Ezek Magyarország legveszélyesebb munkái: kiderült, mely szakmákban elég egyetlen hiba a tragédiához – riasztó munkavédelmi jelentés érkezett

Továbbra sem veszélytelen kenyérkereset az építőipari munka, a gépkezelés vagy az ipari termelés Magyarországon. A munkavédelmi hatóság 2026 első fél évéről készített jelentése szerint a vizsgált munkahelyeken rendkívül magas arányban találtak szabálytalanságokat. A hatóság 3779 munkáltatót ellenőrzött, és 74,54 százalékuknál állapított meg valamilyen munkavédelmi szabálytalanságot. A 130 ezer ellenőrzött dolgozó 61,28 százalékát érintette valamilyen szabálytalanság, 17 079 embert pedig súlyos hiányosságok mellett foglalkoztattak. Ezen hiányosságok vezetnek később a munkabalesetekhez.

A munkavédlemi hatóság kiadta első félévi jelentését, kiderült hol történik a legtőbb munkabaleset Fotó: Havrán Zoltán

Az ellenőrzések eleve azokra az ágazatokra koncentráltak, ahol a dolgozók egészségének és biztonságának veszélyeztetése gyakoribb, illetve súlyosabb. Ide sorolja a hatóság többek között a mezőgazdaságot, a feldolgozó- és gépipart, valamint az építőipart. Utóbbi ágazatban 985, a feldolgozóiparban 809, a gépiparban 443, a mezőgazdaságban pedig 158 munkáltatót ellenőriztek.

Munkabaleset: az építőmunkások vannak az egyik legnagyobb veszélyben

A jelentésből különösen erősen kirajzolódik az építőipar kockázata: 2026 első felében ebben az ágazatban találta a hatóság a legtöbb súlyos jogsértést. A problémák döntő része a magasból történő lezuhanás elleni védelem hiányából fakadt:

nem volt megfelelő korlát

vagy más kollektív védelem,

illetve hiányzott vagy nem használták a biztonsági hevedert

és más egyéni védőeszközöket.

Ez alapján különösen veszélyeztetettek a tetőfedők, ácsok, állványokon dolgozó építőmunkások, bontást végzők és mélyépítésben foglalkoztatottak. A hatóság szerint a be- és leesési veszély miatt elrendelt intézkedések túlnyomó többségére építkezéseken volt szükség: emeleti szinteken, tetőszerkezeteken, állványokon, illetve munkaárkok és munkagödrök mellett.

Az omlás ritkább veszélyforrás, de következménye különösen súlyos. Dúcolatlan árkokban, munkagödrökben és bontásoknál a dolgozó betemetése a hatóság szerint nagy valószínűséggel halálos kimenetelű balesetet okozhat.

Gépkezelők: egyetlen hiányzó burkolat is tragédiát okozhat

A másik veszélyes terület a feldolgozó- és gépipar. Itt elsősorban azok vannak komoly kockázatnak kitéve, akik forgó, mozgó gépek mellett dolgoznak vagy azokat kezelik.