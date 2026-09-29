Magyarország közvetlen közelében létesít akkumulátorgyárat a Volkswagen: a kínaiakkal üzletelnek a németek, ez már a harmadik közös projektjük
A német Volkswagen akkumulátorgyártó vállalata, a PowerCo 49 százalékos részesedést szerez a kínai Gotion High-tech Nagysurányban épülő akkumulátorgyárában – írta a szlovák Pravda. A kínai társaság 51 százalékos részesedésével többségi tulajdonos marad, a közös vállalatot ugyanakkor a két fél együtt irányítja majd.
A beruházás magyar szempontból azért is figyelemre méltó, mert Surány Dél-Szlovákiában, Nyitra közelében fekszik, így az új akkumulátorgyár a magyar határ közvetlen térségében jön létre. A Volkswagen és a Gotion együttműködése azonban jóval túlmutat a szlovákiai üzemen – emelte ki a lap.
A felek összesen három közös vállalat létrehozásáról állapodtak meg: a szlovákiai Nagysurány mellett a spanyolországi Valenciában, valamint a marokkói Kenitrában is együtt dolgoznak majd.
A cél egy európai akkumulátor-ellátási lánc kiépítése, elsősorban a lítium-vas-foszfát, vagyis LFP-technológiára támaszkodva.
Százmilliókat tesznek a szlovákiai akkumulátorgyárba a németek
A megállapodás értelmében a PowerCo 2030-ig összesen mintegy 470 millió eurót fordít a surányi és a marokkói projektre, ezért cserébe mindkét közös vállalatban 49 százalékos részesedést szerez. A szlovákiai üzemben elektromos járművekhez, valamint energiatároló rendszerekhez gyártanak majd LFP-akkumulátorcellákat.
A pénz azonban a másik irányba is áramlik. A kínai Gotion mintegy 1,1 milliárd eurót fektet a Volkswagen PowerCo Valenciában épülő gigagyárába, amivel 49 százalékos tulajdonrészt szerez. Ott a PowerCo marad az 51 százalékos többségi tulajdonos. A spanyol üzemet a Volkswagen tervei szerint az LFP-technológiára épülő akkumulátorcellák egyik európai gyártási központjává fejlesztik.
A Volkswagen és a Gotion kapcsolata nem új keletű: a két társaság 2020 óta működik együtt, a kínai vállalat akkumulátorcellákat is szállít a német konszernnek. A Volkswagen emellett eddig jelentős tulajdonrésszel rendelkezett a Gotionban. A mostani megállapodással párhuzamosan a német konszern 5,3 százalékos részesedést értékesít a kínai vállalatban, de a tranzakció után is stratégiai befektető marad.
Egyre fontosabb az olcsóbb LFP-akkumulátor
A megállapodás egyik kulcsa az LFP-technológia. Ezek az akkumulátorok költségük, hosszú élettartamuk és ellenálló képességük miatt különösen fontosak lehetnek az olcsóbb elektromos autók elterjedésében.
A Volkswagen által idézett előrejelzések szerint az LFP-akkumulátorok részesedése a jelenlegi mintegy 10 százalékról 2030-ra 40–60 százalékra emelkedhet a piacon. Európában ugyanakkor jelenleg nincs érdemi LFP-akkumulátorgyártási kapacitás, miközben ezen a területen a kínai vállalatok jelentős technológiai és költségelőnnyel rendelkeznek.
A mostani megállapodás így egyszerre jelent kínai terjeszkedést Európában és egy európai autógyártó szorosabb együttműködését egy kínai akkumulátorcéggel. A Volkswagen a közös vállalatokon keresztül közvetlenül kapcsolódik be a Nagysurányban épülő üzembe, miközben a Gotion cserébe részesedést kap a német konszern egyik legfontosabb európai akkumulátorprojektjében. A tranzakciók lezárásához még szükség van a hatósági engedélyekre és más jóváhagyásokra, köztük a Gotion közgyűlésének hozzájárulására is.