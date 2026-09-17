Megszólalt a Magyar Posta a csomagkáosz után: egyelőre türelmet vár – "Az okozott kellemetlenségekért pedig elnézést kérünk!"

Egyes webshopok átmenetileg már ki is kapcsolták az MPL-t a választható szállítási módok közül a sorozatos késések miatt. A Magyar Posta a Telexnek elismerte, hogy az új csomagfeldolgozó rendszer bevezetése fennakadásokat okozott, ezért bizonyos küldemények kézbesítési ideje megnőtt.

MPL: Torlódások és késések továbbra is előfordulhatnak. / Fotó: BalkansCat

Hiába várta csomagját, nem csengetett az MPL-futár

A lap szeptember elején egy kirívó esetről is beszámolt: egy vásárló egész nap otthon várta a csomagját, az MPL rendszere mégis többször sikertelen kézbesítést jelzett. A Magyar Posta később elismerte, hogy az alvállalkozó futár úgy rögzítette a kézbesítési kísérleteket, hogy sem személyesen, sem telefonon nem kereste a címzettet. Azóta már több webshop üzemeltetője is számos fennakadásról számolt be.

Egy két webáruházat működtető magyar gyártónál szeptember elején már 84 csomag „keringett az univerzumban”, néhány közülük hetek óta, ezért cég végül átmenetileg kivette az MPL-t a szállítási lehetőségek közül.

Ugyanezt tette egy nyolc régiós országban webshopokat működtető vállalkozó. Korábban 99 százalékos kézbesítési arányt tapasztalt az MPL-nél, havonta mindössze néhány csomag érkezett vissza. Körülbelül egy hónapja azonban megszaporodtak a fennakadások: a korábban egy-két nap alatt célba érő küldeményekre esetenként egy hétnél is tovább kell várni.

A vállalkozó szerint a problémák a posta logisztikai központjának költözése óta jelentkeznek. Úgy látja, a partnerek nem kaptak megfelelő tájékoztatást a változásokról.

A Magyar Posta szerint a központi csomagfeldolgozás több ütemben új, automatizált logisztikai központba költözik. Tájékoztatásuk szerint az új rendszer bevezetésekor fennakadások léptek fel, ezért egyes küldemények kézbesítési ideje átmenetileg megnőtt. Torlódások és késések továbbra is előfordulhatnak.

A társaság szerint az elmúlt három hónapban nem történt „jelentős változás” sem a sikertelen kézbesítések, sem az egyéb kézbesítési akadály miatt visszaküldött csomagok arányában. Az üzleti ügyfeleket levélben, illetve a kapcsolattartókon keresztül értesítették a hosszabb kézbesítési időről.