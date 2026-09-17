Deviza
EUR/HUF364,3 -0,26% USD/HUF317,46 -0,32% GBP/HUF424,99 -0,25% CHF/HUF384,62 -0,31% PLN/HUF83,5 -0,26% RON/HUF69,19 -0,28% CZK/HUF14,97 -0,34% EUR/HUF364,3 -0,26% USD/HUF317,46 -0,32% GBP/HUF424,99 -0,25% CHF/HUF384,62 -0,31% PLN/HUF83,5 -0,26% RON/HUF69,19 -0,28% CZK/HUF14,97 -0,34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX154 356,31 +0,11% MTELEKOM2 566 -0,55% MOL5 240 0% OTP47 290 +0,34% RICHTER12 600 0% OPUS282 -1,06% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS125 +0,8% WABERERS4 350 +0,69% BUMIX9 166,57 +0,11% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 223,65 +0,3% BUX154 356,31 +0,11% MTELEKOM2 566 -0,55% MOL5 240 0% OTP47 290 +0,34% RICHTER12 600 0% OPUS282 -1,06% ANY6 210 -1,13% AUTOWALLIS125 +0,8% WABERERS4 350 +0,69% BUMIX9 166,57 +0,11% CETOP4 972,18 -0,77% CETOP NTR3 223,65 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
Boda Nikoletta
Pénzügyminisztérium

Bencsik János sem kapott egyértelmű ígéretet a Pénzügyminisztériumtól: több mint százezer nyugdíjas járhat pórul

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét megszólalt a kormány a 13. és a 14. havi nyugdíjról, ám továbbra sem mondta ki egyértelműen, hogy a két juttatás változatlan formában marad. Boda Nikoletta pénzügyi államtitkár Kármán András korábbi nyilatkozatához hasonlóan arra hivatkozott, hogy még nincs olyan kormánydöntés, amely nehezebb helyzetbe hozná a magyarokat.
VG
2026.09.17, 08:43

Újra megszólalt a pénzügyi kormányzat a 13. és a 14. havi nyugdíj jövőjéről. Boda Nikoletta parlamenti államtitkár, a pénzügyminiszter helyettese Bencsik János fideszes országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére válaszolt, egyértelmű ígéretet azonban ezúttal sem tett arra, hogy a 13. és 14. havi nyugdíj változatlan formában marad meg – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

An,Elderly,Man,Studies,An,Electricity,Bill.,Pension.,Electricity,Costs, nyugdíj
Továbbra sem ad egyértelmű választ a Pénzügyminisztérium arra, mik a tervei a 13. és 14. havi nyugdíjjal. / Fotó: TANYARICO / Shutterstock

A rászorultsági elv a nyugdíjaknál is megjelenhet

Boda Nikoletta a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság elnökének kérdésére reagálva úgy fogalmazott: „semmilyen olyan kormánydöntés nem született, így a 13. és a 14. havi nyugdíjak esetében sem, ami nehezebb anyagi helyzetbe hozná a magyar embereket”. Az államtitkár hozzátette, hogy a választási vállalásaikat lépésről lépésre teljesítik. A fogadkozást némileg gyengíti, hogy a Pénzügyminisztérium korábban már 24 milliárd forint pluszpénz kifizetését az időseknek már megakadályozta.

A kételyeket tovább erősíti, hogy Boda Nikoletta megfogalmazása erősen emlékeztet Kármán András pénzügyminiszter augusztus végi nyilatkozatára. 

A tárcavezető a Kossuth Rádióban beszélt arról, hogy a kormány szociálpolitikai intézkedéseiben fontos szerepet szán a rászorultsági elvnek.

Az interjúban konkrétan felmerült, hogy ugyanakkora arányú 14. havi juttatást kapjon-e az, akinek havi 500 ezer forint fölötti nyugdíja van, mint az, akinek körülbelül 120 ezer forint jár. Kármán erre úgy válaszolt: „nincsenek ezekről még kormánydöntések, tehát találgatás lenne a részemről bármit ezzel kapcsolatban.” 

A pénzügyminiszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Tisza programjának több fontos eleme rászorultsági alapon osztaná el a támogatásokat. Boda mostani válasza sem tisztázza, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj jelenlegi számítási módja változatlan marad-e. 

Az iskolakezdési támogatást is kevesebben kapták meg – itt is a rászorultsági elvre hivatkozott a Tisza

A rászorultsági szempont több kormányzati intézkedésben is szerepet kapott, így arra hivatkozva a kabinet az iskolakezdési támogatásnál a korábban emlegetettnél szűkebb jogosulti kört határozott meg. Az üzemanyagoknál szintén célzott támogatás mellett döntött: a korábbi védett ár helyett az év végéig havi ötezer forintos támogatás jár a feltételeknek megfelelő, legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak.

A nyugdíjak esetében azonban egyelőre nincs döntés hasonló korlátozásról; Kármán nyilatkozata alapján annyi állapítható meg, hogy a kormány nem zárta le a vitát a 13. és a 14. havi juttatás számításáról.

A Központi Statisztikai Hivatal adatsora az öregségi nyugdíjasok mellett az életkoron alapuló ellátásban és a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásokban részesülőket is tartalmazza. Ebbe a három csoportba összesen mintegy 2,3 millió ember tartozik.

  • Közülük az év elején 242 ezren kaptak havi 120 ezer forintnál kevesebbet. 
  • Több mint 1,2 millió ember ellátása 120 és 260 ezer forint közé esett.
  • Havi 500 ezer forintot vagy annál többet mintegy 110 ezer ember kapott. 
  • Közülük körülbelül 23 ezer ember ellátása érte el vagy haladta meg a 700 ezer forintot.

Ez azt jelenti, hogy ha egy későbbi kormánydöntés például havi 500 ezer forintnál húzná meg a teljes összegű pluszjuttatás felső határát, mintegy 110 ezer ember lehetne érintett.

Gyengülhet az aktív munkavállalók nyugdíjrendszerbe vetett bizalma

A 13. és a 14. havi nyugdíj differenciálása azért is jelentene lényeges változást, mert felvetné, hogy a biztosítási elv alapján megállapított nyugdíjhoz kapcsolódó pluszjuttatásoknál milyen szerepet kaphat a rászorultság.

Lentner Csaba közgazdász korábban arról beszélt, hogy a magasabb nyugdíjúaknál alkalmazott felső korlát szerinte igazságtalan lenne és morális kockázatot hordozna. 

Egy ilyen változtatás gyengíthetné az aktív munkavállalók nyugdíjrendszerbe és az adófizetés megtérülésébe vetett bizalmát  – emelte ki.

Hasonló problémára hívta fel a figyelmet Honyek Péter, a PwC Magyarország igazgatója is. 

A 13. és a 14. havi juttatás kizárólag kisebb nyugdíjakra történő koncentrálása mérsékelné ugyan a költségvetési kiadásokat, ám megváltoztatná a nyugdíjrendszer eddigi logikáját

– közölte.

Ezzel szemben Bokros Lajos, a Horn-kormány volt pénzügyminisztere az Élet és Irodalomban közölt írásában a 13. havi nyugdíj és a 14. havi juttatás első heti részének megszüntetése mellett érvelt.

A 14. havi nyugdíjat 2026-ban vezették be fokozatos rendszerben: az első kifizetés a havi ellátás negyedének megfelelő összeg volt. Az Orbán-kormány által elfogadott még érvényben lévő szabályozás alapján a következő lépcső 2027-ben félhavi juttatás lenne.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu