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Borzalmas hír érkezett a magyar munkaerőpiacról: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak itthon

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Egy év alatt 36 ezerrel csökkent a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma a KSH legfrissebb adatai szerint. A munkaerőpiac helyzetét az is jelzi, hogy a munkanélküliek több mint harmada már legalább egy éve keres állást.
VG
2026.09.25, 08:35
Frissítve: 2026.09.25, 08:40

Augusztusban 4 millió 654 ezer foglalkoztatottat és 229 ezer munkanélkülit mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 15–74 évesek körében. A munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.

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Borzalmas hír érkezett a magyar munkaerőpiacról: 36 ezerrel kevesebben dolgoznak itthon / Fotó: Mehes Daniel

A június és augusztus közötti három hónap átlagában 4 millió 655 ezren dolgoztak, 24 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban. Ezen belül a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 4 millió 467 ezerre csökkent. A közfoglalkoztatottak száma 66 ezer, a külföldön dolgozóké 122 ezer volt.

A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája ugyanakkor nem változott az előző év azonos időszakához képest: 75,4 százalékon állt. A férfiaknál 78,9, a nőknél 71,9 százalékos rátát mértek.

A háromhavi átlag szerint 235 ezren voltak munkanélküliek, a munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékra nőtt. A férfiak körében 117 ezer, a nőknél 118 ezer munkanélkülit tartottak számon; a ráta rendre 4,5 és 5,1 százalék volt.

A munkakeresés átlagosan 11,7 hónapig tartott. 

Az állást keresők 33,7 százaléka már több mint egy éve nem talált munkát, arányuk 4,2 százalékponttal emelkedett egy év alatt. Eközben a három hónapnál rövidebb ideje munkát keresők aránya 42,6 százalékra csökkent.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában augusztus végén 219 ezer álláskereső szerepelt, 1,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy nagyot fordulhat ősszel a magyar munkaerőpiac. Miközben egyre több állás vár betöltésre, a jelentkezők száma meredeken zuhan, az álláspiac egyes régiókban komoly kihívásokkal küzd. 

A cégek még óvatosak a létszámbővítéssel, de bizonyos szakmákban már ismét egymás elől kell megszerezniük a megfelelő embereket – és könnyen lehet, hogy hamarosan már nem a munkáltatók diktálják a feltételeket – hívták fel a figyelmet az állásközvetítő cégek.

munkaerőpiac
KSH
Központi Statisztikai Hivatal
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