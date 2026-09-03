Most gurulhat be igazán Magyar Péter: Elon Musk is megszólalt a 4iG történelmi megállapodásáról – félreérthetetlen üzenetet küldött a Tesla-vezér több százmilliós táborának

Elon Musk is megosztotta a 4iG és a SpaceX együttműködésének hírét, ezzel tovább növelve a megállapodás nemzetközi láthatóságát. A Tesla vezérigazgatója, a SpaceX alapítója és vezérigazgatója az X-en osztotta tovább a két vállalat első, ilyen jellegű európai partnerségéről szóló bejegyzést.

Elon Musk is megosztotta a 4iG és a SpaceX együttműködésének hírét/Fotó: NurPhoto via AFP

Musk posztolt a jelentős együttműködésről

Musk a hírhez nem fűzött részletes kommentárt, a megosztott poszt fölé mindössze annyit írt: „Starlink”. Az együttműködés jelentőségét ugyanakkor jól érzékelteti, hogy a világ egyik legismertebb üzletembere saját, több mint százmillió követővel rendelkező platformján adott újabb nyilvánosságot a magyar 4iG és a SpaceX megállapodásának.