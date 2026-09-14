Megrázta magát az MVM csoport – jól jött a forint erősödése is
Az egy évvel korábbinál mintegy 60,6 milliárd forinttal nagyobb lett lett az MVM csoport konszolidált adózott eredménye 2026 első felében. A 2025 első féléves adat 221,8 milliárd, a mostani 282,4 milliárd forint volt a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett beszámoló szerint. A javuló adat mögött egy ennél kisebb mértékű, 38,8 milliárd forintos árbevétel-bővülés állt.
Tevékenysége működési környezetének értékelésében azt emelte ki a társaság, hogy meghatározó maradt a globális makrogazdasági folyamatok és geopolitikai feszültségek hatása. Ez magas bizonytalanságot és jelentős piaci volatilitást jelentett, amelyet
- az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus,
- a közel-keleti geopolitikai feszültségek,
- az európai energiabiztonsági törekvések,
- valamint a nemzetközi kereskedelempolitikai folyamatok
egyaránt befolyásoltak.
A Hormuzi események diktáltak az MVM-nek is
A vizsgált félévét erősen meghatározta a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási forgalmának korlátozása, ez a konfliktus jelentősen átalakította a középtávú globális gázpiaci kilátásokat, növelve az ellátásbiztonsági kockázatot. A március elején kirajzolódott konfliktus miatti fennakadások a globális LNG-tranzit mintegy ötödét érintette. A kínálati sokk különösen érzékenyen érintette a nyugat-európai piacot, mivel a régió viszonylag alacsony tárolói készletszintről indult tavasszal. A földgázpiaci folyamatok hatása továbbra is meghatározó maradt az áramárak szempontjából. Azonban a negatív villamos energia árak magyarországi és regionális szinten is egyre jellemzőbbek, emiatt a piac egyre inkább kétpólusúvá válik: napközben túltermelési, esti órákban pedig szűkösségi árképzés érvényesül.
Jól alakult néhány hazai makrogazdasági mutató
A magyarországi gazdaságot a negatív nemzetközi hatások ellenére egyes makrogazdasági mutatók pozitív alakulása jellemezte. A 2025-ben regisztrált 0,4 százalékos éves GDP-növekedés után 2026. I. negyedévében a magyar gazdaság kibocsátása éves alapon 1,7 százalékkal bővült. A 2025-ös éves 4,4 százalékos átlagos fogyasztóiár indexet követően 2026. I. félévében gyengébb inflációs nyomás bontakozott ki, a legfrissebb, júniusi inflációs adat mindössze 1,7 százalékra süllyedt.
Jól jött a forint erősödése
Az áremelkedés lassulásában kulcsszerepet játszott a forint érdemi felértékelődése, amely közvetlenül tompította a külföldről begyűrűző költségnyomást és a belföldi árakat. Ezt a kedvező folyamatot ugyanakkor folyamatosan árnyalják a tartósan fennálló geopolitikai feszültségek és a fegyveres konfliktusok miatti kockázatok, amelyek a nemzetközi energiapiacokon keresztül (a gáz- és az olajárak volatilitásán át) bármikor újabb kínálati sokkot okozhatnak.
Az MVM csoport diverzifikált tevékenységi portfólióval rendelkezik, az energetikai értéklánc szinte minden elemében jelentős eszközökkel, pozíciókkal bír, illetve tevékenysége Magyarország mellett a régió egyéb országaira, elsődlegesen Csehországra is kiterjed. Tevékenysége 2024. augusztus 30-tól azerbajdzsáni szénhidrogéntermeléssel bővült. A bizonytalan gazdasági és geopolitikai környezet növekedésre gyakorolt negatív, inflációt erősítő hatásai a csoport tevékenységét is érintik.
Néhány fő adat a csoport tevékenységéről:
- A csoport A 2026 I. félévében 227,4 miliárd forint értékben szerzett be tárgyi eszközöket és immateriális javakat, főként Mátra és Tisza CCGT erőművekkel összefüggésben.
- A csoport a fél évet az előzőnél kisebb gázkészelttel zárta az év eleji hidegebb időjárás miatt, a készlet visszatöltése tart.
- A rezsivédelem a nem auditált adatok alapján 163,4 milliárd forintba került, közel 101,7 milliárddal többe, mint 2015 elsó felében.
- A kifizett osztalék 207,5 milliárd forint, míg az összehasonlító időszaké 339,5 milliárd foriont volt.
- A csoport átlagos államányi statisztiak létszáma 922 fővel 20 676 főre nőtt.