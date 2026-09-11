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megállapodás
Diósgyőr II
Nestlé

Rendkívüli: eldőlt a diósgyőri Nestlé-gyár sorsa, megkönnyebülhetnek a munkavállalók – feltűnt a magyar megmentő

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A Nestlé Hungária megállapodást kötött a Vimpex cégcsoporttal diósgyőri gyára értékesítéséről. A tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység. A Nestlé a szakszervezettel kötött megállapodás alapján rendkívüli, a munkaviszony hosszától függően 5–11,5 havi bérnek megfelelő bónusszal támogatja a munkavállalókat.
VG
2026.09.11, 15:05
Frissítve: 2026.09.11, 17:05

A Nestlé Hungária júliusban jelentette be, hogy 2026 decemberében befejezi az üreges csokoládéfigurák előállítását a 220 főt foglalkoztató diósgyőri üzemében, mely a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb, mint 3 százalékát adta. Mindeközben már előrehaladott tárgyalásokat folytatott a cég az üzem értékesítéséről. A tárgyalások sikerrel zárultak, így 2027. január 1-jétől a Vimpex cégcsoport, Magyarország legnagyobb élelmiszer-nagykereskedelmi vállalata folytatja tovább az édességgyártást a diósgyőri üzemben – jelentette be a vállalat.

Nestlé
Magyar vállalat veszi át a Nestlé diósgyőri gyárát (illusztráció)
Fotó: AFP

Nestlé: „a diósgyőri üzem eladása ellenére elkötelezettek vagyunk a magyar jelenlét mellett”

Mint megírtuk, a nyáron úgy tűnt, lesz megmentője a Nestlé diósgyőri gyárának, most viszont vége az esélylatolgatásnak: megvan, melyik vállalat veszi át az üzemet

„A diósgyőri gyár évtizedeken át fontos szerepet töltött be a Nestlé magyarországi működésében, és generációk munkája járult hozzá magas minőségű termékeink készítéséhez, amelyeket nem csak itthon, de szerte a világban is megismerhettek fogyasztóink. Fontosnak tartottuk, hogy olyan szakmai befektetőt találjunk, amely garantálni tudja az évtizedes tradíciók folytatását. 

A diósgyőri üzem értékesítése nem változtat a Nestlé magyarországi elköteleződésén: szerencsi és büki gyárainkban tovább folytatjuk fejlesztéseinket, hosszú távon is erősítve hazai jelenlétünket

– mondta el Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója.

A Nestlé a szakszervezettel kötött megállapodás szerint az átmeneti időszakra való tekintettel rendkívüli bónuszban részesíti azokat a munkavállalókat, akik 2026. december 31-ig állományban maradnak. Ezen túlmenően a munkavállalók lojalitását is elismeri a vállalat. 

A dolgozók, a Nestlénél töltött munkaviszonyuk hosszának függvényében 5–11,5 havi alapbérüknek megfelelő egyszeri juttatásban részesülnek. 

„Nagy lépés a cégcsoportunk életében, hogy egy ilyen nagy múltú és jelentős szakmai tudással rendelkező gyár kerül a tulajdonunkba. Országos értékesítési és logisztikai hálózatunk jó alapot teremt ahhoz, hogy továbbfejlesszük az üzem működését, és a Csoki Nyugat Kft.-vel elindított saját gyártású édesipari portfóliónkat tovább bővítsük” – mondta Kovács Gyula, a Vimpex cégcsoport tranzakcióért felelős vezetője.

A diósgyőri gyár új tulajdoosa: a Vimpex cégcsoport piaci pozíciójáról

A magyarországi FMCG szektor egyik legmeghatározóbb, strukturálisan összetett szereplője az 1992-ben alapított Vimpex cégcsoport. A vállalatcsoport magját az ingatlankezeléssel és -fejlesztéssel foglalkozó Vimpex Kft., valamint a belőle 2004-ben kivált, ital- és élelmiszer-nagykereskedelemre szakosodott Vimpex Drink Kft. alkotja. A cégcsoport stabilitását a tudatos piaci diverzifikáció biztosítja, amely három fő pillérre – a nagykereskedelemre, az egyik üzletlánccal kialakított stratégiai kiskereskedelmi partnerségre, valamint az ingatlanberuházásokra – épül.

Pénzügyi és operatív mutatók tekintetében a cégcsoport domináns entitása a Vimpex Drink Kft., amely éves szinten közel 100 milliárd forintos nettó árbevételt realizál. A holding szinten megközelítőleg 400 munkavállalót foglalkoztató csoport logisztikai hátterét öt regionális depó, valamint a Budapest XIX. kerületében, a Hofherr Albert utcában működő központi raktárbázis biztosítja. Ez az infrastruktúra és a Microsoft Navision vállalatirányítási rendszer teszi lehetővé a több mint 25 000 partnerből (kisboltok, trafikok, Horeca-szektor) álló B2B ügyfélkör kiszolgálását.

A cégcsoport tulajdonosi szerkezete és felsővezetése évtizedek óta változatlan, a stratégiai irányítást Vu Quy Duong, Nguyen Huu Man és Kozma Gábor Sándor végzi. A kereskedelmi ágazatból származó tőke ingatlanpiacra történő visszaforgatása hatékony kockázatkezelési modellt biztosít a holding számára.

Ez vár a dolgozókra a Nestlé és a Vimpex cégcsoport között létrejött megállapodása alapján

  • az átvevő a gyár dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja 2027. január elsejét követően;
  • a Vimpex elkötelezett amellett, hogy a lehető legtöbb alkalmazottat állományban tartsa. 

Azoknak a munkavállalóknak, akiknek a további foglalkoztatása nem megoldható, a Nestlé kollektív szerződésében rögzített, a Munka törvénykönyvében meghatározottnál kedvezőbb juttatásokat biztosít a vállalat. A Nestlé továbbá segítséget nyújt az elhelyezkedéshez minden olyan dolgozójának, akiknek távoznia kell a gyár kötelékéből. 

A Nestlé Hungária 35 éve van jelen Magyarországon. Ezen időszak alatt saját tőkéből közel 400 milliárd forintot fektetett be, ezzel a Nestlé Magyarország legnagyobb svájci befektetője és munkáltatója. 

A PwC elemzése szerint a magyar GDP 0,5 százaléka a Nestlé hazai működéséhez köthető.

 A vállalat 2025-ös árbevétele 349 milliárd forint volt, ennek kevesebb mint három százaléka származott a diósgyőri üzem tevékenységéből. 

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