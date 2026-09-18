Nagy Elek bizalmat kapott, de nem örülhetett sokáig: komoly kritikát kapott a miniszterelnöktől a kamarai működés – „politikai bunkósbotokra nincs szükség!

Magyar Péter miniszterelnök mai kormányzati sajtótájékoztatóján megerősítette a kötelező, 5000 forintos iparkamarai hozzájárulás eltörlését, amelyet eddig mintegy 900 ezer vállalkozás fizetett anélkül, hogy érdemi szakmai támogatást kapott volna érte.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kormány kamarai biztost jelöl ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, és mintegy 3 milliárd forint állami támogatást követel vissza, mivel a szervezet szerinte promócióra, PR-ra és utazásokra pazarolta a forrásait.

Szükség van a kamarákra, de politikai bunkósbotokra nincs. Főleg nem úgy, hogy a vállalkozások fizetik

– fogalmazott a miniszterelnök, aki elmondta, hogy a kamarát és annak működését is tüzetesen átnézi a kormány. Erről élő közvetítésünkben itt írtunk>>>

Arról, hogy nem kell befizetni a kötelező kamarai hozzájárulást, Magyar Péter még szerdán tett bejelentést. „Döntött a kormány. Eltöröljük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. A döntés megközelítőleg 900 ezer vállalkozásnak nyújt segítséget" – írta a Facebookon a miniszterelnök.