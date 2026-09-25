Készen van, megépült Magyarország legnagyobb élelmiszeripari gyárkomplexuma: világhírű svájci multi építette – ezt Szijjártó Péternek köszönheti Kapitány István

A Nestlé 2010 óta folyamatos fejlesztéseket hajtott végre büki Purina állateledelgyárában. Az évek során a cég saját tőkéből 325 milliárd forintot ruházott be az üzembe, ezzel megvalósítva Magyarország legnagyobb élelmiszeripari beruházását.

Magyar Péter és Kapitány István a Nestlé vezetőségének tagjaival / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikáció és Nestlé Hungária

A fejlesztési ciklus most hivatalosan is lezárult és a három új gyáregység mellett egy automatikus magasraktár is üzembe állt.

Kapitány István és Magyar Péter is felszólalt Nestlé gyáravatóján

Magyarország gazdasági és energetikai minisztere, Kapitány István beszédében hangsúlyozta, hogy fontos értéknek tartja a partnerséget, a termelékenységet, a kultúra megosztását és a fejlett európai ipartechnikát. Véleménye szerint a Nestlé projektjének kizárólag győztesei vannak:

a helyi közösség,

a beruházó,

a magyar gazdaság,

a dolgozók,

a beszállítók, illetve

a magyar mezőgazdaság.

Óriási beruházások valósultak meg

− mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy számításai szerint ezek összértéke megközelítőleg 200 milliárd forint, valamint rámutatott, hogy jelenleg ez Európa legnagyobb ilyen típusú gyára és Magyarország legnagyobb élelmiszeripari beruházása.

Kapitány István úgy véli, hogy a projekt egy olyan tudásalapú beruházás, amely megfelel a kormány gazdaságfejlesztési stratégiájának, amelynek lényege, hogy hazai beszállítók közreműködésével minél több hozzáadott érték jöhessen létre.

Ez úgy tűnik egy tudásalapú beruházás

− mondta a politikus, majd kiemelte, hogy a gyár technológiája és berendezése modern.

A projektben vállalt szerepéért külön köszönetet mondott a Nemzeti Befektetési Ügynökségnek (HIPA), majd arról beszélt, hogy a kormány partnerségekre és nem támogatásokra kívánja alapozni a gazdasági együttműködéseket. Példaként az infrastruktúra-fejlesztéseket említette.

A Nestlé a világ legnagyobb FMCG (napi fogyasztási cikk) vállalata, és szinte minden országban jelen van, de mégis hazánkat választották a beruházás helyszínéül

− mutatott rá Kapitány István.

A minisztert követően a kormányfő, Magyar Péter lépett fel a színpadra és mondott beszédet. Megjegyezte, hogy Kapitány István nagyjából mindenre kitért, így nehéz dolga lesz, de néhány gondolatot megosztott a közönséggel.

A tudás, munka és szorgalom jelenti az országot

− mondta, majd hozzátette, hogy az elmúlt időszakban sokat járt Vas megyében, ahol azt látta, hogy a lakosság nehézségei különfélék.