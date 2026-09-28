Megvan az NVVH első négy ügye: állami beruházásokat és korrupciót vizsgálnak

Nyilvánosságra hozta hétfő reggel a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH), hogy melyik négy ügyben kezdi meg a munkát. A szervezet a döntéséről a Központi Nyomozó Főügyészséget és a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetőjét is tájékoztatta.

A mostani bejelentést Unger Anna, az NVVH elnöke már szeptember 18-án előrevetítette / Fotó: Polyák Attila / MW

Az MTI-hez eljuttatott közlemény alapján az NVVH az alábbi négy ügyet vonta saját hatáskörbe:

„Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében”;

„Önkormányzati kiadásokat (parkfenntartás, közétkeztetés) érintő korrupciós ügy”;

„Állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy”;

„Állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda- és rendezvényköltségeinek vizsgálata”.

A hétfői közlemény ezekkel a megnevezésekkel azonosította az ügyeket: további konkrétumokat – például érintett személyeket, vállalatokat vagy intézményeket – az idézett felsorolás nem nevezett meg.

Tíz nappal ezelőtt már jelezte az NVVH, hogy négy ügy érkezik

A mostani bejelentést Unger Anna, az NVVH elnöke már szeptember 18-án előrevetítette: akkor azt közölte, hogy tíz nap múlva hozzák nyilvánosságra azt a négy ügyet, amelyet a hivatal más hatóságoktól kér át.

Unger akkor arról is beszélt, hogy az NVVH csak olyan ügyeket tud átvenni, amelyekben már legalább egy feljelentés történt. Arról, hogy végül mely eljárások kerüljenek a szervezethez, Tasnády Katalin nyomozati elnökhelyettes dönt. A hivatal vezetője azt hangsúlyozta, hogy a szervezet munkájának eredményességét nem kizárólag a büntetőjogi felelősségre vonások számán, hanem azon is mérni kívánják, hogy mennyi közpénzt és állami vagyont sikerül visszaszerezni.

Milliárdokból áll fel az új hivatal

Az NVVH felállítására és működésére a kormány szeptember elején 2,48 milliárd forintos egyszeri forrást biztosított. Ebből több mint egymilliárd forintot beruházásokra, csaknem

792 milliót személyi juttatásokra,

538 milliót pedig dologi kiadásokra

fordíthat a hivatal. A szervezet a tervek szerint mintegy 150 munkatárssal működhet, akiknek csaknem fele nyomozati feladatokat végezhet. Az NVVH felállításakor Unger Anna arról beszélt, hogy a hivatalt gyakorlatilag a nulláról kell felépíteni, ugyanakkor már akkor jelezte, hogy konkrét ügyek vannak a látókörükben. Az NVVH körül már a működés megkezdése előtt komoly politikai vita alakult ki. A Fidesz vitatja a hivatal legitimitását és élesen bírálja működését, míg a Tisza-kormány az intézményt a korrupció elleni fellépés és az állami vagyon visszaszerzésének egyik eszközeként hozta létre.