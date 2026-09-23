Ilyen nincs: Magyarországról Ukrajnába költöztetheti a gyártását az amerikai óriáscég, Orbán Viktor tavaly még 35 milliárdos beruházást adott át nekik – több ezer dolgozó állása forog kockán
Hónapok óta terjednek olyan információk, amelyek szerint komoly átszervezésre készül a sárvári Flex. Már augusztusban olyan értesülések terjedtek el, miszerint a jelenleg mintegy ezer saját és 400–600 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztató üzemben jelentősen csökkenthetik a létszámot – írja a Nyugat.hu Az akkori információ szerint a saját dolgozók száma mintegy 400-ra mérséklődhet, miközben a kölcsönzött munkaerőt teljesen kivezetnék az üzemből. A tervezett változtatás hátterében nem az üzem bezárása, hanem a gyártás modernizációja állhatott: automatizáltabb berendezésekkel válthatnák ki az élőmunka egy részét. Most ennél lényegesen nagyobb, munkavállalókat érintő leépítésről érkezett információ.
Akár 2000 munkavállalót is elküldhetnek
Kedden olyan, a sárvári üzemben dolgozóktól származó értesülést kapott a lap, amely szerint a Flex év végéig akár 2000 munkavállalótól is megválhat.
Az információ szerint a sárvári telephelyen jelenleg összesen közel 3000-en dolgozhatnak, vagyis egy ilyen létszámcsökkentés a munkavállalók jelentős részét érintené.
A leépítéshez kapcsolódóan egy gyártósor áthelyezése is napirenden lehet. A lap úgy tudja:
az egyik sárvári gyártósort Ukrajnába vihetik, egy másik, szintén az üzemből származó értesülés szerint pedig legalább egy gyártási terület valóban átkerülhet máshová.
Ez egy kávéfőzőket gyártó sor lehet.
Fontos ugyanakkor, hogy a leépítés pontos mértékét és a gyártósorok áthelyezését egyelőre nem erősítette meg hivatalos forrás. A két különböző időpontból származó értesülés között is van eltérés:
- az augusztusi információ még mintegy 1000–1200 fős saját létszámcsökkentésről szólt,
- a mostani viszont már akár 2000 elküldendő dolgozóról beszél.
Egyelőre az sem egyértelmű, pontosan mely gyártási területeket érintheti az átszervezés, illetve valóban Ukrajnába kerül-e valamelyik sárvári termelési egység.
Tavaly még új fejlesztést adott át a Flex Zalaegerszegen
A sárvári fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a Flex az elmúlt időszakban Magyarországon jelentős fejlesztéseket is végrehajtott.
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, tavaly adták át a vállalat új zalaegerszegi gyártóegységét, a NextGen Mobility központot, amely magas hozzáadott értékű technológiákra épül, és az európai autóipari ellátási lánc kiszolgálásában kaphat szerepet.
A zalaegerszegi fejlesztés mintegy 35 milliárd forintos beruházást és 210 új munkahelyet jelentett. A projekt kutatás-fejlesztési kapacitásokkal is bővítette a térséget.
Az akkori átadón a vállalat és a város vezetése mellett Orbán Viktor is részt vett miniszterelnökként. A rendezvényen a Flex vezetése a magyar mérnöki és gyártási kompetenciát, valamint a hazai munkaerő szaktudását is a beruházás egyik fontos tényezőjeként emelte ki.
A mostani sárvári értesülések alapján ugyanakkor a magyarországi gyártás szerkezete jelentős átalakulás előtt állhat, és ennek egyik következménye a sárvári üzem létszámának drasztikus csökkentése lehet. A tényleges létszámleépítés és az esetleges gyártósor-áthelyezés részletei várhatóan a következő időszakban válhatnak ismertté.