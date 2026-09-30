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Mol-NIS-üzlet: három határidő is lejár, már a pancsovai finomító sorsa a tét – most Amerikán múlik, mi lesz a szerbekkel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Három Szerbia számára kulcsfontosságú energetikai határidő jár le egyszerre szerdán. A NIS amerikai szankciós mentessége kifut, a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje lejár, és a szerb–orosz gázmegállapodás sorsa is eldőlhet.
VG
2026.09.30, 13:58

Még mindig Washington döntésére vár a szerb olajipar egyik legfontosabb vállalata. A NIS működését biztosító amerikai engedély szerdán lejár, ugyanazon a napon, amikor a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje is kifut – hívta fel a figyelmet a szerb N1.

NIS
Fotó: NIS

Néhány órán belül eldőlhet a NIS pancsovai finomítójának sorsa is

A NIS jelenleg az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala, az OFAC válaszára vár. A szerb olajvállalat újabb különleges engedélyt kért Washingtontól, amely lehetővé tenné működésének folytatását a korábban megadott mentesség szeptember 30-i lejárta után is. A vállalat közölte, hogy 

  • a zavartalan működés, 
  • a pancsovai olajfinomító folyamatos termelése 
  • és a szerb piac megfelelő ellátása 

kulcsfontosságú az ország energiabiztonságának fenntartásához. A NIS körüli helyzetet ugyanakkor tovább bonyolítja, hogy szerdán jár le a Mol és az orosz Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje is. A felek a szerb olajvállalat tulajdonrészének adásvételéről egyeztetnek. A NIS-ben jelenleg a Gazprom Nyefty rendelkezik meghatározó tulajdonrésszel.

A tulajdonosi szerkezet átalakítása azért vált sürgetővé, mert az Egyesült Államok az orosz energetikai szektor ellen bevezetett szankciók részeként a NIS-t is korlátozások alá vonta. Washington eddig különleges engedélyekkel biztosított időt arra, hogy a vállalat tovább működhessen, illetve rendezze tulajdonosi helyzetét.

A szerdai nap harmadik fontos határideje a szerb–orosz gázmegállapodáshoz kapcsolódik, hiszen a jelenlegi konstrukció ugyancsak szeptember 30-án jár le. 

Aleksandar Vučić korábban a megállapodás meghosszabbítását helyezte kilátásba, és az ügyben telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

A téma kapcsán a Világgazdaság előzőleg arról írt, hogy az Egyesült Államok azért helyezte szankciós nyomás alá a céget, mert a Gazprom Nyefty és a Gazprom együttesen 56,15 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik benne, a Mol pedig erre a részesedésre pályázik. A magyar olajvállalat és az orosz fél már januárban megállapodott a tranzakció fő feltételeiről, júniusban pedig a Mol és a szerb kormány külön részvényesi megállapodást is kötött arról, hogyan működne a NIS, ha a magyar csoport valóban többségi tulajdonossá válna. 

A szerb állam ebben az esetben további 5 százalékos részesedést szerezne, a pancsovai finomító működését pedig legalább tíz évre biztosítani kellene.

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