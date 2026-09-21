Teljesen átrajzolná Magyarország második legnagyobb városának pályaudvarát a kormány: megrendelték a megvalósíthatósági tanulmányt – a TramTrain-t és a repteret is bekötnék

Megtörtént az első lépés a debreceni Nagyállomás megújítása felé vezető úton! A Közlekedési és Beruházási Minisztérium megrendelte a debreceni Nagyállomás felújításának megvalósíthatósági tanulmányát. A most készülő tanulmány ráadásul nem egyszerűen az állomásépület felújítását vizsgálja, hanem a Nagyállomás és környezetének teljes újragondolását az utasok igényei alapján – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook-oldalán.

Megújulhat a debreceni Nagyállomás/Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

Modern közlekedési csomópont lehet a Nagyállomás

Megvizsgáljuk, hogyan lehet valódi, modern közlekedési csomópontot kialakítani, ahol a vasút, a villamos- és buszközlekedés, valamint a P+R és B+R parkolók egységes rendszert alkotnak; hogyan kapcsolódhat ehhez majd esetlegesen a TramTrain, a repülőtér és a város új gazdasági övezeteinek kiszolgálása; milyen közösségi, kereskedelmi és szolgáltató funkciókra van szükség az állomáson; és hogyan lehet az egész területet úgy fejleszteni, hogy az szervesen illeszkedjen Debrecen jövőbeli városszerkezetéhez – írta.

A megvalósíthatósági tanulmány egy hosszú folyamat első lépése, hiszen ennek elkészülte után kezdődhet meg a tervezés, majd a végleges tervek elkészülte után írhatjuk ki a megvalósításra vonatkozó közbeszerzést, ezt követően pedig elindulhat az építkezés. De azt elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek semmittevése után végre elindultunk a jó irányba, mert az előző másfél évtizedben csak ígérgetés, elbukott tervek, és lejárt engedélyek jutott Debrecennek, majd ezt megkoronázva az állomás felújítása helyett Lázár János egy a puszta közepébe épülő múzeum látványtervével akarta bizonyítani, hogy „most a vidék jön!”

A néhány hete bejelentett Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik fontos célkitűzése, hogy az új vasúti kocsik beszerzése és a pályák megújítása mellett a pályaudvarok is megújuljanak, mert ezek együtt szükségesek ahhoz, hogy a közösségi közlekedés versenyképes legyen. Ma a budapesti és a vidéki pályaudvarok többsége is olyan hely, amit az ember inkább elkerül, hacsak nincs ott dolga. Mi ezen szeretnénk változtatni, és minőségi szolgáltatásokat nyújtó, valódi városközponttá tenni ezeket az épületeket – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.