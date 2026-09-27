Deviza
EUR/HUF364,96 0% USD/HUF320,41 0% GBP/HUF424,63 0% CHF/HUF386,85 0% PLN/HUF83,46 0% RON/HUF69,22 0% CZK/HUF14,98 0% EUR/HUF364,96 0% USD/HUF320,41 0% GBP/HUF424,63 0% CHF/HUF386,85 0% PLN/HUF83,46 0% RON/HUF69,22 0% CZK/HUF14,98 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vallottak a legnagyobb autógyárak Magyarországon: ennyi külföldi dolgozó és vendégmunkás dolgozik az Audinál és a Suzukinál – a Mercedes, a BMW és a BYD titokban tartja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A legnagyobb cégek ipari beruházásaikkal és humán stratégiájukkal is alakítják az ingatlanpiacot, utóbbit főleg a nem magyarajkú dolgozók révén. Utána jártunk a legnagyobb autóipari szereplőknél, hány külföldi munkavállalót foglalkoztatnak.
VG
2026.09.27, 08:06
Frissítve: 2026.09.27, 10:20

Új ingatlanfejlesztési ciklus indulhat Magyarországon: az ipari és logisztikai beruházások mellett a lakásépítések, a bérlakásprogramok, valamint a város- és infrastruktúra-fejlesztések is lendületet kaphatnak. Ebben a legjelentősebb cégeknek is fontos szerepük lehet.

munkavállaló, dolgozó, ipar, gyár
A legnagyobb autóipari cégek munkavállalói is formálják az adott város ingatlanpiacát / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A CBRE legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint a legnagyobb autóipari vállalatok magyarországi beruházásai nemcsak új gyártó- és logisztikai csarnokok iránt teremthetnek keresletet, hanem a termelési központok környezetében lakásokra, munkásszállásokra, üzletekre, szolgáltatásokra és közlekedési fejlesztésekre is szükség lehet.

Körkép az autóipari szereplőknél

Mivel a jelentés, és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület keddi sajtótájékoztatója is utalt rájuk, és megnéztük, mi a helyzet a Magyarországon működős legnagyobb autógyáraknál. A Világgazdaság megkérdezte

  • az Audi győri,
  • a BMW debreceni,
  • a BYD szegedi (és komáromi),
  • a Mercedes kecskeméti,
  • a Suzuki esztergomi gyárát,

hogy jelenleg mennyi külföldi munkavállalót foglalkoztatnak, és segítik-e őket a lakhatásukban.

Megkeresésünkre az Audi sajtóosztálya közölte, hogy augusztus 31-i adataik alapján a szomszédos országokból összesen 84 fő dolgozik az Audi Hungariánál, ők négy szomszédos országból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Ausztriából érkeztek a céghez. Összesen pedig 210 külföldi munkatárs áll munkaviszonyban a vállalatnál.

Hozzátették, hogy kifejezetten a külföldi munkavállalók részére nem nyújtanak külön támogatást, viszont munkatársaik részére nyújtott támogatásaikat külföldi munkavállalóink is igénybe vehetik.

Első olvasatra talán meglepőnek tűnhet, hogy Ausztriából is járnak át dolgozni a magyarországi Audiba.

Sajnos még nem az történt, hogy megelőztük az osztrák béreket. Egyrészt kis számú ilyen munkavállaló dolgozik a cégnél. Másrészt a magasabb pozíciókban, és speciális tudást igénylő munkakörökben a nemzetközi vállalatoknál bevett szokás hogy azonos bérsávokat alakítanak ki a különböző országokban lévő egységeknél.

Az Esztergomban működő Magyar Suzuki Zrt. azt válaszolta a Világgazdaságnak, hogy a cég közel 3000 főt foglalkoztat. Munkavállalóik között jelenleg 705 külföldi kolléga van, többek között 554 fő magyar ajkú szlovák állampolgár, akiknek jelentős része a határmenti térségből jár át dolgozni esztergomi gyárba. A távolról érkező munkatársainknak suzukis szállást biztosítanak. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalat nem tesz különbséget a munkavállalók között állampolgárság alapján, minden kollégát egyenlő bánásmódban részesítenek.

A Mercedes-Benznél válaszában kiemelte, hogy a 2025. december 31-i adatok alapján világszerte mintegy 164 000 munkavállaló dolgozik náluk, összesen 149 nemzetből. „Nézőpontjaik, tapasztalataik és hátterük sokszínűsége a vállalat sikerének egyik alapvető pillére. Ez érvényes kecskeméti telephelyünkre is, amely több mint 5000 alkalmazottjával a régió legnagyobb munkáltatójaként jelentős mértékben hozzájárul a helyi gazdasági fejlődés mellett a közösség sokszínűségéhez is” – írta a vállalat sajtóosztálya. Kiemelték, hogy vállalati alapelveiknek megfelelően nem nyilatkoznak a munkavállalóik származásával vagy állampolgárságával kapcsolatban.

A BMW lapunknak küldött válaszában kiemelte, hogy az iX3 sorozatgyártásának elindításával a BMW Group új gyárainak eddigi leggyorsabb felfutását valósítják meg, és a Neue Klasse első sorozatgyártású modelljét előállító üzemként a debreceni gyár úttörő szerepet tölt be a BMW Group termelési hálózatában.

„Egy dinamikusan fejlődő régióban működő munkáltatóként a BMW Group Gyár Debrecen elsősorban a hazai munkaerőpiacra épít mintegy körülbelül 70 kilométeres vonzáskörzetre kiterjedő toborzási tevékenységgel. Emellett a BMW Group különböző telephelyeiről érkező kollégák szakértelmükkel támogatják a debreceni termelést, miközben első kézből szereznek tapasztalatot a Neue Klasse gyártásáról, amelyet később saját telephelyükön is hasznosíthatnak” – tette hozzá a vállat sajtóosztálya, azonban konkrét számokat a külföldi munkavállalók számáról és arányáról nem közölt.

Cikkünk megjelenéséig a BYD nem reagált a megkeresésünkre. Ha megteszik, frissítjük cikkünket.

Szigorított a vendégmunkásoknál a kormány, a munkaközvetítő szerint szükség van rájuk

Magyar Péter miniszterelnök júniusban, egy kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy szigorítják a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. A Tisza-kormány álláspontja szerint a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a hazai béreket, ezért olyan szabályozási környezet kialakításán dolgoznak, amely erősebb védelmet biztosít a magyar munkavállalók számára. A felülvizsgálat részeként módosították a vonatkozó rendeletet is: a munkaerő-kölcsönző cégek a jövőben már nem alkalmazhatják azt a gyorsított eljárást, amely lehetővé tette munkavállalók toborzását. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A lépés azóta számos kritikát kapott.

Jelenleg a magyar munkaerőpiac egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a vállalatoknak a munkaerőhiány kezelésére egy folyamatosan változó gazdasági és demográfiai környezetben. Az új szabályozások miatt bár egyre gyakrabban merül fel a külföldi munkaerő kiváltásának lehetősége, a szakértők szerint a valóság jóval összetettebb: a hazai munkaerő-tartalékok jelentős lehetőségeket rejtenek, ám önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét – emelte ki a WHC.

A munkaerő-közvetítő vállalat előrejelzése alapján a külföldi munkaerő továbbra is nélkülözhetetlen része marad a magyar gazdaságnak, ugyanakkor egyre fontosabb szerepet kapnak majd a diákok, nyugdíjasok, kisgyermekes szülők és külföldi diákok is. A fenntartható megoldást várakozásaik szerint nem egyetlen forrás, hanem ezeknek a munkaerőpiaci csoportoknak az együttes alkalmazása, valamint a vállalatok növekvő rugalmassága és innovációs képessége jelentheti.

munkaerőpiac
Audi
Suzuki
autóipar
külföldi munkavállaló
Mercedes
BMW
járműipar
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu