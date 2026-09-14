Hét év után jön német külügyminiszter Budapestre: óriási pénz köti össze a két országot – az autóiparban különösen nagy a tét

„Johann Wadephul német külügyminisztert fogadom Budapesten. A kétoldalú kapcsolatokat és a gazdasági együttműködés következő lépéseit visszük tovább” – jelentette be hétfő reggel Orbán Anita külügyminiszter.

Orbán Anita magyar és Johann Wadephul német külügyminiszter / Fotó: AFP

A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani látogatás diplomáciai szempontból sem mindennapos: német külügyminiszter hivatalosan legutóbb 2019. november 4-én járt Magyarországon. Ezt a német külügyminisztérium is megerősítette, Wadephul budapesti útja egyben az első magyarországi látogatása külügyminiszterként.

A német diplomácia vezetője Orbán Anita mellett Baka András köztársasági elnökkel és Kapitány István gazdasági miniszterrel is találkozik. Wadephul az utazás előtt arról beszélt, hogy a magyarországi politikai változás lehetőséget kínál arra, hogy a két ország kapcsolatait gyorsan visszahelyezzék a kölcsönös bizalom és megbízhatóság alapjára.

Legutóbb Heiko Maas járt Budapesten

A csaknem hétéves szünet azért is figyelemre méltó, mert már a legutóbbi, 2019-es látogatásra is több évet kellett várni. Akkor Heiko Maas német külügyminiszter érkezett Budapestre, ahol Szijjártó Péterrel tárgyalt. A látogatás időzítése a berlini fal leomlásának és az 1989-es magyar határnyitásnak a harmincadik évfordulójához kapcsolódott.

Maas akkor már arról beszélt, hogy Németország tovább kívánja erősíteni a magyar–német gazdasági kapcsolatokat, amelyek szerinte már akkor rekordközeli szinten jártak.

Azóta politikai szinten jóval hűvösebb időszak következett, miközben a gazdasági összefonódás nem tűnt el. A Tisza-kormány hivatalba lépése után azonban látványosan felgyorsult a diplomáciai közeledés.

Orbán Anita június 10-én Berlinben már tárgyalt Johann Wadephullal. Ez volt a magyar külügyminiszter hivatalos bemutatkozó látogatása Németországban, a felek pedig már ekkor egy új német–magyar együttműködési szakasz előkészítéséről beszéltek. A találkozón megkezdték egy október elejére tervezett német–magyar fórum előkészítését is, amelyen a tervek szerint a digitalizációért, az oktatásért, a közlekedésért és az energetikáért felelős miniszterek is tárgyalnak.