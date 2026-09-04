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Nyugdíjemelés
öregségi nyugdíj
rokkantnyugdíj

Nyugdíj: nagy változás jön 2027-től, rájuk is vonatkozik a 120 ezres emelés

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Jövőre 10 százalékkal emelkedhet a megváltozott munkaképességűek ellátása, a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők mellett pedig a 65 év felettiekre is kiterjedhet a 120 ezer forintos nyugdíjminimum bevezetése. Közben idén elmarad a nyugdíjprémium, és a jelenlegi adatok alapján novemberi nyugdíjkorrekcióra sem számíthatnak az idősek.
VG
2026.09.04, 12:30

2027. január 1-től 10%-kal emeljük a megváltozott munkaképességűek ellátását. A rokkantsági és rehabilitációs ellátást is. 65 éves kor felett rájuk is vonatkozni fog a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

nyugdíj
120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot/Fotó: Shutterstock

Emelkedik a nyugdíjminimum

A kormány nemrég arról is döntött, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj minimuma. A mostani 28 500 forintos összeg 2008 óta változatlan, vagyis a tervezett emelés több mint négyszeresére növeli a nyugdíjminimumot. A poszt alapján a korábban bejelentett intézkedés a 65 év feletti, megváltozott munkaképességűekre is vonatkozik, vagyis esetükben is 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot.

De van rossz hír is

Idén már biztosan nem számíthatnak nyugdíjprémiumra a magyar idősek: a módosított 2026-os költségvetésből kikerült az eredetileg erre elkülönített 24,3 milliárd forintos előirányzat. A gazdasági növekedés ugyanis messze elmarad attól a szinttől, amely mellett a jogszabály alapján járhatna a nyugdíjprémiumként ismert juttatás.

Eltűnt a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott, idei módosított költségvetésből a nyugdíjprémiumra szánt összeg. Sőt, a nyugdíjasok számára idén ősszel más többletjuttatás sem várható. Kiegészítő nyugdíjemelésre az idei inflációs adatok alapján nincs szükség, ám egyelőre az élelmiszer-utalvány vagy a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése – utóbbi a kormány egyik, nyugdíjasokat célzó ígérete az idei őszre – sem szerepel a biztosan megvalósuló intézkedések között.

Nyugdíjprémium: eltűnt az erre előirányzott 24 milliárd forint

„A gyenge gazdasági növekedés miatt idén sem jár nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak, az eredetileg erre a célra elkülönített 24 milliárd forintot már el is tüntette a kormány a módosított költségvetésből” – írta bejegyzésében Deák Dániel politikai kommentátor, aki azt is megemlíteni: az idősek ősszel kiegészítő nyugdíjemelésben sem részesülnek, hiszen alacsony inflációt mutatott ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). 

Eredetileg még számoltak a nyugdíjprémiummal

A 2026-os eredeti költségvetésben még 24,3 milliárd forintos céltartalék szerepelt a nyugdíjprémiumra. Ennek hátterében az állt, hogy az Orbán-kormány az idei évre 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.

A gazdaság teljesítménye azonban ettől jelentősen elmaradhat. 

Nem jön a novemberi nyugdíjkorrekció sem

Az ősszel esedékes másik fontos kérdés a nyugdíjkorrekció. Ez azonban nem azért marad el, mert a kormány egyszerűen nem biztosítja a pénzt, hanem azért, mert az idei nyugdíjemelés várhatóan magasabb lesz az egész éves inflációnál.

A nyugdíjtörvény alapján januárban az adott évre várt infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat. 2026 elején 3,6 százalékos emelést hajtottak végre. Ha az első nyolc hónap tényleges adatai alapján kiderülne, hogy az éves infláció ennél magasabb lesz, novemberben korrekcióra lenne szükség.

A jelenlegi adatok alapján azonban ennek nincs jele. A júliussal záruló egyéves időszak átlagos inflációja 2,7 százalék, a nyugdíjas infláció pedig 2,5 százalék volt. A következő hónapokban ezek az értékek tovább mérséklődhetnek.

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