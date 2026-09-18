Nagy Elek bizalmat kapott, de nem örülhetett sokáig: komoly kritikát kapott a miniszterelnöktől a kamarai működés – „politikai bunkósbotokra nincs szükség!
Magyar Péter miniszterelnök mai kormányzati sajtótájékoztatóján megerősítette a kötelező, 5000 forintos iparkamarai hozzájárulás eltörlését, amelyet eddig mintegy 900 ezer vállalkozás fizetett anélkül, hogy érdemi szakmai támogatást kapott volna érte.
A kormány kamarai biztost jelöl ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, és mintegy 3 milliárd forint állami támogatást követel vissza, mivel a szervezet szerinte promócióra, PR-ra és utazásokra pazarolta a forrásait.
Szükség van a kamarákra, de politikai bunkósbotokra nincs. Főleg nem úgy, hogy a vállalkozások fizetik
– fogalmazott a miniszterelnök, aki elmondta, hogy a kamarát és annak működését is tüzetesen átnézi a kormány. Erről élő közvetítésünkben itt írtunk>>>
Arról, hogy nem kell befizetni a kötelező kamarai hozzájárulást, Magyar Péter még szerdán tett bejelentést. „Döntött a kormány. Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget" – írta a Facebookon a miniszterelnök.
Az évi 5000 forintos kötelező hozzájárulás teljes eltörlését Magyar Péter már 2024-ben is aláírásával támogatta. Bár az illetékes minisztérium napokkal korábban még csak az MKIK-val való együttműködés felülvizsgálatáról beszélt, a kormány végül a teljes és azonnali kivezetés mellett döntött.
Ez minden olyan kis- és középvállalkozást, egyéni vállalkozót és társas vállalkozást is érint, amely eddig törvényi kötelezettség alapján az MKIK nyilvántartásában szerepelt, és köteles volt megfizetni ezt a sarcot. Az MKIK-nak a kötelező kamarai hozzájárulásból évente megközelítőleg 3–4,5 milliárd forint közvetlen bevétele származott.
Reagáltak Nagy Elekék is a kormánydöntésre. „A kormány által bejelentett, a kamarai rendszert érintő változások új helyzetet teremtenek. Az MKIK tudomásul veszi az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást érintő döntést, ennek megreformálását maga is szorgalmazta, valamint a projektalapú finanszírozás bevezetését. A Kamara a konkrét jogszabály-módosítások megismerését követően tudja részletesen értékelni azok szervezeti és működési következményeit" – írták.
A területi kamarák elnökei bizalmat szavaztak Nagy Eleknek
Közben a területi kamarák elnökeiből álló Területi Elnökök Kollégiuma (TEK) szeptember 17-i késő délutáni ülésén megtárgyalta a kamarai rendszer körül kialakult helyzetet. Az ülésen a területi kamara elnökeinek többsége jelen volt és egyhangúlag bizalmukról biztosították Nagy Eleket az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetésével együtt és felkérték az elnököt, hogy vezesse a kamarát a következő időszakban, valamint menedzselje a kialakult helyzetet.
A testület meghallgatta dr. Csorbai Hajnalkát, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. leendő új igazgatósági tagját, aki egyben az MKIK Gazdaságfejlesztési Bizottságának új elnöki várományosa, valamint Krocsek Attila fintech szakértőt, a BlockBen cégcsoport vezérigazgatóját, akit a TEK az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasol.
Az MKIK természetesnek tartja, hogy egy demokratikusan működő köztestületen belül különböző álláspontok, szakmai és vezetési elképzelések jelennek meg. A kamarai rendszer működésének mindig is része volt a vita, és ez a TEK ülésein is rendszeresen megjelent.
Az MKIK elnökének és operatív vezetésének távozását kezdeményező levelet a 23 területi kamarai elnök közül öten írták alá.
A kamarai közösségen belüli nézetkülönbségek nem új keletűek: a 2024-es tisztújítás során is markánsan eltérő elképzelések jelentek meg a kamara jövőjéről. A küldöttek akkor Nagy Elek, megújulást célzó programjának adtak elsöprő többséggel támogatást. Sajnálatos, hogy pont azok a területi elnökök írtak „nyílt levelet” most, akiknek nagy többsége az előző rendszer haszonélvezője volt (általános alelnökként, ketten alelnökként) és akik akkor is a megújulás ellen szavaztak.