Fordulat a magyar Nestlénél: beütöttek a visszahívások, visszaesett egy fontos termék értékesítése – megmenekülhet a diósgyőri gyár

Közzétette féléves jelentését a Nestlé Hungária Kft. , mely nemrég a szerencsi gyárral, a globális vállalat pedig a belebegtetett áremelésekkel irányította magára a figyelmet. A magyarországi Nestlé jelentése szerint a hagyományos Nestlé-termékek magyarországi értékesítése növekedett 2026 első felében. A bővülésben meghatározó szerepet játszott a kávé üzletág, amely kétszámjegyű növekedést produkált, de az édességek és a konyhai termékek értékesítése is emelkedett. A társaság adózott eredménye 6,591 milliárd forint volt az első félévben.

Közzétette féléves jelentését a Nestlé Hungária

Fotó: Nestlé / Facebook

Nestlé: csökkent a csecsemőtápszer-árbevétel, az állateledelek viszont taroltak

A fentiekkel ellentétben a csecsemőtápszer-üzletág árbevétele csökkent.

A vállalat ezt elsősorban a 2025 év végi globális termékvisszahívási hullám utóhatásával magyarázza.

Továbbra is jelentős visszaesés látható az üreges csokoládéfigurák iránti keresletben is. Ez az exportértékesítésre is hatással volt, a kategória gyengébb teljesítménye ugyanis a kivitel csökkenésének egyik fő oka.

A Cereal Partners Hungary, a Nestlé gabonapehely-üzletága, szintén árbevétel-csökkenéssel zárta az első fél évet. A hagyományos gabonapelyhek, valamint a gabonapehely- és müzliszeletek szegmensében mérséklődött az árbevétel, miközben a granola kategóriában növekedést ért el a vállalat.

Jelentősen nőtt viszont a Nestlé magyarországi állateledel-üzletágának értékesítése.

A társaság a közlés szerint az év második felére is hasonló növekedést tervez.

A Nespresso kategória szintén bővült az első hat hónapban, itt azonban a növekedés fő mozgatórugója az áremelés volt. Az internetes értékesítés továbbra is a kategória legfontosabb értékesítési csatornája, miközben a Boutique üzletek elsősorban a vásárlói élmény biztosítását szolgálják.

12 százalékkal nőtt a büki Purina-gyár termelése

A Nestlé büki Purina-üzeme az első fél évben 12 százalékkal növelte gyártási volumenét az előző év azonos időszakához képest. A növekedésben fontos szerepet játszott a kapacitásbővítő beruházás utolsó szakaszának lezárása. Az új kapacitásokon 2026 első felében megindult a termelés, ezzel pedig lezárult a büki gyárban öt évvel korábban megkezdett kapacitásbővítési program utolsó beruházási szakasza.

A Nestlé bejelentése szerint hivatalosan szeptember 25-én adják el az üzem új egységeit, melyekkel az éves kapacitás már elérheti az 500 000 tonnát.

A beruházások ugyanakkor jelentős finanszírozási igényt is támasztottak a vállalattal szemben. A Nestlé Hungária közlése szerint a Purina-gyár többéves fejlesztését nem lehetett kizárólag az operatív tevékenységből származó bevételekből finanszírozni, ezért a vállalat hitelkötelezettségei jelentősen megemelkedtek.