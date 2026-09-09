Eljött a nagy nap, Magyar Péterék bejelentik, kiknek és mennyivel csökkentik a dízel árát Magyarországon: nem biztos, hogy ennyivel megússza a Tisza-kormány – 100 dollárnál az olaj

Négy egymást követő kereskedési napon drágult az olaj, miután ismét kiéleződtek a közel-keleti harcok. A Brent típusú olaj ára szerda hajnalban már 99 dollár fölé emelkedett, így egyre közelebb került a lélektani 100 dolláros szinthez.

Magyar Péteréknek leesett, hogy be kell avatkozni a dízel árába, csak éppen már 100 dollár felé vágtázik a kőolaj jegyzési ára. / Fotó: NurPhoto via AFP

Karnyújtásnyira a 100 dolláros olajár

A Brent határidős jegyzése 1,4 százalékkal, hordónként 99,33 dollárra nőtt szerda hajnalban. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ugyancsak 1,4 százalékkal drágult, és 94,34 dolláron kereskedtek vele – írja a Reuters.

Az olajpiacon egyre nagyobb kockázati felárat építenek be az árakba a közel-keleti háború újabb fejleményei miatt. A Brent augusztus eleje óta mintegy 25 százalékkal drágult, ahogy halványultak a hat hónapja tartó konfliktus tartós rendezéséhez fűzött remények.

A keddi események újabb lökést adtak az áraknak, ugyanis az Irán által támogatott jemeni húszik több szaúdi város ellen indítottak támadásokat, ezzel Szaúd-Arábiát, az Egyesült Államok egyik fontos térségbeli szövetségesét is mélyebben belesodorva a konfliktusba. Az amerikai erők több iráni olajszállító hajót támadtak meg, Irán pedig egy jordániai amerikai támaszpontot vett célba.

Az összecsapások közvetlenül érintik az energiapiac számára kulcsfontosságú térséget, ezért a befektetők egyre nagyobb esélyt látnak arra, hogy a harcok az olajellátásban is komolyabb fennakadásokat okozhatnak.

Az ING elemzői szerint a legutóbbi fejlemények tovább erősítik azt a várakozást, hogy még messze lehet a béketárgyalások újraindítása. Addig az olajpiacon jelentős geopolitikai kockázati felár maradhat az árakban.

A közel-keleti olajellátás már korábban is nyomás alá került

az energetikai infrastruktúrát

és a fontos tengeri útvonalakat

érő támadások miatt. Az újabb csapások tovább növelik annak veszélyét, hogy a világ egyik legfontosabb olajtermelő régiójából nehezebbé válik a nyersolaj kijuttatása.

Szaúd-Arábia az export egy részét már elterelte a Hormuzi-szorostól. A királyság elleni tartós támadások azonban az elemzők szerint megnehezíthetik, hogy a szaúdi olaj fennakadások nélkül eljusson a világpiacra.