekvő azonnal megmutatkozik:
- mivel a rendszerben nincs projektor, ezért a mozitermek kialakításánál nincs szükség „gépészszobára”, ami olcsóbbá és egyszerűbbé teszi a tervezést;
- a LED-falak alapvetően hosszú ideig, beavatkozás nélkül képesek a működésre, karbantartásukat a projektoros megoldásokhoz képest jóval kevesebb alkalommal kell elvégezni, ebből adódóan olcsóbb feladatot jelent.
Ezek persze nem feltétlenül fontosak a nézői oldalon, de az üzemeltetési oldal költségeitől nem független a jegyárak alakulása. S míg az új technológiák bevezetésük idején értelemszerűen drágábbak – a fogyasztónak is –, addig nagyobb elterjedtségük esetén áruk is csökkenhet.
Az első ilyen hazai moziterem megnyitójával – némi leegyszerűsítéssel persze, hiszen a bemutatón nem a bekerülési költségeken vagy más gazdasági vonatkozásokon volt a hangsúly – már csak az a kérdés, mit kezd mindezzel az a néző. Vagyis hogy a mozi képes-e ezzel a technológiával olyan többletet kínálni, amelyért a filmfogyasztók széles köre ismét inkább a moziterem felé indul.
A mozis élményfaktor receptjéhez kell a „titkos összetevő”
Akár magányos befogadásnak, akár kollektív élménynek tartjuk inkább a mozizást, nincs ok arra, hogy ne csatlakozzunk ahhoz a közös tapasztalathoz, amely szerint a Samsung LED-fala által kínált, 3D-s képélmény olyan szintre emeli az óriásfelületes filmnézést, amely vélhetően már az emberi érzékelés határait kezdi súrolni.
Arnold Schwarzenegger T-800-as kiborg karaktere minden korábbinál menőbbnek néz ki a Terminator 2. szállóigévé vált „Hasta la vista, baby” mondatának elhangzásakor, a megújított 10-es terembe került új kényelmi fotelek pedig teret és lehetőséget is adnak arra, hogy a 3D-s szemüveg alatt valóban belesüppedjünk a film világába. Az élmény ezen része tehát jól teljesít.
Azt azonban, hogy ez a fejezet mire lesz elég, és mihez mennyit tesz hozzá az évtizedek óta zajló mozi vs. tévé háborúban, csak később fogjuk látni. Amikor a Star Wars-franchiset megalapító George Lucas az 1990-es évek végén kijelentette, hogy a mozi jövőjét a digitális technológiák jelentik, szavait néhány helyről ujjongás, néhány helyről nagy felháborodás fogadta, és nem volt egységes később azon paradigma megítélése sem, amely a 3D-s technológia megjelenésével kötötte össze a mozi mint társadalmi-gazdasági intézmény jövőjét. Ma már nyugodtan kijelenthető: önmagában sem a digitális technológiák, sem a 3D-élmény nem vált kizárólagos megmentőjévé az intézménynek.
S bár határozottan tartózkodnánk attól, hogy nyers ítéletet mondjunk a kérdésben, ez utóbbinak vélhetően az is oka, hogy az élménygazdasággá és technológiai fáklyahordozóvá alakult moziban a nézők még mindig elsősorban filmet néznek, és csak kapcsolódóan keresik a technikai – gasztro-, kényelmi és más – élményt.
Mintha még mindig a film mint komplex szellemi (s igen: technológiai) alkotás lenne a titkos összetevő, amelyből viszont sokaknak az otthoni kanapén is elég, amely előtt persze nincs ott a dél-koreai óriáscég LED-fala. Ám így talán az sem véletlen, hogy a mozi minden újabb, technológia-vezérelt paradigmaváltása is elsősorban a tartalmilag ahhoz jobban illeszkedő filmekkel kapcsolódik össze – alighanem ezért is a popkulturális filmek klasszikusai közé tartozó akciófilmmel kaptuk meg nézői tesztdózisunkat a Samsung (szerencsére nem) szemkápráztató technológiájából a Lurdy Moziban, és nem egy kevésbé sikerült, „futottak még”, úgynevezett művészfilmmel.