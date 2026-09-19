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Lounge Group
Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség
alvállalkozó

Nyugtatgatja a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség a Lounge Event alvállalkozóit – jelentős összegű forrás szabadult fel

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Jelentős előlegeket kapott a Lounge Event Kft., mégis kifizetetlenül maradtak a 2026-os MotoGP, a Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie egyes alvállalkozói – közölte az NRÜ. A felek most megállapodtak a tartozások ütemezett rendezéséről, a kifizetések hamarosan megindulhatnak.
VG
2026.09.19, 12:45

Megindulhat a 2026-os MotoGP, az UEFA Bajnokok Ligája-döntő, a Final Four és a Tour de Hongrie eddig ki nem fizetett alvállalkozói követeléseinek rendezése. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ), a Nemzeti Kommunikációs Hivatal és a Lounge Event Kft. a héten egyeztetett a tartozásokról, a felek pedig megállapodtak a kifizetések ütemezéséről – közölte az NRÜ.

NRÜ
Többek közt a Tour de Hongrie eddig ki nem fizetett alvállalkozói követeléseinek rendezése is megindulhat az NRÜ tájékoztatása szerint. / Fotó: Ruprech Judit / MTI

Megállapodott az NRÜ a Longe Event Kft-vel az alvállalkozók kifiztéséről

A rendezvényekhez kapcsolódó alvállalkozói számlák egy része annak ellenére maradt rendezetlen, hogy a Lounge Event Kft. még az előző kormány idején jelentős összegű előlegeket kapott – állítja az ügynökség.

A Lounge Event az NRÜ-vel fennálló jogvitájára hivatkozva nem fizette ki az érintett alvállalkozói követeléseket. Az ügynökség szerint azonban a tartozások kialakulását nem önmagában a jogvita okozta. Az NRÜ közleményében úgy fogalmazott, hogy a cég „a saját döntéseik és az ezekre visszavezethető kényszerhelyzet miatt” nem teljesítette a kifizetéseket.

A héten tartott egyeztetésen a felek meghatározták, milyen ütemezés szerint rendezik az elmaradt alvállalkozói követeléseket. Már megkezdődött az ehhez szükséges háromoldalú megállapodások előkészítése az NRÜ, a Lounge Event és az érintett alvállalkozók között.

Az NRÜ és a Lounge Event csütörtökön aláírta azt a dokumentumot is, amely az ügynökség tájékoztatása szerint lehetővé teszi az elmaradt követelések ütemezett kifizetésének megkezdését. A közlemény szerint a két fél között fennálló jogvita egy részét sikerült tisztázni, ennek eredményeként pedig jelentős összegű forrás szabadult fel. Az NRÜ szerint ez teremti meg az alapot ahhoz, hogy az elszámolási folyamat továbbhaladjon.

Az NRÜ azt közölte, hogy az elszámolást rendezett keretek között, az alvállalkozók érdekeinek figyelembevételével kívánja végigvinni. A folyamat során a közpénzek jogszerű felhasználására vonatkozó követelményeket is érvényesíteni kell – tette hozzá az ügynökség.

Júniusban mondta fel a kormány a keretszerződést a Balásy-cégekkel

Korábban lapunk is megírta, hogy még júniusban a kormány megkezdte a Lounge-csoporthoz kapcsolódó állami szerződések áttekintését, majd nem sokkal később a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség megszüntette 

  • a Lounge Event, 
  • a New Land Media 
  • és a Lounge Design 

vállalkozási keretszerződéseit. A döntés indoka akkor az volt, hogy a kialakult pénzügyi helyzet miatt jelentős kockázat merült fel a szerződések teljesíthetőségével kapcsolatban.

Majd augusztusban a Miniszterelnökség bejelentette: a Lounge Event Kft. ellen 2026. július 8-án végrehajtási eljárás kezdődött. 

A tárca akkor azt kifogásolta, hogy a vállalat – a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben rögzített együttműködési kötelezettség ellenére – az eljárás részleteiről nem tájékoztatta a minisztériumot.

A közlés szerint emiatt a keretszerződés fenntartása már nem volt lehetséges, ezért a Miniszterelnökség megszüntette az együttműködést.

Ugyanakkor július végén már látszott a fordulat, ugyanis akkor feloldották Balásy Gyula cégbirodalmának egyes bankszámláit, így a részlegesen feloldott számlazárolások után a vállalatok ki tudták fizetni fennálló tartozásaikat is. A cégeket azonban nem veszi át az állam a legutolsó információk szerint.

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