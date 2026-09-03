Ez most már biztos: Kármán Andrásék egy tollvonással kihúzták a nyugdíjasok plusz pénzét, nyoma sincs a 24 milliárdnak – nem csak ez az egyetlen rossz hír
Eltűnt a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott, idei módosított költségvetésből a nyugdíjprémiumra szánt összeg. Sőt, a nyugdíjasok számára idén ősszel más többletjuttatás sem várható. Kiegészítő nyugdíjemelésre az idei inflációs adatok alapján nincs szükség, ám egyelőre az élelmiszer-utalvány vagy a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése – utóbbi a kormány egyik, nyugdíjasokat célzó ígérete az idei őszre – sem szerepel a biztosan megvalósuló intézkedések között.
Nyugdíjprémium: eltűnt az erre előirányzott 24 milliárd forint
„A gyenge gazdasági növekedés miatt idén sem jár nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak, az eredetileg erre a célra elkülönített 24 milliárd forintot már el is tüntette a kormány a módosított költségvetésből” – írta bejegyzésében Deák Dániel politikai kommentátor, aki azt is megemlíteni: az idősek ősszel kiegészítő nyugdíjemelésben sem részesülnek, hiszen alacsony inflációt mutatott ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Ez tehát azt jelenti, hogy idén már biztosan nem lesz nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak.
Az ugyanakkor bizonyos, hogy jövőre 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum mértéke – erről itt írtuk a Világgazdaság oldalán . Ám – jegyzi meg a kommentátor – „az igazán nagy öröm persze az lenne, ha megvalósulna a Tisza választási programjában vállalt bérkövető nyugdíjemelés, ennek sorsa október 31-ig derülhet ki, amikor benyújtják a 2027-es költségvetést”.
A nyugdíjprémium ugyanakkor nem új keletű juttatás.
A 2009-ben bevezetett rendszer szerint akkor járhat, ha az adott évre várt gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, és a költségvetési feltételek is teljesülnek.
A számítás során a jogosult nyugdíjának egynegyedét kell figyelembe venni, de legfeljebb 20 ezer forintot, majd ezt meg kell szorozni a várható GDP-növekedés és a 3,5 százalékos küszöb különbségével. A szorzó azonban legfeljebb 4 lehet.
Például ha valaki 120 ezer forintos havi nyugdíjat kap, annak egynegyede 30 ezer forint lenne, de a szabály szerinti 20 ezer forintos plafon miatt legfeljebb ezt az összeget lehet figyelembe venni. Ha a gazdasági növekedés 5 százalék lenne, akkor a számítás 20 ezer × 1,5, vagyis 30 ezer forint nyugdíjprémiumot eredményezne. A kifizetésre novemberben kerülhetne sor.
Erre azonban az elmúlt évek gazdasági teljesítménye alapján nem volt reális esély.
2022 óta egyetlen évben sem kaptak nyugdíjprémiumot az idősek, mivel a növekedés rendre elmaradt a szükséges 3,5 százalékos szinttől. A GDP változása 2023-ban mínusz 0,8 százalék, 2024-ben 0,7 százalék, 2025-ben pedig az előzetes adat szerint 0,4 százalék volt.
Eredetileg még számoltak a nyugdíjprémiummal
A 2026-os eredeti költségvetésben még 24,3 milliárd forintos céltartalék szerepelt a nyugdíjprémiumra. Ennek hátterében az állt, hogy az Orbán-kormány az idei évre 4,1 százalékos gazdasági növekedéssel számolt.
A gazdaság teljesítménye azonban ettől jelentősen elmaradhat.
Az elemzői várakozások szerint 2026-ban 1,8 százalék körüli GDP-növekedésre lehet számítani, míg a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi inflációs jelentésében 2 százalékos növekedési prognózist közölt.
Ezek az értékek messze vannak a nyugdíjprémiumhoz szükséges 3,5 százalékos küszöbtől. Ennek megfelelően a módosított költségvetésből már kikerült a 24,3 milliárd forintos nyugdíjprémium-keret.
Nem jön a novemberi nyugdíjkorrekció sem
Az ősszel esedékes másik fontos kérdés a nyugdíjkorrekció. Ez azonban nem azért marad el, mert a kormány egyszerűen nem biztosítja a pénzt, hanem azért, mert az idei nyugdíjemelés várhatóan magasabb lesz az egész éves inflációnál.
A nyugdíjtörvény alapján januárban az adott évre várt infláció mértékével kell emelni a nyugdíjakat. 2026 elején 3,6 százalékos emelést hajtottak végre. Ha az első nyolc hónap tényleges adatai alapján kiderülne, hogy az éves infláció ennél magasabb lesz, novemberben korrekcióra lenne szükség.
A jelenlegi adatok alapján azonban ennek nincs jele. A júliussal záruló egyéves időszak átlagos inflációja 2,7 százalék, a nyugdíjas infláció pedig 2,5 százalék volt. A következő hónapokban ezek az értékek tovább mérséklődhetnek.
A nyugdíjasok szempontjából ez azt jelenti, hogy az év során nem kellett arra várniuk, hogy egy későbbi korrekció hozza vissza az infláció miatt elvesztett vásárlóerőt.
A januári 3,6 százalékos emelés a jelenlegi kilátások szerint ugyanis meghaladja az éves inflációt.
2027-ben már jelentősen változhat a helyzet
A nyugdíjasok számára a következő nagy kérdés ezért már nem az idei novemberi pluszpénz, hanem a 2027-től alkalmazandó nyugdíjrendszer lehet:
- a tervek szerint 2027-től 120 ezer forintra emelkedhet a minimálnyugdíj, ami az érintettek számára jelentős változást hozhat;
- ennél is nagyobb kérdés azonban, hogy milyen módon alakulhat a nyugdíjemelés rendszere a következő években.
A választási programokban már korábban megjelent a bérkövető nyugdíjemelés ígérete (ahogy arra, mint fentebb láttuk, több kommentár utal), amelynek bevezetése alapvetően alakíthatná át a jelenlegi, inflációkövető rendszert. A 2027-es költségvetés benyújtásakor válhat világosabbá, hogy ebből végül mi valósulhat meg.
Az idei év hátralévő részében azonban a jelenlegi információk alapján a nyugdíjasok nem számíthatnak sem nyugdíjprémiumra, sem novemberi nyugdíjkorrekcióra.
Előbbi a gyenge gazdasági növekedés miatt nem jár, utóbbira pedig azért nincs szükség, mert az infláció várhatóan a januári nyugdíjemelés alatt marad.