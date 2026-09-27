Vallottak a legnagyobb autógyárak Magyarországon: ennyi külföldi dolgozó és vendégmunkás dolgozik az Audinál és a Suzukinál – a Mercedes, a BMW és a BYD titokban tartja

Új ingatlanfejlesztési ciklus indulhat Magyarországon: az ipari és logisztikai beruházások mellett a lakásépítések, a bérlakásprogramok, valamint a város- és infrastruktúra-fejlesztések is lendületet kaphatnak. Ebben a legjelentősebb cégeknek is fontos szerepük lehet.

A legnagyobb autóipari cégek munkavállalói is formálják az adott város ingatlanpiacát / Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

A CBRE legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint a legnagyobb autóipari vállalatok magyarországi beruházásai nemcsak új gyártó- és logisztikai csarnokok iránt teremthetnek keresletet, hanem a termelési központok környezetében lakásokra, munkásszállásokra, üzletekre, szolgáltatásokra és közlekedési fejlesztésekre is szükség lehet.

Körkép az autóipari szereplőknél

Mivel a jelentés, és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület keddi sajtótájékoztatója is utalt rájuk, és megnéztük, mi a helyzet a Magyarországon működős legnagyobb autógyáraknál. A Világgazdaság megkérdezte

az Audi győri,

a BMW debreceni,

a BYD szegedi (és komáromi),

a Mercedes kecskeméti,

a Suzuki esztergomi gyárát,

hogy jelenleg mennyi külföldi munkavállalót foglalkoztatnak, és segítik-e őket a lakhatásukban.

Megkeresésünkre az Audi sajtóosztálya közölte, hogy augusztus 31-i adataik alapján a szomszédos országokból összesen 84 fő dolgozik az Audi Hungariánál, ők négy szomszédos országból, Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Ausztriából érkeztek a céghez. Összesen pedig 210 külföldi munkatárs áll munkaviszonyban a vállalatnál.

Hozzátették, hogy kifejezetten a külföldi munkavállalók részére nem nyújtanak külön támogatást, viszont munkatársaik részére nyújtott támogatásaikat külföldi munkavállalóink is igénybe vehetik.

Első olvasatra talán meglepőnek tűnhet, hogy Ausztriából is járnak át dolgozni a magyarországi Audiba.

Sajnos még nem az történt, hogy megelőztük az osztrák béreket. Egyrészt kis számú ilyen munkavállaló dolgozik a cégnél. Másrészt a magasabb pozíciókban, és speciális tudást igénylő munkakörökben a nemzetközi vállalatoknál bevett szokás hogy azonos bérsávokat alakítanak ki a különböző országokban lévő egységeknél.

Az Esztergomban működő Magyar Suzuki Zrt. azt válaszolta a Világgazdaságnak, hogy a cég közel 3000 főt foglalkoztat. Munkavállalóik között jelenleg 705 külföldi kolléga van, többek között 554 fő magyar ajkú szlovák állampolgár, akiknek jelentős része a határmenti térségből jár át dolgozni esztergomi gyárba. A távolról érkező munkatársainknak suzukis szállást biztosítanak. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a vállalat nem tesz különbséget a munkavállalók között állampolgárság alapján, minden kollégát egyenlő bánásmódban részesítenek.