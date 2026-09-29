Megérkezett a beruházási válság a munkaerőpiacra: egyre kevésbé ragaszkodnak dolgozóikhoz a cégek – „Különösen kellemetlen, maradtunk a gödör alján”

A beruházások visszaesése már 2023 óta tart, így annak munkaerőpiaci következményei sem most kezdtek megjelenni – mondta a Világgazdaságnak Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Szerinte a második negyedéves beruházási adat azért volt különösen kellemetlen, mert a korábbi számok alapján már arra lehetett számítani, hogy a magyar gazdaság elérte a gödör alját, és lassan megindulhat a kilábalás. Ez azonban nem történt meg.

A munkaerőpiac romlása nem feltétlenül olyan gyárbezárásokkal és tömeges leépítésekkel kezdődik / Fotó: AstroStar

A közgazdász szerint a beruházások és a foglalkoztatás kapcsolata ráadásul nem egyirányú. Egy beruházás nem feltétlenül új dolgozók felvételét jelenti: a fejlesztések egy része éppen a hatékonyság javítását, az élőmunka kiváltását szolgálja. A jelenlegi helyzetben ugyanakkor már egy másik változás is megfigyelhető.

Egyre kevésbé jellemző az a vállalati magatartás, amely a 2020-as évek elején még meghatározó volt. A korábbi súlyos munkaerőhiány tapasztalatai miatt akkor a cégek sok esetben akkor is igyekeztek megtartani dolgozóikat, ha átmenetileg nem volt szükségük rájuk. Most a vállalati hírek és a munkaerőpiac feszességének csökkenése egyaránt arra utal, hogy a cégek már kevésbé tartják meg a feleslegessé váló munkaerőt.

Három ágazatban különösen látványos a visszaesés

A beruházások elmaradásának egyik legközvetlenebb vesztese az építőipar – hívta fel a figyelmet a Gránit Alapkezelő közgazdásza. Egy el nem induló építkezés azonnal kieső keresletet jelent az ágazatnak, ami az építőanyag-gyártásra is továbbgyűrűzik. A gépberuházások visszaesése szintén érintheti a gépgyártást, ennek hatása azonban Magyarországon kisebb lehet a magas importhányad miatt. A foglalkoztatási adatok alapján azonban nem az építőiparban történt a legnagyobb visszaesés.

Ha 2023 első félévéhez hasonlítjuk a jelenlegi helyzetet, a feldolgozóiparban 5 százalékkal csökkent az alkalmazottak létszáma.

Ez azért is fontos, mert a feldolgozóipar az egyik leginkább beruházásigényes ágazat, miközben erősen függ a külső kereslettől is – hangsúlyozta Regős. Az elmúlt években ráadásul jelentős állami támogatások segítették az ágazat beruházásait.

Az ágazat gyakorlatilag függővé is vált ettől

– fogalmazott a vezető közgazdász. A nagyvállalati fejlesztések ugyan teremtettek új állásokat, ezek egy részét azonban külföldi munkavállalók töltötték be, általánosságban viszont nem ez volt a jellemző.

A második legnagyobb létszámcsökkenést az építőipar szenvedte el, ahol 4,9 százalékkal lett kevesebb alkalmazott, míg a mezőgazdaságban 4,6 százalékos volt a visszaesés.

Utóbbi Regős szerint nem magyarázható kizárólag egy-egy rossz időjárású évvel. A kevés beruházás mellett az ágazat mélyebb problémáira is utal, hogy a foglalkoztatottak száma trendszerűen csökken.