Deviza
EUR/HUF363,11 +0,25% USD/HUF312,21 +0,12% GBP/HUF422,65 +0,3% CHF/HUF385,95 +0,27% PLN/HUF84,27 +0,35% RON/HUF69,14 +0,26% CZK/HUF15,01 +0,28% EUR/HUF363,11 +0,25% USD/HUF312,21 +0,12% GBP/HUF422,65 +0,3% CHF/HUF385,95 +0,27% PLN/HUF84,27 +0,35% RON/HUF69,14 +0,26% CZK/HUF15,01 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX147 622,51 -0,08% MTELEKOM2 566 -2,26% MOL4 990 +0,76% OTP44 900 -0,09% RICHTER12 790 -0,23% OPUS306,5 -1,47% ANY6 560 +0,3% AUTOWALLIS131,5 -1,14% WABERERS4 310 -3,94% BUMIX9 386,48 -0,61% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 262,8 +0% BUX147 622,51 -0,08% MTELEKOM2 566 -2,26% MOL4 990 +0,76% OTP44 900 -0,09% RICHTER12 790 -0,23% OPUS306,5 -1,47% ANY6 560 +0,3% AUTOWALLIS131,5 -1,14% WABERERS4 310 -3,94% BUMIX9 386,48 -0,61% CETOP5 075,79 +0,5% CETOP NTR3 262,8 +0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
nemzetközi tartalék
arany
MNB
Varga Mihály
devizakötvény
aranytartalék

Sorok között: kiröpült 4 milliárd euró az MNB aranytartalékából – mégis mi történt?

Tovább nőtt Magyarország aranytartalékának értéke, nem is kevéssel, egy hónap alatt több mint egymilliárd euróval. A nemzetközi tartalék mégis csökkent, mert egy másik soron "kisuttyant" belőle nem kevesebb mint négymilliárd euró. Mi történt?
Pető Sándor
2026.09.07., 15:53

A napokban a Világgazdaság adta hírül: a Varga Mihály vezette Magyar Nemezti Bank a közelmúltban felülvizsgálta aranytartalék-stratégiáját. Hétfőn megjelentek az MNB augusztusi számai a nemzetközi tartalékról, és ezekből már láthatjuk, miképp működik a felülvizsgált stratégia, az arany összesítése mellett van azonban a közölt adatoknak egy másik érdekes sora, ahonnan egy hónap alatt "kisuttyant" nem kevesebb mint négymilliárd euró.

A nemzetközi tartalék csökkent, ha az arany értéke fel is szaladt
A nemzetközi tartalék csökkent, ha az arany értéke fel is szaladt Fotó: APA-Images via AFP

Magyarország aranytartaléka: így állunk

Hogy állt Magyarország az arannyal a közlés előtt, röviden:

Matolcsy György elnök idején, Orbán Viktor miniszterelnök késztetésére, az MNB két nagy hullámban, 2018-ban és másokat megelőzve 2021-ben "nagybevásárlást" hajtott végre, az aranytartalékot sokszorosára, 110 tonnára növelve és az egy főre eső mennyiségét a régió élvonalába röpítve. 

Matolcsy György sokkal jobban szerette az aranyat, mint Varga Mihály, és ehhez Orbán Viktornak is volt némi köze: kérdés, a nyomába lép-e 
A történet egyszerű: Simor András nem vásárolt, Matolcsy György besöpörte a rudakat, Varga Mihály megint nem vásárol. Az arany nem mindig volt általában sem a jegybankok kedvence, de lássuk, ki volt előrelátó, ki előzött meg kit, és volt-e köze hozzá Orbán Viktornak?

Még az év elején Varga Mihály – tavaly márciustól Matolcsy utódja – azt nyilatkozta, hogy "személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük", a napokban pedig a Világgazdaság kérdésére az MNB közölte: az aranystratégia felülvizsgálata a közelmúltban megtörtént és "jelenleg az aranytartalék mennyiségét illetően nincs napirenden változtatás".

Ha nem vettünk többet, akkor az árfolyama vitte fel a magyar aranytartalék értékét

A hétfőn megjelent adatsor a nemzetközi tartalékok augusztus végi állásáról megerősítette az MNB lapunknak tett előrejelzését.

  • Az aranytartalék euróban számolt értéke újabb rekordra szökött fel, 13,53 milliárdra. Ekkora havi ingadozás nem meglepő, az arany nemzetközi árának változásai simán okozhatnak ilyen fel-le változásokat. (A rekordot februárban 15,52 milliárdnál ütöttük, több hónapos csökkenés után azonban augusztusban ismét felfelé indult el a sárga nemesfém ára.)
  • A magyar nemzetközi tartalék egyik fő sora azonban, az egyéb tartalékeszközök (amelyek az értékpapírfedezet melletti devizakihelyezéseket, repókat takarja), 4 milliárd eurós zuhanást jelez, és még a júniusi szinthez képest is csaknem 3 milliárdot.
  • A teljes magyar nemzetközi tartalék értéke ennek megfelelőlen csökkent, de nem 3 milliárd euróval, hanem csak 800 millióval, 
  • mert egyidejűleg megjelent majdnem 2,2 milliárd euró pluszban a devizakövetelések (készpénz-betét és értékpapírok soron).

Nemzetközi tartalék: máskor is volt ilyen ingadozás, mikor devizakötvényt adtunk el

Megkérdeztük az MNB-t a változások okáról. Válaszukra várva, magunk is felfedezhetjük: amikor az állam nagy mennyiségű devizakötvényt ad el, korábban is volt már hasonló ingadozás az egyéb tartalékeszközök soron. (Maga az MNB a változások okát firtató kérdésünkre a következőt válaszolta: "Az említett változás a devizatartalék szerkezetében bekövetkező módosulást tükrözi. Ennek részletei a nyilvánosan publikált adatokon túl a jegybank üzleti titkát képezik."

Márpedig júliusban volt egy  3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátás. Ezt megelőzően januárban is eladtunk egy kétmilliárdos eurókötvényt és egymilliárdnyi zöldkötvényt.

Januárban majdnem 1,8 milliárd euróval, 4,5 milliárdra szökött fel a repósor értéke, és ezt aztán márciusra csökkentették 1,7 milliárd alá: itt is nagyjából kijön a kötvénykibocsátás értéke, miközben a devizakövetelések körülbelül ugyanennyivel nőttek.

Júliusban egyébként, a legutóbbi kötvénykibocsátás hónapjában rekordszintet ért el összességében az MNB nemzetközi tartaléka, 64,3 milliárd eurón. Ha az arany nem válik értékesebbé, ebből 2 milliárd eurót léptünk volna vissza. Lejárat a magyar devizaadósságban azóta nem volt. 

Maga az MNB a havi változások okát firtató kérdésünkre a következőt válaszolta: 

Az említett változás a devizatartalék szerkezetében bekövetkező módosulást tükrözi. Ennek részletei a nyilvánosan publikált adatokon túl a jegybank üzleti titkát képezik.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
arany

Sorok között: kiröpült 4 milliárd euró az MNB aranytartalékából – mégis mi történt?

Duzzad az aranyunk értéke, a tartalék mégis csökken: mi történt?
9 perc
Mavir

Többedik cikkében találgat Paks II.-ről a Politico, de vannak árulkodó jelei, hogy hol tart valójában az atomerőmű építése – itt a Roszatom válasza, nem lepődtünk meg

A Világgazdaság azért kereste meg a fővállalkozót, mert a brüsszeli lap belső dokumentumra hivatkozva azt írta, hogy a két új blokkból az elsőt csak 2034 végén adják át előzetesen. 
1 perc
Waberer's Nyrt.

Újabb tőzsdei cég került a kormány célkeresztjébe: a Waberer's MFB-s finanszírozása miatt tett feljelentést Kapitány István

A gazdasági miniszter szerint hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja is felmerül a Magyar Fejlesztési Bank fuvarozó társaságnak nyújtott finanszírozása kapcsán.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu