Itt az idő, Magyar Péter órákon belül bejelenti az új dízelárakat Magyarországon: új rendszer lép életbe a védett ár helyett – a Mol nem bírná egyedül ellátni az országot

Pénteken tovább emelkedett az olaj ára, és mindkét meghatározó olajfajta jó úton halad afelé, hogy a hetet hordónként 100 dollár feletti szinten zárja. Erre május közepe óta nem volt példa. A kulcsfontosságú közel-keleti hajózási útvonalakon megszaporodó támadások egyre komolyabb aggodalmakat keltenek azzal kapcsolatban, hogy az ellátási zavarok tartósak lehetnek – írja a Reuters.

Pénteken tovább emelkedett az olaj ára/Fotó: Vémi Zoltán

Elszálltak az olajárak

A Brent nyersolaj júliusi határidős jegyzése 1,05 dollárral, azaz 1 százalékkal, 108,68 dollárra emelkedett hordónként péntek hajnalban.

Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 95 centtel, szintén 1 százalékkal, 103,45 dollárra nőtt.

Mindkét benchmark több mint 6 százalékkal drágult csütörtökön.

Heti összevetésben az olajárak közel 13 százalékkal álltak magasabban, ami a július 17-ével zárult hét óta a legnagyobb heti emelkedést jelenti.

Az Iránhoz közel álló húszik csütörtökön ellenőrzésük alá vonták a jemeni Mokha kikötőjét, ami újabb veszélyt jelent a Vörös-tengeren zajló hajóforgalomra. Eközben a Perzsa-öböl hajóforgalma továbbra is korlátozott a Hormuzi-szoroson keresztül, miközben az elmúlt napokban fokozódtak a térségben a tartályhajók elleni támadások.

Elemzők szerint a Jemenből Szaúd-Arábia energetikai létesítményei ellen indított támadások újabb eszkalációt jelentenek, amely már túlmutat az Irán és a Hormuzi-szoros körüli konfliktuson. Ez pedig egyre erősebb félelmeket táplál azzal kapcsolatban, hogy a térség egészében elhúzódhatnak az ellátási zavarok.

Donald Trump amerikai elnök arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok csapást mérhet az Iránban található Pickaxe Mountainre, amely a súlyosan megrongálódott natanzi urándúsító létesítmény közelében helyezkedik el. Trump azt is kijelentette, hogy a háború a novemberi félidős választások után érhet véget.

„Ahogy az események egyre inkább kicsúsznak az ellenőrzés alól, és Irán egyértelműen kész arra, hogy a konfliktust a lehető legszélesebbre és a lehető leghosszabbra nyújtsa, egyre valószínűbb, hogy a WTI ára ismét tesztelni fogja a március elején elért, 119,48 dolláros csúcsot”

– mondta Tony Sycamore, az IG elemzője.