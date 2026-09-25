Kipakolt a Mol, elmondta a teljes valóságot az ukrán olajtároló építéséről Magyarországon: ezért éri meg a beruházás – „Nem újszerű dolog, ez bevett gyakorlat az európai országok között”

„A Mol érti a magyar kormány álláspontját. Hangsúlyozzuk, hogy semmilyen döntés nem született a kőolajtárolás bővítéséről. A szándéknyilatkozat aláírása csupán a közös gondolkodás lehetőségét indítja el. Fontos kiemelni, hogy a tárolókapacitás esetleges bővítése akár 3-4 évet is igénybe vehet, hiszen minden körülményt meg kell vizsgálni” – mondta el a Mol Csoport hivatalos Facebook-oldalára felkerült videóban Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője.

A Mol szerint egyelőre nem született döntés a kőolajtárolás bővítéséről / Fotó: AFP

Hozzátette, hogy ez a beruházási ötlet a jövőnek szól, bízva abban, hogy addigra az orosz-ukrán háború már véget ér. Természetes az is, hogy a döntést a tárolókapacitás bővítéséről úgy lehet meghozni, ha abban minden érdekelt fél és a kormány is egyetért.

„Ugyanakkor jelezzük, hogy a bértárolás nem egy idegen vagy újszerű dolog. Ez egy bevett gyakorlat az európai országok között, amelyek kisegítik egymást a tartalékkészleteik tárolásával. A Mol is így tesz, jelenleg is tároljuk uniós, illetve unión kívüli országok készleteit. Magyarország ellátásbiztonságát és regionális súlyát is növeli az, ha minél több földgáz, kőolaj és üzemanyagkészletet tárolunk határainkon belül” – magyarázta el a szóvivő.

Magyar Péter kiborult a Mol miatt a parlamentben, kíméletlenül kiosztotta Hernádi Zsoltot mindenki előtt: „Hogy mi lesz ennek a következménye, azt majd meglátjuk”

Hétfőn parlamentben a plenáris ülésen reagált Magyar Péter miniszterelnök a Mol és a Naftogaz megállapodására. Ennek lényege, hogy Ukrajna Magyarországon építhet olajtárolót, amelyből a szükségleteit kívánja kielégíteni. A magyar kormányfő nem kímélte Hernádi Zsoltot az ügy miatt.

Mint kiderült, miután nyilvánosságot kapott az ukrán olajtároló ügye, Magyar Péter és Hernádi Zsolt az éjszaka folyamán telefonon egyeztettek hosszan. „Volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem az esetlegesen megvalósuló ukrán olajtárolóról vele beszélni” – jegyezte meg.

Szerinte erről a beruházásról a Mol az Orbán-kormány felhatalmazásával kezdett el tárgyalni, legalábbis Magyar Péter elmondása szerint Hernádi Zsolt ezt állította neki. Majd arról beszélt, hogy Hernádi Zsoltot nem a Tisza nevezte ki, ő a Fidesz embere, aki sok bizniszben benne van. Megjegyezte, hogy elnézést kér az elnök-vezérigazgatótól, hogy idecitálja a nevét.