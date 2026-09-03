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Felkutatták a hívek a 4iG-t Elon Musk posztja után: kilőtt az árfolyam, tépik a papírokat

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Elon Musk
SpaceX
4iG

Most gurulhat be igazán Magyar Péter: Elon Musk is megszólalt a 4iG történelmi megállapodásáról – félreérthetetlen üzenetet küldött a Tesla-vezér több százmilliós táborának

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Elon Musk is megosztotta a 4iG és a SpaceX európai együttműködéséről szóló hírt az X-en, tovább növelve a megállapodás nemzetközi visszhangját. Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója, valamint a SpaceX alapítója és vezérigazgatója a megosztott bejegyzés fölé mindössze annyit írt: „Starlink”.
VG
2026.09.03, 11:14
Frissítve: 2026.09.03, 11:14

Elon Musk is megosztotta a 4iG és a SpaceX együttműködésének hírét, ezzel tovább növelve a megállapodás nemzetközi láthatóságát. A Tesla vezérigazgatója, a SpaceX alapítója és vezérigazgatója az X-en osztotta tovább a két vállalat első, ilyen jellegű európai partnerségéről szóló bejegyzést.

(FILE) Elon Musk Becomes World's First Trillionaire After SpaceX Goes Public
Elon Musk is megosztotta a 4iG és a SpaceX együttműködésének hírét/Fotó: NurPhoto via AFP

Musk posztolt a jelentős együttműködésről

Musk a hírhez nem fűzött részletes kommentárt, a megosztott poszt fölé mindössze annyit írt: „Starlink”. Az együttműködés jelentőségét ugyanakkor jól érzékelteti, hogy a világ egyik legismertebb üzletembere saját, több mint százmillió követővel rendelkező platformján adott újabb nyilvánosságot a magyar 4iG és a SpaceX megállapodásának.

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A 4iG Csoport és a SpaceX tegnap jelentette be, hogy mérföldkőnek számító megállapodást írt alá az európai kommunikációs összeköttetések megbízhatóságának és ellenálló képességének erősítésére. A Starlink Mobile a 4iG Csoport magyarországi és nyugat-balkáni távközlési szolgáltatásait erősíti, míg a Sovereign Solutions-megállapodás az állami szintű, szuverén és védett műholdas kommunikációs képességek fejlesztését támogatja.

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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A megállapodás illeszkedik a 4iG Csoport távközlési, űr- és védelmi technológiai profiljához

A két vállalat ezzel Európában egyedülálló együttműködési modellt hoz létre, amely a kereskedelmi célú, műhold-mobil összeköttetést a Sovereign Solutions műholdas kommunikációs technológiájával ötvözi.

A megállapodás szervesen illeszkedik a 4iG Csoport távközlési, űr- és védelmi technológiai profiljához, és egyben innovációvezérelt áttörést jelent a vállalatcsoport számára.

„A bejelentés jelentősége az, hogy a hálózati kapcsolódás lehetősége mindenki számára, mindenhol elérhető legyen. A 4iG Csoport és a SpaceX egy úttörő modellt dolgozott ki, amely a Starlink műhold-mobil technológiájára épülő kereskedelmi szolgáltatást a Sovereign Solutions első európai bevezetésével kapcsolja össze. Büszkék vagyunk arra, hogy élen járunk Európában ennek a jövőképnek a megvalósításában, és a SpaceX-szel közösen új globális mércét állítunk fel abban, hogy a technológia mit tesz lehetővé.” 

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója.

Magyar Péter bekavart a 4iG papírjainak 

A miniszterelnök augusztusban eladási hullámot indított a 4iG papírjainál, miután a kormányfő bejelentette, hogy áttekintik a 4iG-csoporthoz kapcsolódó valamennyi állami szerződést. Magyar Péter közleményében úgy fogalmazott, hogy 

a 4iG „a NER lopakodó anyahajója volt”, és szerinte az Orbán-kormány alatt stratégiai jelentőségű vagyonelemek kerültek a cégcsoporthoz közpénz százmilliárdok felhasználásával.

A kormányhatározat nem egyetlen ügyletre korlátozza a vizsgálatot. A 4iG Nyrt., illetve közvetlen és közvetett tulajdonában álló társaságok magyar állammal fennálló tulajdonosi, pénzügyi, gazdasági és szerződéses kapcsolatait is áttekintik. A munkában négy tárca érintett: a gazdasági és energetikai, a honvédelmi, a pénzügyi, valamint a tudományos és technológiai minisztérium. A vizsgálatok lezárása után nyilvános tájékoztatást kell adni az eredményekről.

A hírre a befektetők erőteljes eladásokkal reagáltak, így a 4iG súlya miatt az árfolyam zuhanása a BUX napi teljesítményére is érezhető hatással volt. 

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