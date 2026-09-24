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Nestlé Hungária Kft.

Fordulat a magyar Nestlénél: beütöttek a visszahívások, visszaesett egy fontos termék értékesítése – megmenekülhet a diósgyőri gyár

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174 milliárd forintos nettó árbevételt ért el a Nestlé Hungária 2026 első hat hónapjában, ami közel 3 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét. A növekedéshez elsősorban az értékesített mennyiség emelkedése járult hozzá a Nestlé értékelése szerint, miközben több termékkategóriában visszaesést tapasztalt a vállalat.
Juhász Péter
2026.09.24, 11:53
Frissítve: 2026.09.24, 11:54

Közzétette féléves jelentését a Nestlé Hungária Kft. , mely nemrég a szerencsi gyárral, a globális vállalat pedig a belebegtetett áremelésekkel irányította magára a figyelmet. A magyarországi Nestlé jelentése szerint a hagyományos Nestlé-termékek magyarországi értékesítése növekedett 2026 első felében. A bővülésben meghatározó szerepet játszott a kávé üzletág, amely kétszámjegyű növekedést produkált, de az édességek és a konyhai termékek értékesítése is emelkedett. A társaság adózott eredménye 6,591 milliárd forint volt az első félévben.

Nestlé, gyár, Diósgyőr
Közzétette féléves jelentését a Nestlé Hungária
Fotó: Nestlé / Facebook

Nestlé: csökkent a csecsemőtápszer-árbevétel, az állateledelek viszont taroltak

A fentiekkel ellentétben a csecsemőtápszer-üzletág árbevétele csökkent. 

A vállalat ezt elsősorban a 2025 év végi globális termékvisszahívási hullám utóhatásával magyarázza.

Továbbra is jelentős visszaesés látható az üreges csokoládéfigurák iránti keresletben is. Ez az exportértékesítésre is hatással volt, a kategória gyengébb teljesítménye ugyanis a kivitel csökkenésének egyik fő oka.

A Cereal Partners Hungary, a Nestlé gabonapehely-üzletága, szintén árbevétel-csökkenéssel zárta az első fél évet. A hagyományos gabonapelyhek, valamint a gabonapehely- és müzliszeletek szegmensében mérséklődött az árbevétel, miközben a granola kategóriában növekedést ért el a vállalat.

Jelentősen nőtt viszont a Nestlé magyarországi állateledel-üzletágának értékesítése. 

A társaság a közlés szerint az év második felére is hasonló növekedést tervez.

A Nespresso kategória szintén bővült az első hat hónapban, itt azonban a növekedés fő mozgatórugója az áremelés volt. Az internetes értékesítés továbbra is a kategória legfontosabb értékesítési csatornája, miközben a Boutique üzletek elsősorban a vásárlói élmény biztosítását szolgálják.

12 százalékkal nőtt a büki Purina-gyár termelése

A Nestlé büki Purina-üzeme az első fél évben 12 százalékkal növelte gyártási volumenét az előző év azonos időszakához képest.  A növekedésben fontos szerepet játszott a kapacitásbővítő beruházás utolsó szakaszának lezárása. Az új kapacitásokon 2026 első felében megindult a termelés, ezzel pedig lezárult a büki gyárban öt évvel korábban megkezdett kapacitásbővítési program utolsó beruházási szakasza.

A Nestlé bejelentése szerint hivatalosan szeptember 25-én adják el az üzem új egységeit, melyekkel az éves kapacitás már elérheti az 500 000 tonnát. 

A beruházások ugyanakkor jelentős finanszírozási igényt is támasztottak a vállalattal szemben. A Nestlé Hungária közlése szerint a Purina-gyár többéves fejlesztését nem lehetett kizárólag az operatív tevékenységből származó bevételekből finanszírozni, ezért a vállalat hitelkötelezettségei jelentősen megemelkedtek.

A társaságnak 2026 első felének végén többféle rövid és hosszú lejáratú kötelezettsége volt, köztük NKP-kötvény, harmadfeles hitel és társvállalati hitelek.

A Nestlé Hungária 2021-ben 115 milliárd forint értékű, fix kamatozású kötvényt bocsátott ki anyavállalati garanciával, amelynek futamideje 2028-ban jár le. A beruházás finanszírozására ezt követően, 2022 decemberétől további társvállalati hiteleket vett fel a társaság, majd 2024 januárjában hároméves futamidejű, úgynevezett harmadfeles forrásból is hitelhez jutott.

Átalakul a diósgyőri gyár működése

A Nestlé júliusban jelentette be, hogy decemberben befejezi az üreges csokoládéfigurák gyártását a 220 embert foglalkoztató diósgyőri üzemében. Mint a napokban megírtuk, a cég nemrég megállapodást kötött a Vimpex cégcsoporttal a gyár értékesítéséről. A tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység. 

A tervek szerint 2027. január 1-jétől a Vimpex cégcsoport folytatja az édességgyártást a diósgyőri üzemben. A Vimpex Magyarország egyik legnagyobb élelmiszer-nagykereskedelmi vállalata.

A Nestlé közlése szerint mindhárom magyarországi gyárában futnak olyan projektek, amelyek célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának, valamint az energia- és vízfelhasználásnak a csökkentése.

A költségek miatt az áremelés is napirenden van

A magyarországi eredmények mellett a Nestlé globális működését is egyre erősebben érintik a költségek változásai. A közel-keleti konfliktus 

  • az energia-, 
  • szállítási és nyersanyagköltségeken keresztül 

a globális élelmiszeriparra is hatással van.

Mint megírtuk, a Nestlé vezérigazgatója, Philipp Navratil nemrég arról beszélt, hogy a vállalat áremelésekkel, termékátalakításokkal és egyes termékek kivezetésével igyekszik ellensúlyozni a költségek emelkedését. A cégvezető szerint az áremelés lényegében elkerülhetetlen.

A magyar leányvállalat foglalkoztatáspolitikájában közben továbbra is a meglévő munkatársak megtartása, elkötelezettségük és motivációjuk erősítése, valamint a szükséges kompetenciák biztosítása áll a középpontban. 

A vállalat a közlése szerint folyamatosan figyeli a munkaerőpiaci és bérpiaci trendeket, valamint a munkavállalói elvárások változását, és rendszeresen felülvizsgálja kompenzációs és juttatási rendszerének versenyképességét.

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