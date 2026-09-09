Eljött a nagy nap, Magyar Péterék bejelentik, kiknek és mennyivel csökkentik a dízel árát Magyarországon: nem biztos, hogy ennyivel megússza a Tisza-kormány – 100 dollárnál az olaj
Négy egymást követő kereskedési napon drágult az olaj, miután ismét kiéleződtek a közel-keleti harcok. A Brent típusú olaj ára szerda hajnalban már 99 dollár fölé emelkedett, így egyre közelebb került a lélektani 100 dolláros szinthez.
Karnyújtásnyira a 100 dolláros olajár
A Brent határidős jegyzése 1,4 százalékkal, hordónként 99,33 dollárra nőtt szerda hajnalban. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ugyancsak 1,4 százalékkal drágult, és 94,34 dolláron kereskedtek vele – írja a Reuters.
Az olajpiacon egyre nagyobb kockázati felárat építenek be az árakba a közel-keleti háború újabb fejleményei miatt. A Brent augusztus eleje óta mintegy 25 százalékkal drágult, ahogy halványultak a hat hónapja tartó konfliktus tartós rendezéséhez fűzött remények.
A keddi események újabb lökést adtak az áraknak, ugyanis az Irán által támogatott jemeni húszik több szaúdi város ellen indítottak támadásokat, ezzel Szaúd-Arábiát, az Egyesült Államok egyik fontos térségbeli szövetségesét is mélyebben belesodorva a konfliktusba. Az amerikai erők több iráni olajszállító hajót támadtak meg, Irán pedig egy jordániai amerikai támaszpontot vett célba.
Az összecsapások közvetlenül érintik az energiapiac számára kulcsfontosságú térséget, ezért a befektetők egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy a harcok az olajellátásban is komolyabb fennakadásokat okozhatnak.
Az ING elemzői szerint a legutóbbi fejlemények tovább erősítik azt a várakozást, hogy még messze lehet a béketárgyalások újraindítása. Addig az olajpiacon jelentős geopolitikai kockázati felár maradhat az árakban.
A közel-keleti olajellátás már korábban is nyomás alá került
- az energetikai infrastruktúrát
- és a fontos tengeri útvonalakat
érő támadások miatt. Az újabb csapások tovább növelik annak veszélyét, hogy a világ egyik legfontosabb olajtermelő régiójából nehezebbé válik a nyersolaj kijuttatása.
Szaúd-Arábia az export egy részét már elterelte a Hormuzi-szorostól. A királyság elleni tartós támadások azonban az elemzők szerint megnehezíthetik, hogy a szaúdi olaj fennakadások nélkül eljusson a világpiacra.
Az olajellátásban elhúzódó fennakadások jöhetnek – most kapcsolt a Tisza-kormány
Az OCBC elemzői külön is felhívták a figyelmet a szaúdi energetikai létesítmények elleni iráni támadásokra, valamint öt iráni tanker ezt követő megsemmisítésére. Értékelésük szerint ezek az események ismét felerősítették azokat az aggodalmakat, hogy az olajellátásban újabb, elhúzódó fennakadások következhetnek.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt: Magyar Péter bejelentette a parlament keddi ülésén, hogy szerdán dönthet a kormány a magas dízelárak elleni célzott támogatásról, amely a dízelautósokat és a mezőgazdasági gazdálkodókat segítheti.
A dízel ára kedden már 697 forintra emelkedett literenként, ezért a miniszterelnök szerint beavatkozásra van szükség, de nem a korábbi, mindenkire érvényes védett ár visszaállításával.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy nem általános támogatásról lenne szó, hanem olyan konstrukcióról, amely az áremelkedés által leginkább érintetteket segítené.
A miniszterelnök külön kiemelte a munkába járó, gyermekeiket autóval iskolába vivő embereket és a kisebb teljesítményű dízelautók tulajdonosait. A kormányfő mindezt Bóka János arra a felvetésére reagálta, hogy vissza kellene vezetni a védett árat az üzemanyagokra.