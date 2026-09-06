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Még el sem felejtettük a júliusban bevezetett 3 eurós temuvámot, máris újabb drágulás jön a kis csomagoknál – Brüsszel hamarosan színvallásra szólítja fel Magyar Pétert is

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Újabb teher rakódhat az EU-n kívüli webáruházakból rendelt kis értékű csomagokra: a júliusban bevezetett 3 eurós vám után novembertől külön uniós kezelési díj is életbe léphet. A pontos összegről az Európai Bizottság fog határozni, az Európai Unió Tanácsa szerint a tagállamokkal hamarosan megkezdik az egyeztetést. A novembertől esedékes változás a népszerű platformok, a Temu, a Shein és az AliExpress vásárlóit is érinti.
Juhász Péter
2026.09.06, 10:02

Az elmúlt két hónapban alaposan átrendezte a kis értékű csomagok forgalmát az Európai Unió új vámszabálya, és új fogyasztói magatartásformák megjelenését is eredeményezte. Július 1-jétől ugyanis a 150 eurónál kisebb értékű, EU-n kívülről érkező küldeményekben található áruk után – bizonyos kivételektől eltekintve – termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni. A „temuvámként” is emlegetett intézkedés azonban csak az első lépés volt. Az uniós vámreform részeként ugyanis egy ettől független, kifejezetten a kis csomagok forgalmához kapcsolódó kezelési díj is érkezik novemberben.

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Novembertől új díjtétel, a kezelési költség egészítheti ki a külföldről érkező kis csomagok vámköltségeit (illusztráció)
Fotó: Milosz Kubiak /  Shutterstock

Nem ugyanaz a 3 eurós vám és az új kezelési, novemberben érkező díj

Miközben a legtöbb híradás a júliustól hatályos 3 eurós vámról és annak csomagforgalmi hatásairól szól, a külföldről vásárló EU-s állampolgároknak érdemes arra is figyelni, hogy  hamarosan újabb tétellel drágulhatnak rendeléseik. A Tanács friss tájékoztatása megerősíti a korábbról ismerteket : a kisértékű csomagokra újabb díj rakódik egységesen az EU-ban, ezt 2026. november 1-jéig be kell vezetni. Bár a tanácsi tájékoztatás alapján a konkrét összeg hivatalosan még nem dőlt el, korábban 2 euró körüli csomagonkénti díjról lehetett hallani.

Fontos különbség ugyanakkor, hogy a novemberben érkező tétel nem a júliusban bevezetett 3 eurós vám újabb változata.

  • A július óta alkalmazott vám a 150 euró alatti küldeményekben található termékeket terheli, és a rendelésben szereplő különböző termékkategóriák után kell megfizetni.
  • A novemberre tervezett kezelési díj ezzel szemben magát a kis csomag forgalmát terhelné, függetlenül attól, hogy mekkora értékű termék található benne, illetve milyen konkrét árut rendeltek.

Az Európai Unió ezt azzal indokolja, hogy az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése miatt egyre több kis csomagot kell nyomon követni, ellenőrizni és vámkezelni. A kezelési díj az ezzel kapcsolatos többletköltségek egy részét fedezné.

A Tanács külön hangsúlyozta: a kezelési díj bevezetése független attól a korábbi döntéstől, amely megszünteti a 150 euró alatti importküldeményekre vonatkozó vámmentességet.

A vásárló fizeti meg, még ha nem is közvetlenül

A rendszer egyik fontos sajátossága, hogy az új díjat várhatóan nem úgy kell majd elképzelni, hogy a magyar vásárlónak külön vámhivatali ügyintézésbe kell kezdenie minden egyes rendelés miatt.

A költség alapesetben a kereskedői, illetve logisztikai oldalon jelenik meg, majd beépülhet a vásárlás vagy a szállítás költségébe. 

Vagyis a fogyasztó végül akkor is megérezheti, ha technikailag nem ő utalja át közvetlenül az összeget az uniós hatóságoknak.

Ez különösen azok számára lehet fontos, akik rendszeresen rendelnek az EU-n kívüli platformokról. A szabályozás elsősorban az olyan, nagy mennyiségű kis csomagot az uniós piacra küldő platformokat érinti, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress.

Rengeteg csomag érkezik Kínából

A változás súlyát jól mutatja az uniós vámunió mérete. Az EU vámuniója évente több mint 4,3 ezer millárd euró értékű kereskedelmet kezel, ami a globális kereskedelem mintegy 14 százaléka. 2025-ben mintegy 2200 vámhivatal és 84 ezer vámtisztviselő közel 31 milliárd euró vámot szedett be.

Eközben az unió mintegy 6 milliárd e-kereskedelmi csomag, valamint több mint 1,5 milliárd hagyományos kereskedelmi tétel importját, exportját és továbbítását kezelte. Az e-kereskedelmi csomagok több mint 90 százaléka Kínából érkezett.

Új uniós vámhatóság jön létre

A reform másik fontos eleme az Európai Uniós Vámhatóság (EUCA) létrehozása. Az új decentralizált uniós ügynökség a tagállami vámhatóságok munkájának összehangolásában, a kockázatelemzésben és az ellenőrzések koordinációjában kap szerepet.

A központ Lille-ben, Franciaországban lesz, és a tervek szerint 2027-ben kezdi meg működését.

Az EUCA feladata nem a jogalkotás lesz. Ehelyett az uniós vámügyi adatközpontban rendelkezésre álló, folyamatosan frissülő import- és exportadatokat elemzi majd, és ezek alapján segíti a tagállamokat a kockázatos szállítmányok kiszűrésében.

Az új rendszerrel az unió egységesebben akar fellépni a nem megfelelő, veszélyes vagy nem biztonságos termékekkel szemben, miközben a megbízható vállalkozások számára egyszerűbb vámeljárásokat ígér.

Ebbe a körbe akár a magyarok körében is népszerű online webáruházak is beletartozhatnak.

Az Európai Parlament várhatóan szeptemberben hagyja jóvá a végleges szöveget, ezt követően pedig a jogszabályt aláírják, majd kihirdetik az EU Hivatalos Lapjában. Az e-kereskedelmi vállalkozásoknak 2028. július 1-jétől, a többi kereskedőnek pedig 2034. március 1-jétől kell kötelezően használnia az új adatközpontot az EU-ba irányuló behozatal és az EU-ból történő kivitel nyilvántartására.

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Képünk illusztráció
Fotó: Koshiro K /  Shutterstock

Brüsszel elszánta magát: fizetni fognak a vásárlók a többletmunka miatt

A vámreformmal azonban nem ér véget a változások sora. A Tanács a héten véglegesen jóváhagyta az uniós vámügyi keret átfogó átalakítását, amely az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb vámügyi reformja. 

A következő látványos állomás tehát a kis csomagok kezelési díja lesz. 

A november 1-jei határidő már rögzített, a díj pontos mértékét azonban – hivatalosan legalábbis – a Bizottságnak még meg kell meghatároznia.

Ehhez a tagállamokkal is egyeztetni kell, vagyis a magyar álláspont kialakítása sem kerülhető meg.

A vásárlók számára pedig a lényeg egyszerű: a hivatkozott uniós vámügyi reform szerint a vámalakiságokért, a vám megfizetéséért és az adminisztrációért jogilag a nem uniós e-kereskedelmi platformok (pl. Temu, AliExpress, Shein) válnak felelőssé, de a kezelési díjat közvetve szinte biztosan a vásárlók fogják megfizetni.

A pontos összeg tehát hivatalosan még meghatározásra vár, de az irány már egyértelmű: Brüsszel egyre drágábbá és szigorúbban ellenőrzötté tenné az unión kívülről érkező tömegáru uniós piacra jutását.

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