Ilyen nincs: Magyarországról Ukrajnába költöztetheti a gyártását az amerikai óriáscég, Orbán Viktor tavaly még 35 milliárdos beruházást adott át nekik – több ezer dolgozó állása forog kockán

Hónapok óta terjednek olyan információk, amelyek szerint komoly átszervezésre készül a sárvári Flex. Már augusztusban olyan értesülések terjedtek el, miszerint a jelenleg mintegy ezer saját és 400–600 kölcsönzött munkavállalót foglalkoztató üzemben jelentősen csökkenthetik a létszámot – írja a Nyugat.hu Az akkori információ szerint a saját dolgozók száma mintegy 400-ra mérséklődhet, miközben a kölcsönzött munkaerőt teljesen kivezetnék az üzemből. A tervezett változtatás hátterében nem az üzem bezárása, hanem a gyártás modernizációja állhatott: automatizáltabb berendezésekkel válthatnák ki az élőmunka egy részét. Most ennél lényegesen nagyobb, munkavállalókat érintő leépítésről érkezett információ.

Kétezer munkavállalót is érinthet a sárvári Flex-üzemben várható létszámleépítés, bár hivatalos bejelentés még nem érkezett

Fotó: 444.hu

Akár 2000 munkavállalót is elküldhetnek

Kedden olyan, a sárvári üzemben dolgozóktól származó értesülést kapott a lap, amely szerint a Flex év végéig akár 2000 munkavállalótól is megválhat.

Az információ szerint a sárvári telephelyen jelenleg összesen közel 3000-en dolgozhatnak, vagyis egy ilyen létszámcsökkentés a munkavállalók jelentős részét érintené.

A leépítéshez kapcsolódóan egy gyártósor áthelyezése is napirenden lehet. A lap úgy tudja:

az egyik sárvári gyártósort Ukrajnába vihetik, egy másik, szintén az üzemből származó értesülés szerint pedig legalább egy gyártási terület valóban átkerülhet máshová.

Ez egy kávéfőzőket gyártó sor lehet.

Fontos ugyanakkor, hogy a leépítés pontos mértékét és a gyártósorok áthelyezését egyelőre nem erősítette meg hivatalos forrás. A két különböző időpontból származó értesülés között is van eltérés:

az augusztusi információ még mintegy 1000–1200 fős saját létszámcsökkentésről szólt,

a mostani viszont már akár 2000 elküldendő dolgozóról beszél.

Egyelőre az sem egyértelmű, pontosan mely gyártási területeket érintheti az átszervezés, illetve valóban Ukrajnába kerül-e valamelyik sárvári termelési egység.

Tavaly még új fejlesztést adott át a Flex Zalaegerszegen

A sárvári fejlemény azért is figyelemre méltó, mert a Flex az elmúlt időszakban Magyarországon jelentős fejlesztéseket is végrehajtott.