Még el sem felejtettük a júliusban bevezetett 3 eurós temuvámot, máris újabb drágulás jön a kis csomagoknál – Brüsszel hamarosan színvallásra szólítja fel Magyar Pétert is

Az elmúlt két hónapban alaposan átrendezte a kis értékű csomagok forgalmát az Európai Unió új vámszabálya, és új fogyasztói magatartásformák megjelenését is eredeményezte. Július 1-jétől ugyanis a 150 eurónál kisebb értékű, EU-n kívülről érkező küldeményekben található áruk után – bizonyos kivételektől eltekintve – termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A „temuvámként” is emlegetett intézkedés azonban csak az első lépés volt. Az uniós vámreform részeként ugyanis egy ettől független, kifejezetten a kis csomagok forgalmához kapcsolódó kezelési díj is érkezik novemberben.

Novembertől új díjtétel, a kezelési költség egészítheti ki a külföldről érkező kis csomagok vámköltségeit (illusztráció)

Fotó: Milosz Kubiak / Shutterstock

Nem ugyanaz a 3 eurós vám és az új kezelési, novemberben érkező díj

Miközben a legtöbb híradás a júliustól hatályos 3 eurós vámról és annak csomagforgalmi hatásairól szól, a külföldről vásárló EU-s állampolgároknak érdemes arra is figyelni, hogy hamarosan újabb tétellel drágulhatnak rendeléseik. A Tanács friss tájékoztatása megerősíti a korábbról ismerteket : a kisértékű csomagokra újabb díj rakódik egységesen az EU-ban, ezt 2026. november 1-jéig be kell vezetni. Bár a tanácsi tájékoztatás alapján a konkrét összeg hivatalosan még nem dőlt el, korábban 2 euró körüli csomagonkénti díjról lehetett hallani.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a novemberben érkező tétel nem a júliusban bevezetett 3 eurós vám újabb változata.

A július óta alkalmazott vám a 150 euró alatti küldeményekben található termékeket terheli, és a rendelésben szereplő különböző termékkategóriák után kell megfizetni.

A novemberre tervezett kezelési díj ezzel szemben magát a kis csomag forgalmát terhelné, függetlenül attól, hogy mekkora értékű termék található benne, illetve milyen konkrét árut rendeltek.

Az Európai Unió ezt azzal indokolja, hogy az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése miatt egyre több kis csomagot kell nyomon követni, ellenőrizni és vámkezelni. A kezelési díj az ezzel kapcsolatos többletköltségek egy részét fedezné.

A Tanács külön hangsúlyozta: a kezelési díj bevezetése független attól a korábbi döntéstől, amely megszünteti a 150 euró alatti importküldeményekre vonatkozó vámmentességet.