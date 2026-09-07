Sorok között: kiröpült 4 milliárd euró az MNB aranytartalékából – mégis mi történt?
A napokban a Világgazdaság adta hírül: a Varga Mihály vezette Magyar Nemezti Bank a közelmúltban felülvizsgálta aranytartalék-stratégiáját. Hétfőn megjelentek az MNB augusztusi számai a nemzetközi tartalékról, és ezekből már láthatjuk, miképp működik a felülvizsgált stratégia, az arany összesítése mellett van azonban a közölt adatoknak egy másik érdekes sora, ahonnan egy hónap alatt "kisuttyant" nem kevesebb mint négymilliárd euró.
Magyarország aranytartaléka: így állunk
Hogy állt Magyarország az arannyal a közlés előtt, röviden:
Matolcsy György elnök idején, Orbán Viktor miniszterelnök késztetésére, az MNB két nagy hullámban, 2018-ban és másokat megelőzve 2021-ben "nagybevásárlást" hajtott végre, az aranytartalékot sokszorosára, 110 tonnára növelve és az egy főre eső mennyiségét a régió élvonalába röpítve.
Matolcsy György sokkal jobban szerette az aranyat, mint Varga Mihály, és ehhez Orbán Viktornak is volt némi köze: kérdés, a nyomába lép-e
A történet egyszerű: Simor András nem vásárolt, Matolcsy György besöpörte a rudakat, Varga Mihály megint nem vásárol. Az arany nem mindig volt általában sem a jegybankok kedvence, de lássuk, ki volt előrelátó, ki előzött meg kit, és volt-e köze hozzá Orbán Viktornak?
Még az év elején Varga Mihály – tavaly márciustól Matolcsy utódja – azt nyilatkozta, hogy "személyesen nem tartanám ördögtől valónak, hogy ezt az aranytartalékot esetleg még növeljük", a napokban pedig a Világgazdaság kérdésére az MNB közölte: az aranystratégia felülvizsgálata a közelmúltban megtörtént és "jelenleg az aranytartalék mennyiségét illetően nincs napirenden változtatás".
Ha nem vettünk többet, akkor az árfolyama vitte fel a magyar aranytartalék értékét
A hétfőn megjelent adatsor a nemzetközi tartalékok augusztus végi állásáról megerősítette az MNB lapunknak tett előrejelzését.
- Az aranytartalék euróban számolt értéke újabb rekordra szökött fel, 13,53 milliárdra. Ekkora havi ingadozás nem meglepő, az arany nemzetközi árának változásai simán okozhatnak ilyen fel-le változásokat. (A rekordot februárban 15,52 milliárdnál ütöttük, több hónapos csökkenés után azonban augusztusban ismét felfelé indult el a sárga nemesfém ára.)
- A magyar nemzetközi tartalék egyik fő sora azonban, az egyéb tartalékeszközök (amelyek az értékpapírfedezet melletti devizakihelyezéseket, repókat takarja), 4 milliárd eurós zuhanást jelez, és még a júniusi szinthez képest is csaknem 3 milliárdot.
- A teljes magyar nemzetközi tartalék értéke ennek megfelelőlen csökkent, de nem 3 milliárd euróval, hanem csak 800 millióval,
- mert egyidejűleg megjelent majdnem 2,2 milliárd euró pluszban a devizakövetelések (készpénz-betét és értékpapírok soron).
Nemzetközi tartalék: máskor is volt ilyen ingadozás, mikor devizakötvényt adtunk el
Megkérdeztük az MNB-t a változások okáról. Válaszukra várva, magunk is felfedezhetjük: amikor az állam nagy mennyiségű devizakötvényt ad el, korábban is volt már hasonló ingadozás az egyéb tartalékeszközök soron. (Maga az MNB a változások okát firtató kérdésünkre a következőt válaszolta: "Az említett változás a devizatartalék szerkezetében bekövetkező módosulást tükrözi. Ennek részletei a nyilvánosan publikált adatokon túl a jegybank üzleti titkát képezik."
Márpedig júliusban volt egy 3 milliárd eurós devizakötvény-kibocsátás. Ezt megelőzően januárban is eladtunk egy kétmilliárdos eurókötvényt és egymilliárdnyi zöldkötvényt.
Januárban majdnem 1,8 milliárd euróval, 4,5 milliárdra szökött fel a repósor értéke, és ezt aztán márciusra csökkentették 1,7 milliárd alá: itt is nagyjából kijön a kötvénykibocsátás értéke, miközben a devizakövetelések körülbelül ugyanennyivel nőttek.
Júliusban egyébként, a legutóbbi kötvénykibocsátás hónapjában rekordszintet ért el összességében az MNB nemzetközi tartaléka, 64,3 milliárd eurón. Ha az arany nem válik értékesebbé, ebből 2 milliárd eurót léptünk volna vissza. Lejárat a magyar devizaadósságban azóta nem volt.
Maga az MNB a havi változások okát firtató kérdésünkre a következőt válaszolta:
Az említett változás a devizatartalék szerkezetében bekövetkező módosulást tükrözi. Ennek részletei a nyilvánosan publikált adatokon túl a jegybank üzleti titkát képezik.