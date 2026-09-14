Megrázta magát az MVM csoport – jól jött a forint erősödése is

Az egy évvel korábbinál mintegy 60,6 milliárd forinttal nagyobb lett lett az MVM csoport konszolidált adózott eredménye 2026 első felében. A 2025 első féléves adat 221,8 milliárd, a mostani 282,4 milliárd forint volt a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett beszámoló szerint. A javuló adat mögött egy ennél kisebb mértékű, 38,8 milliárd forintos árbevétel-bővülés állt.

Fejfájást okoz az MVM-nek a negatív áramár/Fotó: Földi D. Attila

Tevékenysége működési környezetének értékelésében azt emelte ki a társaság, hogy meghatározó maradt a globális makrogazdasági folyamatok és geopolitikai feszültségek hatása. Ez magas bizonytalanságot és jelentős piaci volatilitást jelentett, amelyet

az elhúzódó orosz-ukrán konfliktus,

a közel-keleti geopolitikai feszültségek,

az európai energiabiztonsági törekvések,

valamint a nemzetközi kereskedelempolitikai folyamatok

egyaránt befolyásoltak.

A Hormuzi események diktáltak az MVM-nek is

A vizsgált félévét erősen meghatározta a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros hajózási forgalmának korlátozása, ez a konfliktus jelentősen átalakította a középtávú globális gázpiaci kilátásokat, növelve az ellátásbiztonsági kockázatot. A március elején kirajzolódott konfliktus miatti fennakadások a globális LNG-tranzit mintegy ötödét érintette. A kínálati sokk különösen érzékenyen érintette a nyugat-európai piacot, mivel a régió viszonylag alacsony tárolói készletszintről indult tavasszal. A földgázpiaci folyamatok hatása továbbra is meghatározó maradt az áramárak szempontjából. Azonban a negatív villamos energia árak magyarországi és regionális szinten is egyre jellemzőbbek, emiatt a piac egyre inkább kétpólusúvá válik: napközben túltermelési, esti órákban pedig szűkösségi árképzés érvényesül.

Jól alakult néhány hazai makrogazdasági mutató

A magyarországi gazdaságot a negatív nemzetközi hatások ellenére egyes makrogazdasági mutatók pozitív alakulása jellemezte. A 2025-ben regisztrált 0,4 százalékos éves GDP-növekedés után 2026. I. negyedévében a magyar gazdaság kibocsátása éves alapon 1,7 százalékkal bővült. A 2025-ös éves 4,4 százalékos átlagos fogyasztóiár indexet követően 2026. I. félévében gyengébb inflációs nyomás bontakozott ki, a legfrissebb, júniusi inflációs adat mindössze 1,7 százalékra süllyedt.