Mol-NIS-üzlet: három határidő is lejár, már a pancsovai finomító sorsa a tét – most Amerikán múlik, mi lesz a szerbekkel
Még mindig Washington döntésére vár a szerb olajipar egyik legfontosabb vállalata. A NIS működését biztosító amerikai engedély szerdán lejár, ugyanazon a napon, amikor a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje is kifut – hívta fel a figyelmet a szerb N1.
Néhány órán belül eldőlhet a NIS pancsovai finomítójának sorsa is
A NIS jelenleg az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala, az OFAC válaszára vár. A szerb olajvállalat újabb különleges engedélyt kért Washingtontól, amely lehetővé tenné működésének folytatását a korábban megadott mentesség szeptember 30-i lejárta után is. A vállalat közölte, hogy
- a zavartalan működés,
- a pancsovai olajfinomító folyamatos termelése
- és a szerb piac megfelelő ellátása
kulcsfontosságú az ország energiabiztonságának fenntartásához. A NIS körüli helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy szerdán jár le a Mol és az orosz Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje is. A felek a szerb olajvállalat tulajdonrészének adásvételéről egyeztetnek. A NIS-ben jelenleg a Gazprom Nyefty rendelkezik meghatározó tulajdonrésszel.
A tulajdonosi szerkezet átalakítása azért vált sürgetővé, mert az Egyesült Államok az orosz energetikai szektor ellen bevezetett szankciók részeként a NIS-t is korlátozások alá vonta. Washington eddig különleges engedélyekkel biztosított időt arra, hogy a vállalat tovább működhessen, illetve rendezze tulajdonosi helyzetét.
A szerdai nap harmadik fontos határideje a szerb–orosz gázmegállapodáshoz kapcsolódik, hiszen a jelenlegi konstrukció ugyancsak szeptember 30-án jár le.
Aleksandar Vučić korábban a megállapodás meghosszabbítását helyezte kilátásba, és az ügyben telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.
A téma kapcsán a Világgazdaság előzőleg arról írt, hogy az Egyesült Államok azért helyezte szankciós nyomás alá a céget, mert a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik benne, a Mol pedig erre a részesedésre pályázik. A magyar olajvállalat és az orosz fél már januárban megállapodott a tranzakció fő feltételeiről, júniusban pedig a Mol és a szerb kormány külön részvényesi megállapodást is kötött arról, hogyan működne a NIS, ha a magyar csoport valóban többségi tulajdonossá válna.
A szerb állam ebben az esetben további 5 százalékos részesedést szerezne, a pancsovai finomító működését pedig legalább tíz évre biztosítani kellene.