Brutális hőhullámokról és durva szárazságról szólt az idei nyár – a szakértők elárulták, mire számíthatunk jövőre: nincs okunk az optimizmusra

Bár már a hátunk mögött hagytuk, egy idei még biztosan emlékezni fogunk a 2026-os nyárra. Az időjárás szempontjából mindenképpen. Brutális hőségekről, soha nem látott aszályról és minden korábbinál intenzívebb hőhullámokról szóltak a hírek. Folyóink és tavaink vízszintje rekord alacsonyra csökkent. Ezek apropóján rendezett háttérbeszélgetést szeptember elején a Másfélfok.

Hűhullámokról és alacsony vízállásokról is emlékezetes marad az idei nyár / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Elkerülhetetlen a változás

Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója elmondta, hogy a nyáron tapasztalt időjárás egyértelműen összefügg a klímaváltozással. Az emberi tevékenység hatására a szén globális körforgása átalakult: a légkörbe kerülő szén-dioxid 29 százalékát az óceán elnyeli, 21 százalékát a növényzet nyeli el, azonban az 50 százaléka a légkörben marad. Ez hozzájárul az üvegházhatáshoz és a globális felmelegedéshez. Ugyan a bolygó szén-dioxid elnyelési képessége nem romlik számottevően, azonban ez az arány rendkívül rossz.

A szakemberek becslései szerint a 1,5 Celsius-fokos globális felmelegedési szintet hamarosan elérjük, ha a 2025. évi kibocsátás a következő 4 évben is legalább ennyi lesz. Ráadásul a legnagyobb szennyezők kibocsátása nem csökken, csupán lassuló mértékben emelkedik. 2025-ben

Kína kibocsátása +0,4 százalék,

az Amerikai Egyesült Államoké +1,9 százalék,

India kibocsátása +1,4 százalék,

az Európai Unióé pedig +0,4 százalék volt.

Az egy főre eső károsanyag-kibocsátás tekintetében az Európai Unió lényegében a világátlagot éri el, és ugyanez a helyzet Magyarország esetében is.

A globális felmelegedés gyorsult, a 1,5 Celsius-fokos változást a 2015-ben becsült 2042 március helyett már 2029 májusra elérheti a Föld.

Idén tovább nehezítette a helyzetet, hogy egy újabb El Nino fázis indult, ami annyira erőteljes lett, hogy a szakma gyakran Szuper El Ninoként hivatkozik rá. A lecsengése 2027 elejétől várható. Ugyan Magyarországra minimális a hatása, viszont nálunk is érezhető, hogy melegebb van emiatt.

Magyarország is szenvedett a nyári hőhullámoktól

Szabó Péter, az ELTE Meteorológiai Tanszékének kutatója kiemelte, hogy hazánkat két rendkívül intenzív hőhullám sújtotta a nyáron. Az egyik június 20-án kezdődött, és 12 napig tartott, a másik pedig július 30-án vette kezdetét, és 9 nap hosszúságú volt. A második ugyan látszólag rövidebb, azonban intenzívebb volt. Ráadásul mindkettő intenzívebbnek bizonyult, mint az összes korábbi hőhullám.