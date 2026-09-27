Vallottak a legnagyobb autógyárak Magyarországon: ennyi külföldi dolgozó és vendégmunkás dolgozik az Audinál és a Suzukinál – a Mercedes, a BMW és a BYD titokban tartja
Új ingatlanfejlesztési ciklus indulhat Magyarországon: az ipari és logisztikai beruházások mellett a lakásépítések, a bérlakásprogramok, valamint a város- és infrastruktúra-fejlesztések is lendületet kaphatnak. Ebben a legjelentősebb cégeknek is fontos szerepük lehet.
A CBRE legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint a legnagyobb autóipari vállalatok magyarországi beruházásai nemcsak új gyártó- és logisztikai csarnokok iránt teremthetnek keresletet, hanem a termelési központok környezetében lakásokra, munkásszállásokra, üzletekre, szolgáltatásokra és közlekedési fejlesztésekre is szükség lehet.
Körkép az autóipari szereplőknél
Mivel a jelentés, és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület keddi sajtótájékoztatója is utalt rájuk, és megnéztük, mi a helyzet a Magyarországon működős legnagyobb autógyáraknál. A Világgazdaság megkérdezte
- az Audi győri,
- a BMW debreceni,
- a BYD szegedi (és komáromi),
- a Mercedes kecskeméti,
- a Suzuki esztergomi gyárát,
hogy jelenleg mennyi külföldi munkavállalót foglalkoztatnak, és segítik-e őket a lakhatásukban.
Megkeresésünkre az Audi sajtóosztálya közölte, hogy augusztus 31-i adataik alapján a szomszédos országokból összesen 84 fő dolgozik az Audi Hungariánál, ők négy szomszédos országból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Ausztriából érkeztek a céghez. Összesen pedig 210 külföldi munkatárs áll munkaviszonyban a vállalatnál.
Hozzátették, hogy kifejezetten a külföldi munkavállalók részére nem nyújtanak külön támogatást, viszont munkatársaik részére nyújtott támogatásaikat külföldi munkavállalóink is igénybe vehetik.
Első olvasatra talán meglepőnek tűnhet, hogy Ausztriából is járnak át dolgozni a magyarországi Audiba.
Sajnos még nem az történt, hogy megelőztük az osztrák béreket. Egyrészt kis számú ilyen munkavállaló dolgozik a cégnél. Másrészt a magasabb pozíciókban, és speciális tudást igénylő munkakörökben a nemzetközi vállalatoknál bevett szokás hogy azonos bérsávokat alakítanak ki a különböző országokban lévő egységeknél.
Az Esztergomban működő Magyar Suzuki Zrt. azt válaszolta a Világgazdaságnak, hogy a cég közel 3000 főt foglalkoztat. Munkavállalóik között jelenleg 705 külföldi kolléga van, többek között 554 fő magyar ajkú szlovák állampolgár, akiknek jelentős része a határmenti térségből jár át dolgozni esztergomi gyárba. A távolról érkező munkatársainknak suzukis szállást biztosítanak. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalat nem tesz különbséget a munkavállalók között állampolgárság alapján, minden kollégát egyenlő bánásmódban részesítenek.
A Mercedes-Benznél válaszában kiemelte, hogy a 2025. december 31-i adatok alapján világszerte mintegy 164 000 munkavállaló dolgozik náluk, összesen 149 nemzetből. „Nézőpontjaik, tapasztalataik és hátterük sokszínűsége a vállalat sikerének egyik alapvető pillére. Ez érvényes kecskeméti telephelyünkre is, amely több mint 5000 alkalmazottjával a régió legnagyobb munkáltatójaként jelentős mértékben hozzájárul a helyi gazdasági fejlődés mellett a közösség sokszínűségéhez is” – írta a vállalat sajtóosztálya. Kiemelték, hogy vállalati alapelveiknek megfelelően nem nyilatkoznak a munkavállalóik származásával vagy állampolgárságával kapcsolatban.
A BMW lapunknak küldött válaszában kiemelte, hogy az iX3 sorozatgyártásának elindításával a BMW Group új gyárainak eddigi leggyorsabb felfutását valósítják meg, és a Neue Klasse első sorozatgyártású modelljét előállító üzemként a debreceni gyár úttörő szerepet tölt be a BMW Group termelési hálózatában.
„Egy dinamikusan fejlődő régióban működő munkáltatóként a BMW Group Gyár Debrecen elsősorban a hazai munkaerőpiacra épít mintegy körülbelül 70 kilométeres vonzáskörzetre kiterjedő toborzási tevékenységgel. Emellett a BMW Group különböző telephelyeiről érkező kollégák szakértelmükkel támogatják a debreceni termelést, miközben első kézből szereznek tapasztalatot a Neue Klasse gyártásáról, amelyet később saját telephelyükön is hasznosíthatnak” – tette hozzá a vállat sajtóosztálya, azonban konkrét számokat a külföldi munkavállalók számáról és arányáról nem közölt.
Cikkünk megjelenéséig a BYD nem reagált a megkeresésünkre. Ha megteszik, frissítjük cikkünket.
Szigorított a vendégmunkásoknál a kormány, a munkaközvetítő szerint szükség van rájuk
Magyar Péter miniszterelnök júniusban, egy kormányszóvivői tájékoztatón jelentette be, hogy szigorítják a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. A Tisza-kormány álláspontja szerint a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a hazai béreket, ezért olyan szabályozási környezet kialakításán dolgoznak, amely erősebb védelmet biztosít a magyar munkavállalók számára. A felülvizsgálat részeként módosították a vonatkozó rendeletet is: a munkaerő-kölcsönző cégek a jövőben már nem alkalmazhatják azt a gyorsított eljárást, amely lehetővé tette munkavállalók toborzását. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A lépés azóta számos kritikát kapott.
Jelenleg a magyar munkaerőpiac egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a vállalatoknak a munkaerőhiány kezelésére egy folyamatosan változó gazdasági és demográfiai környezetben. Az új szabályozások miatt bár egyre gyakrabban merül fel a külföldi munkaerő kiváltásának lehetősége, a szakértők szerint a valóság jóval összetettebb: a hazai munkaerő-tartalékok jelentős lehetőségeket rejtenek, ám önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét – emelte ki a WHC.
A munkaerő-közvetítő vállalat előrejelzése alapján a külföldi munkaerő továbbra is nélkülözhetetlen része marad a magyar gazdaságnak, ugyanakkor egyre fontosabb szerepet kapnak majd a diákok, nyugdíjasok, kisgyermekes szülők és külföldi diákok is. A fenntartható megoldást várakozásaik szerint nem egyetlen forrás, hanem ezeknek a munkaerőpiaci csoportoknak az együttes alkalmazása, valamint a vállalatok növekvő rugalmassága és innovációs képessége jelentheti.