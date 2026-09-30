Elárulta az MVM, hogy mi a terve Mészáros Lőrincék „körzetével": ez jöhet az OPUS TITÁSZ kiesése után – több mint 180 milliárd forintos projektről hullt le a lepel

A hazai villamosenergia-rendszer (VER) 40-45 éve néhány nagy és néhány kisebb erőműből állt. Ez viszonylag statikus energiaáramlást jelentett. A rendszert a mai állapotokhoz képest viszonylag könnyen lehetett tervezni. Most viszont számos kiserőmű van, az átalakulás akkora, hogy ennél kisebb változás miatt haltak ki a gyapjas mamutok Kovács Gábor, az MVM Energetika Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettesének hasonlata szerint, aki az MVM csoport uniós támogatású projektcsomagját ismertette újságírók előtt.

Kovács Gábor: az MVM aktív szerepre készül a VER átalakítása során/Fotó: Vémi Zoltán

Mint elmondta, e változás miatt az MVM csoport aktív szerepre készül a hazai VER átalakításában. Ennek fontos eleme, hogy biztosítani tudja az egyelőre szűkös hálózati csatlakozásokat. Enélkül nem fejlődhet tovább a hazai termelés. Az iparág szívesen nyúl az acélhoz, a betonhoz és a rézhez, de a fejlesztés fontos eleme a szoftverek használata is. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az MVM Émász Áramhálózati Kft. együtt 1400 megawattnyival fogja megnövelni a hálózati csatlakozási kapacitásokat a megújuló alapú energiatermelők számára, összesen 184,8 milliárd forintból. Egy megawattnyi fejlesztés így 132 millió forintból jön ki, a támogatás nagysága 75 százalékos intenzitással 138,6 milliárd forint.

Az MVM-nek is az időjárásfüggők diktálnak

A beruházássorozat jelentőségét mutatja, hogy 2026 augusztusáig az időjárásfüggő energiatermelők beépített teljesítménye elérte a 9,2 gigawattot, ebből a naperőművekre 8,8 gigawatt jutott. (A Paksi Atomerőmű 2 gigawattos.) A fejlesztési program az MVM csoport teljes elosztóhálózatát érinti. Vonatkozik

a nagy-, a közép- és a kisfeszültségű hálózatok korszerűsítésére és építésére,

új alállomások és transzformátorállomások létesítésére,

a meglévők kapacitásbővítésére,

az ellátás biztonságát javító műszaki beavatkozásokra,

táppontsűrítési fejlesztésekre,

új vezetékek építésére,

hálózati kapacitásbővítésekre,

és korszerű szabályozási megoldások bevezetésére.

A projekt kiemelt elemei a digitális fejlesztések.

A két leányvállalat ezen felül 230 759 okosmérőt kíván telepíteni 13,145 milliárd forintból, kizárólag a támogatás terhére. Egy okosmérő egységköltsége így 56,966 forint.