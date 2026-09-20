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baleset
halálos munkabaleset
munkavédelem
Magyarország
mezőgazdaság
építőipar

Ezek Magyarország legveszélyesebb munkái: kiderült, mely szakmákban elég egyetlen hiba a tragédiához – riasztó munkavédelmi jelentés érkezett

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Az építkezéseken, gépek mellett, emelő- és rakodóberendezésekkel, valamint villamos berendezéseken dolgozók vannak a leginkább kitéve a súlyos munkahelyi baleseteknek. Az idei első fél évben 80 súlyos munkabalesetet jelentettek a hatóságnak, közülük 33 halálos kimenetelű volt.
Dénes Zoltán
2026.09.20, 19:19

Továbbra sem veszélytelen kenyérkereset az építőipari munka, a gépkezelés vagy az ipari termelés Magyarországon. A munkavédelmi hatóság 2026 első fél évéről készített jelentése szerint a vizsgált munkahelyeken rendkívül magas arányban találtak szabálytalanságokat. A hatóság 3779 munkáltatót ellenőrzött, és 74,54 százalékuknál állapított meg valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot. A 130 ezer ellenőrzött dolgozó 61,28 százalékát érintette valamilyen szabálytalanság, 17 079 embert pedig súlyos hiányosságok mellett foglalkoztattak. Ezen hiányosságok vezetnek később a munkabalesetekhez. 

munkabaleset, munkahelyi baleset, munkavédelem
A munkavédlemi hatóság kiadta első félévi jelentését, kiderült hol történik a legtőbb munkabaleset Fotó: Havrán Zoltán

Az ellenőrzések eleve azokra az ágazatokra koncentráltak, ahol a dolgozók egészségének és biztonságának veszélyeztetése gyakoribb, illetve súlyosabb. Ide sorolja a hatóság többek között a mezőgazdaságot, a feldolgozó- és gépipart, valamint az építőipart. Utóbbi ágazatban 985, a feldolgozóiparban 809, a gépiparban 443, a mezőgazdaságban pedig 158 munkáltatót ellenőriztek.

Munkabaleset: az építőmunkások vannak az egyik legnagyobb veszélyben

A jelentésből különösen erősen kirajzolódik az építőipar kockázata: 2026 első felében ebben az ágazatban találta a hatóság a legtöbb súlyos jogsértést. A problémák döntő része a magasból történő lezuhanás elleni védelem hiányából fakadt:

  • nem volt megfelelő korlát 
  • vagy más kollektív védelem, 
  • illetve hiányzott vagy nem használták a biztonsági hevedert 
  • és más egyéni védőeszközöket.

Ez alapján különösen veszélyeztetettek a tetőfedők, ácsok, állványokon dolgozó építőmunkások, bontást végzők és mélyépítésben foglalkoztatottak. A hatóság szerint a be- és leesési veszély miatt elrendelt intézkedések túlnyomó többségére építkezéseken volt szükség: emeleti szinteken, tetőszerkezeteken, állványokon, illetve munkaárkok és munkagödrök mellett.

Az omlás ritkább veszélyforrás, de következménye különösen súlyos. Dúcolatlan árkokban, munkagödrökben és bontásoknál a dolgozó betemetése a hatóság szerint nagy valószínűséggel halálos kimenetelű balesetet okozhat.

Gépkezelők: egyetlen hiányzó burkolat is tragédiát okozhat

A másik veszélyes terület a feldolgozó- és gépipar. Itt elsősorban azok vannak komoly kockázatnak kitéve, akik forgó, mozgó gépek mellett dolgoznak vagy azokat kezelik.

A hatóság rendszeresen talált hiányzó védőburkolatokat és biztonsági berendezéseket, illetve olyan gépeket, amelyeknél a védelmet kiiktatták. Egy súlyos munkabaleset vizsgálatakor például az derült ki, hogy az érintett munkaeszközt évek óta kiiktatott biztonsági berendezéssel használták. A gépek biztonságtechnikai hiányosságai a kiemelt munkabiztonsági intézkedések több mint 30 százalékát adták. Veszélyt jelenthetnek a hozzáférhető forgó alkatrészek, a hiányzó vészleállító kapcsolók, illetve az olyan berendezések is, amelyek áramszünet után váratlanul újraindulhatnak.

Villanyszerelők és karbantartók is a veszélyeztetett körben

A villamos berendezésekkel dolgozóknál szintén nagy a kockázat. A kiemelt munkabiztonsági intézkedések 40,29 százaléka érintésvédelmi hiányosságokhoz kapcsolódott. A hatóság nyitott kapcsolószekrényekkel, hozzáférhető feszültség alatt álló részekkel, sérült kábelekkel és nem megfelelő csatlakozókkal is találkozott.

Külön veszélyt jelent a feszültség alatt vagy annak közelében végzett munka, ezért a villanyszerelők, ipari karbantartók és elektromos gépekkel dolgozók esetében akár egyetlen szabály megszegése is életveszélyes helyzetet idézhet elő.

A veszély nem korlátozódik egyetlen ágazatra: a jelentés szerint villamos érintésvédelmi hiányosságokat valamennyi vizsgált ágazatban találtak, és ezek sokszor közvetlenül veszélyeztették a dolgozók életét vagy testi épségét.

Emelőgép-kezelőként is könnyű bajba kerülni

A daruk, targoncák, rakodógépek és más emelőberendezések kezelői szintén a kockázatos munkakörök közé sorolhatók. Gyakori probléma volt, hogy dolgozók megfelelő gépkezelői jogosítvány nélkül végeztek munkát, de előfordult alkalmatlan géppel történő személyemelés és szabálytalan teheremelés is.

Az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos szabálytalanságok a kiemelt munkavédelmi intézkedések 12,3 százalékát adták. A problémák között szerepelt az időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elmaradása, valamint a megfelelő jogosultság vagy munkaköri alkalmassági vélemény nélküli gépkezelés.

A zuhanás az egyik legnagyobb gyilkos

Az első fél évben 80 súlyos munkabaleseti eseményt jelentettek a hatóságnak. Ezek közül 33 halálos, 31 életveszélyes, 12 súlyos csonkolásos, négy pedig más súlyos baleset volt. A legtöbb esetet a zuhanás és a csonkolás jelentette, de gyakori volt az ütés, az égés, a ráesés és a közúti baleset is.

Ezek még nem végleges adatok: számos vizsgálat folyamatban van, ezért a balesetek későbbi minősítése változhat. A dokumentum alapján tehát nem készíthető egzakt, foglalkozásonkénti veszélyességi rangsor, de a munkakörülményekből egyértelműen kirajzolódik a leginkább veszélyeztetett kör: a magasban dolgozó építőmunkások, a forgó gépek kezelői, a villamos berendezéseken dolgozó szakemberek, valamint az emelő- és rakodógépek kezelői tartoznak azok közé, akiknél egy munkavédelmi szabály megsértése különösen könnyen vezethet súlyos vagy akár halálos balesethez.

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