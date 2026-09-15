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NÖF
kastélyprogram
jövő
műemlékvédelem

Ennyi volt Lázár János nagy terve: az új örökségvédelmi vezető nyíltan megmondta, hogy mi lesz a sorsa a magyar kastélyoknak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kinevezték a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) élére Nagy Veronikát. A hazai műemlékegyüttesek legjelentősebb helyszíneit kezelő szervezet új ügyvezetője szerint a jövőben meg kell akadályozni a műemlékek privatizációját.
VG
2026.09.15, 22:02

Nagy Veronika arról számolt be az InfoRádiónak adott interjújában, hogy új szemlélettel irányítja majd a NÖF tevékenységét, és szeretne a valódi műemlékvédelmre koncentrálni.

Kiderült mi lesz a sorsa a magyar műemlékállománynak
Kiderült mi lesz a sorsa a magyar műemlékállománynak / Fotó: NurPhoto via AFP

A frissen kinevezett ügyvezető szerint az utóbbi időszakban téves szemlélettel közelítettek a magyarországi műemlékállományhoz, amelynek a legszebb kincsei vannak a NÖF kezelésében.

Milyen sors vár a műemlékekre?

Nagy Veronika hangsúlyozta, hogy a műemlékek fenntartása és méltó hasznosítása, egy nagyon komplex kérdéskör. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban az volt a koncepció, hogy privatizálni szerették volna a a kastélyprogram keretében felújított épületeket.

Mi most paradigmaváltást szeretnénk, azt tervezem, hogy ez egy gondozó, az értékeket megőrző intézmény legyen, amelyik komolyan veszi ezt a közfeladatot, hogy ezeknek a fenntartása a cél, a megismertetése, bemutatásuk a nagyközönségnek

− fogalmazott, majd figyelmeztetett, hogy ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani.

Elmondta, hogy saját maga is dolgozott a kastélyprogramon: kutatóként és művészettörténészként az előkészítésében vett részt, illetve néhány helyszínen kurátorként segédkezett a kiállítások megvalósításában.

Tudom, hogy ez egy olyan intézmény, ahol ez a szakmai potenciál megvan, azt szeretnénk első körben megvizsgálni, hogy milyen állapotban van ez a szervezet, és aztán ráfordulnánk arra a célra, hogy ebből egy valódi műemlékes intézmény legyen

− mondta, majd azt is elárulta, hogy elég szorosak a a megszabott határidők.

Az intézmény nem kapott költségvetési támogatást

Nagy Veronika közölte, hogy az intézmény nem kapott költségvetési támogatást a második félévre, így elég nehéz helyzetben van. Az átvilágítást követően próbálnak majd meg hosszabb távra tervezni.

Hozzátette, hogy ettől függetlenül szerencsés helyzetben vannak, mivel a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárcához tartozik az örökségvédelem ügye, és úgy látja kormányzati szándék mutatkozik a szakterület megerősítésére.

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