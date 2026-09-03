Ez most már biztos: Kármán Andrásék egy tollvonással kihúzták a nyugdíjasok plusz pénzét, nyoma sincs a 24 milliárdnak – nem csak ez az egyetlen rossz hír

Eltűnt a Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott, idei módosított költségvetésből a nyugdíjprémiumra szánt összeg. Sőt, a nyugdíjasok számára idén ősszel más többletjuttatás sem várható. Kiegészítő nyugdíjemelésre az idei inflációs adatok alapján nincs szükség, ám egyelőre az élelmiszer-utalvány vagy a Nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése – utóbbi a kormány egyik, nyugdíjasokat célzó ígérete az idei őszre – sem szerepel a biztosan megvalósuló intézkedések között.

Idén sem számíthatnak nyugdíjprémiumra az idősek (illusztráció)

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Nyugdíjprémium: eltűnt az erre előirányzott 24 milliárd forint

„A gyenge gazdasági növekedés miatt idén sem jár nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak, az eredetileg erre a célra elkülönített 24 milliárd forintot már el is tüntette a kormány a módosított költségvetésből” – írta bejegyzésében Deák Dániel politikai kommentátor, aki azt is megemlíteni: az idősek ősszel kiegészítő nyugdíjemelésben sem részesülnek, hiszen alacsony inflációt mutatott ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Ez tehát azt jelenti, hogy idén már biztosan nem lesz nyugdíjprémium a magyar nyugdíjasoknak.

Az ugyanakkor bizonyos, hogy jövőre 120 000 forintra emelkedik a nyugdíjminimum mértéke – erről itt írtuk a Világgazdaság oldalán . Ám – jegyzi meg a kommentátor – „az igazán nagy öröm persze az lenne, ha megvalósulna a Tisza választási programjában vállalt bérkövető nyugdíjemelés, ennek sorsa október 31-ig derülhet ki, amikor benyújtják a 2027-es költségvetést”.

A nyugdíjprémium ugyanakkor nem új keletű juttatás.

A 2009-ben bevezetett rendszer szerint akkor járhat, ha az adott évre várt gazdasági növekedés meghaladja a 3,5 százalékot, és a költségvetési feltételek is teljesülnek.

A számítás során a jogosult nyugdíjának egynegyedét kell figyelembe venni, de legfeljebb 20 ezer forintot, majd ezt meg kell szorozni a várható GDP-növekedés és a 3,5 százalékos küszöb különbségével. A szorzó azonban legfeljebb 4 lehet.

Például ha valaki 120 ezer forintos havi nyugdíjat kap, annak egynegyede 30 ezer forint lenne, de a szabály szerinti 20 ezer forintos plafon miatt legfeljebb ezt az összeget lehet figyelembe venni. Ha a gazdasági növekedés 5 százalék lenne, akkor a számítás 20 ezer × 1,5, vagyis 30 ezer forint nyugdíjprémiumot eredményezne. A kifizetésre novemberben kerülhetne sor.

Erre azonban az elmúlt évek gazdasági teljesítménye alapján nem volt reális esély.

2022 óta egyetlen évben sem kaptak nyugdíjprémiumot az idősek, mivel a növekedés rendre elmaradt a szükséges 3,5 százalékos szinttől. A GDP változása 2023-ban mínusz 0,8 százalék, 2024-ben 0,7 százalék, 2025-ben pedig az előzetes adat szerint 0,4 százalék volt.