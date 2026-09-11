Itt az idő, Magyar Péter órákon belül bejelenti az új dízelárakat Magyarországon: új rendszer lép életbe a védett ár helyett – a Mol nem bírná egyedül ellátni az országot
Pénteken tovább emelkedett az olaj ára, és mindkét meghatározó olajfajta jó úton halad afelé, hogy a hetet hordónként 100 dollár feletti szinten zárja. Erre május közepe óta nem volt példa. A kulcsfontosságú közel-keleti hajózási útvonalakon megszaporodó támadások egyre komolyabb aggodalmakat keltenek azzal kapcsolatban, hogy az ellátási zavarok tartósak lehetnek – írja a Reuters.
Elszálltak az olajárak
- A Brent nyersolaj júliusi határidős jegyzése 1,05 dollárral, azaz 1 százalékkal, 108,68 dollárra emelkedett hordónként péntek hajnalban.
- Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 95 centtel, szintén 1 százalékkal, 103,45 dollárra nőtt.
Mindkét benchmark több mint 6 százalékkal drágult csütörtökön.
Heti összevetésben az olajárak közel 13 százalékkal álltak magasabban, ami a július 17-ével zárult hét óta a legnagyobb heti emelkedést jelenti.
Az Iránhoz közel álló húszik csütörtökön ellenőrzésük alá vonták a jemeni Mokha kikötőjét, ami újabb veszélyt jelent a Vörös-tengeren zajló hajóforgalomra. Eközben a Perzsa-öböl hajóforgalma továbbra is korlátozott a Hormuzi-szoroson keresztül, miközben az elmúlt napokban fokozódtak a térségben a tartályhajók elleni támadások.
Elemzők szerint a Jemenből Szaúd-Arábia energetikai létesítményei ellen indított támadások újabb eszkalációt jelentenek, amely már túlmutat az Irán és a Hormuzi-szoros körüli konfliktuson. Ez pedig egyre erősebb félelmeket táplál azzal kapcsolatban, hogy a térség egészében elhúzódhatnak az ellátási zavarok.
Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok csapást mérhet az Iránban található Pickaxe Mountainre, amely a súlyosan megrongálódott natanzi urándúsító létesítmény közelében helyezkedik el. Trump azt is kijelentette, hogy a háború a novemberi félidős választások után érhet véget.
„Ahogy az események egyre inkább kicsúsznak az ellenőrzés alól, és Irán egyértelműen kész arra, hogy a konfliktust a lehető legszélesebbre és a lehető leghosszabbra nyújtsa, egyre valószínűbb, hogy a WTI ára ismét tesztelni fogja a március elején elért, 119,48 dolláros csúcsot”
– mondta Tony Sycamore, az IG elemzője.
Irán közlése szerint szerdán tíz hajót támadott meg a Hormuzi-szoros közelében, miután az Egyesült Államok öt iráni olajszállító tartályhajót vett célba. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda közölte, hogy tovább fokozza válaszlépéseit, ha újabb támadások érik Iránt.
Az Egyesült Államokban csütörtökön először lépte át a dízel országos átlagára a gallononkénti 6 dollárt – közölte a GasBuddy árfigyelő szolgáltatás. Az amerikai-iráni háború, valamint az oroszországi finomítók ellen Ukrajna által végrehajtott támadások egyaránt szűkítik a kínálatot.
Elemzők szerint az olajárak emelkedésének tartóssága nagymértékben Kínán múlik, amely a világ legnagyobb kőolajimportőre. Ha Kína továbbra is nagy mennyiségben vásárol, az tovább erősítheti az ellátási zavarok hatását, és még magasabbra hajthatja az árakat.
A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) 380 ezer hordóra csökkentette a 2026-os globális olajkereslet napi növekedésére vonatkozó előrejelzését – derül ki havi jelentésének egy példányából. Ez már az ötödik egymást követő alkalom, hogy lefelé módosítják a prognózist.
A magyar kormány döntött az üzemanyagárakról
Magyar Péter szerint a magyar kormány "lényegét tekintve" döntött az üzemanyagárakról, a döntésről pénteken számol be, mert még bizonyos részletekre, részletszabályokra szükség van a Pénzügyminisztérium részéről. Horvátországot leszámítva minden környező országban drágább a dízel, mint Magyarországon – írja az MTI.
Rámutatott, Lengyelországban nagyon sokáig volt védett ár, de ki kellett vezetniük szeptemberben, mert nagy terhet rakott a lengyel költségvetésre, és készlethiányt okozott, ami Magyarországon is probléma lenne, mert abba az országba, amely jelentősen eltér a piaci viszonyoktól, nem szállítanak, és Magyarország nem önellátó.
A Mol százhalombattai finomítója csak 50 százalékon üzemel, szeptember végén várható, hogy visszatér a 100 százalékos üzem, tehát nem tudnák ellátni az országot dízeltermékekkel
– tette hozzá.
Hangsúlyozta, hogy a védett ár nemcsak piaci zavarokat okozna, hanem 50-100 milliárd forintba kerülne havonta, amit ugyanúgy a magyar adófizetők fizetnek meg. Ezért egy másfajta, célzott, hatékonyabb és mindenkinek megfelelőbb megoldásra van szükség.