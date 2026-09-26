Hódmezővásárhelyen megkezdte működését a Solar Markt Csoport új, 70 megawattos naperőműve, amelyhez 40 megawatt teljesítményű, 80 megawattóra kapacitású akkumulátoros energiatároló kapcsolódik – jelenleg ez Magyarország legnagyobb működő hibrid erőműve. A beruházás nagyságrendileg 28 milliárd forintból készült el, állami kötelező átvételi támogatás és közvetlen költségvetési forrás nélkül. Az éves termelés átlagosan 105 gigawattóra lehet.

Új korszak kezdődött a magyar naperőmű-piacon: már nem elég megtermelni az áramot, el is kell tudni tárolni – így működik az ország legnagyobb hibrid erőműve / Fotó: SZARKA_DAVID / PRAANA Communications

A projekt azonban nem elsősorban a 70 megawattos névleges teljesítménye miatt érdekes. A beruházók – köztük a Green Cloud és a Sungrow – arra a problémára kerestek választ, amely egyre inkább meghatározza a magyar napenergia további terjedését: hogyan lehet több időjárásfüggő termelőt úgy csatlakoztatni a rendszerhez, hogy közben a villamosenergia-hálózat kapacitása véges, a termelés pedig jellemzően ugyanazokban az órákban ugrik meg.

A hagyományos naperőművek déli termelési csúcsai idején nagy mennyiségű villamos energia jelenik meg egyszerre a hálózaton, miközben estére a termelés gyorsan visszaesik. A hódmezővásárhelyi rendszer ezért nem pusztán termel, hanem tárolja és időben eltolja az energia egy részét. A Solar Markt számítása szerint

az erőmű az 50 megawattos hálózati csatlakozási pontra vetítve 35–40 százalékkal hatékonyabban használja ki a rendelkezésre álló hálózati kapacitást, mint a hazai naperőművek átlaga.

Az átadón Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere és Ferenczi Gábor országgyűlési képviselő is elsősorban az energiatárolás, a megújuló termelés és a hálózati fejlesztések jelentőségét emelte ki, Mindketten kiemelték, hogy Hódmezővásárhely kapui mindig nyitva állnak a hasonló beruházások előtt.

Fontos megawattokat sikerült megmenteni

Mormer Miklós, a Solar Markt Csoport technológiai igazgatója az újságíróknak tartott külön beszélgetésen azt mondta: az erőművet tudatosan nagyobbra építették annál, mint amekkora teljesítményt a hálózati csatlakozási ponton minden pillanatban ki tudnak táplálni. Amikor a napelempark maximális teljesítmény közelében működik, mintegy 6 megawatt olyan többlettermelés keletkezhet, amelyet akkumulátor nélkül le kellene szabályozni.