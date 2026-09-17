Bencsik János sem kapott egyértelmű ígéretet a Pénzügyminisztériumtól: több mint százezer nyugdíjas járhat pórul

Újra megszólalt a pénzügyi kormányzat a 13. és a 14. havi nyugdíj jövőjéről. Boda Nikoletta parlamenti államtitkár, a pénzügyminiszter helyettese Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt, egyértelmű ígéretet azonban ezúttal sem tett arra, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj változatlan formában marad meg – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Továbbra sem ad egyértelmű választ a Pénzügyminisztérium arra, mik a tervei a 13. és 14. havi nyugdíjjal. / Fotó: TANYARICO / Shutterstock

A rászorultsági elv a nyugdíjaknál is megjelenhet

Boda Nikoletta a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnökének kérdésére reagálva úgy fogalmazott: „semmilyen olyan kormánydöntés nem született, így a 13. és a 14. havi nyugdíjak esetében sem, ami nehezebb anyagi helyzetbe hozná a magyar embereket”. Az államtitkár hozzátette, hogy a választási vállalásaikat lépésről lépésre teljesítik. A fogadkozást némileg gyengíti, hogy a Pénzügyminisztérium korábban már 24 milliárd forint pluszpénz kifizetését az időseknek már megakadályozta.

A kételyeket tovább erősíti, hogy Boda Nikoletta megfogalmazása erősen emlékeztet Kármán András pénzügyminiszter augusztus végi nyilatkozatára.

A tárcavezető a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy a kormány szociálpolitikai intézkedéseiben fontos szerepet szán a rászorultsági elvnek.

Az interjúban konkrétan felmerült, hogy ugyanakkora arányú 14. havi juttatást kapjon-e az, akinek havi 500 ezer forint fölötti nyugdíja van, mint az, akinek körülbelül 120 ezer forint jár. Kármán erre úgy válaszolt: „nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne a részemről bármit ezzel kapcsolatban.”

A pénzügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Tisza programjának több fontos eleme rászorultsági alapon osztaná el a támogatásokat. Boda mostani válasza sem tisztázza, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj jelenlegi számítási módja változatlan marad-e.

Az iskolakezdési támogatást is kevesebben kapták meg – itt is a rászorultsági elvre hivatkozott a Tisza

A rászorultsági szempont több kormányzati intézkedésben is szerepet kapott, így arra hivatkozva a kabinet az iskolakezdési támogatásnál a korábban emlegetettnél szűkebb jogosulti kört határozott meg. Az üzemanyagoknál szintén célzott támogatás mellett döntött: a korábbi védett ár helyett az év végéig havi ötezer forintos támogatás jár a feltételeknek megfelelő, legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak.