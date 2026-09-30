Ebbe most beleszédül a Tisza-kormány: Magyarország elbukhatja az évszázad olajüzletét, az utolsó pillanatban fúrnák ki a Molt – az oroszok megkapták a tervet

Kétség kívül sordöntő napokhoz érkezett Magyarország történelmi olajüzlete, amelyet a részben állami tulajdonú Mol és a szerb állami olajtársaság, a NIS üthet nyélbe. Pontosabban az elmúlt kilenc hónapban egyértelműnek látszott, hogy ebbe az irányba halad a nem mindennapi ügylet. Most azonban fordulat látszik, vagy legalábbis egy nagyon zavaró, releváns helyről érkezett nyilatkozat borzolja az eleve feszült helyzetet.

Ebbe most beleszédül Tisza-kormány: Magyarország elbukhatja az évszázad olajüzletét / Fotó: AFP

Előzetesen érdemes felidézni, mi is az a Mol-NIS felvásárlás, és miért nevezhető az évszázad olajüzletének. A lehetősége lényegében a semmiből állt elő.

Még 2025 elején a NIS-t, mint a Gazprom Nyefty leányvállalatát, felvették az amerikai szankciós listára (SDN List). Aleksandar Vucic szerb elnök akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követeli. Így került képbe a Mol, mint lehetséges vevő, nyilvánvalóan annak a tényezőnek is köszönhetően, hogy az akkor regnáló Orbán-kormány kiváló kapcsolatokat ápolt, mind az orosz, mind a szerb, mind az amerikai féllel.

Mol-NIS olajüzlet: mit szerezhetne Magyarország Szerbiában?

A NIS az egyetlen olyan vállalat Szerbiában, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik. Az ő portfóliójába tartozik továbbá a pancsovai nagy olajfinomító is, amelynek kapacitása évi 4,8 millió tonna.

A vállalat domináns szerepet tölt be Szerbia kőolajtermék-piacán, benzinkúthálózata pedig a szomszédos balkáni államokban is jelen van összesen több mint 400 töltőállomással.

Amennyiben a Mol képes megszerezni a NIS-t, Szlovákiától az Adria-régióig döntő befolyást szerez az olajinfrastuktúrában és az üzemanyag-ellátásban.

A tranzakció értékét valahol 1-2 milliárd euróra taksálják a hozzáértők.

A magyar és a szerb fél még 2026 januárjában írt alá szándéknyilatkozat a felvásárlásról. Azóta tart a véglegesítés folyamata az adásvételi szerződésről és a további tranzakciós dokumentumokról. A tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:

megvásárolhatja az orosz Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,

ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,

amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.

A megállapodás megkötéséhez ugyanakkor szükség van többek között az OFAC, tehát az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására. Azért "már csak erre", mert a Mol–NIS-ügylet első lépéseként a magyar olajtársaság már megállapodott a Gazprom Nyeftyvel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.