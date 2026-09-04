Nyugdíj: nagy változás jön 2027-től, rájuk is vonatkozik a 120 ezres emelés

2027. január 1-től 10%-kal emeljük a megváltozott munkaképességűek ellátását. A rokkantsági és rehabilitációs ellátást is. 65 éves kor felett rájuk is vonatkozni fog a nyugdíjminimum 120 ezer forintra emelése – írta pénteki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök.

120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot/Fotó: Shutterstock

Emelkedik a nyugdíjminimum

A kormány nemrég arról is döntött, hogy 2027. január 1-jétől 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj minimuma. A mostani 28 500 forintos összeg 2008 óta változatlan, vagyis a tervezett emelés több mint négyszeresére növeli a nyugdíjminimumot. A poszt alapján a korábban bejelentett intézkedés a 65 év feletti, megváltozott munkaképességűekre is vonatkozik, vagyis esetükben is 120 ezer forintra emelik a nyugdíjminimumot.

De van rossz hír is

Idén már biztosan nem számíthatnak nyugdíjprémiumra a magyar idősek: a módosított 2026-os költségvetésből kikerült az eredetileg erre elkülönített 24,3 milliárd forintos előirányzat. A gazdasági növekedés ugyanis messze elmarad attól a szinttől, amely mellett a jogszabály alapján járhatna a nyugdíjprémiumként ismert juttatás.

Eltűnt a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott, idei módosított költségvetésből a nyugdíjprémiumra szánt összeg. Sőt, a nyugdíjasok számára idén ősszel más többletjuttatás sem várható. Kiegészítő nyugdíjemelésre az idei inflációs adatok alapján nincs szükség, ám egyelőre az élelmiszer-utalvány vagy a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése – utóbbi a kormány egyik, nyugdíjasokat célzó ígérete az idei őszre – sem szerepel a biztosan megvalósuló intézkedések között.

Nyugdíjprémium: eltűnt az erre előirányzott 24 milliárd forint

„A gyenge gazdasági növekedés miatt idén sem jár nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak, az eredetileg erre a célra elkülönített 24 milliárd forintot már el is tüntette a kormány a módosított költségvetésből” – írta bejegyzésében Deák Dániel politikai kommentátor, aki azt is megemlíteni: az idősek ősszel kiegészítő nyugdíjemelésben sem részesülnek, hiszen alacsony inflációt mutatott ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).