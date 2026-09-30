Ebbe most beleszédül a Tisza-kormány: Magyarország elbukhatja az évszázad olajüzletét, az utolsó pillanatban fúrnák ki a Molt – az oroszok megkapták a tervet
Kétség kívül sordöntő napokhoz érkezett Magyarország történelmi olajüzlete, amelyet a részben állami tulajdonú Mol és a szerb állami olajtársaság, a NIS üthet nyélbe. Pontosabban az elmúlt kilenc hónapban egyértelműnek látszott, hogy ebbe az irányba halad a nem mindennapi ügylet. Most azonban fordulat látszik, vagy legalábbis egy nagyon zavaró, releváns helyről érkezett nyilatkozat borzolja az eleve feszült helyzetet.
Előzetesen érdemes felidézni, mi is az a Mol-NIS felvásárlás, és miért nevezhető az évszázad olajüzletének. A lehetősége lényegében a semmiből állt elő.
Még 2025 elején a NIS-t, mint a Gazprom Nyefty leányvállalatát, felvették az amerikai szankciós listára (SDN List). Aleksandar Vucic szerb elnök akkor kijelentette, hogy az Egyesült Államok az orosz tőke teljes kivonását követeli. Így került képbe a Mol, mint lehetséges vevő, nyilvánvalóan annak a tényezőnek is köszönhetően, hogy az akkor regnáló Orbán-kormány kiváló kapcsolatokat ápolt, mind az orosz, mind a szerb, mind az amerikai féllel.
Mol-NIS olajüzlet: mit szerezhetne Magyarország Szerbiában?
A NIS az egyetlen olyan vállalat Szerbiában, amely szénhidrogének kutatásával és kitermelésével foglalkozik. Az ő portfóliójába tartozik továbbá a pancsovai nagy olajfinomító is, amelynek kapacitása évi 4,8 millió tonna.
A vállalat domináns szerepet tölt be Szerbia kőolajtermék-piacán, benzinkúthálózata pedig a szomszédos balkáni államokban is jelen van összesen több mint 400 töltőállomással.
Amennyiben a Mol képes megszerezni a NIS-t, Szlovákiától az Adria-régióig döntő befolyást szerez az olajinfrastuktúrában és az üzemanyag-ellátásban.
A tranzakció értékét valahol 1-2 milliárd euróra taksálják a hozzáértők.
A magyar és a szerb fél még 2026 januárjában írt alá szándéknyilatkozat a felvásárlásról. Azóta tart a véglegesítés folyamata az adásvételi szerződésről és a további tranzakciós dokumentumokról. A tranzakció megvalósulásával a Mol páratlan üzletet zárhat:
- megvásárolhatja az orosz Gazprom csoportnak a szerb NIS vállalatban fennálló 56,15 százaléknyi részesedését,
- ezzel jelentős részvényesi felelősséget és irányítási jogot vállalhat a Szerbia egyetlen olajfinomítóját üzemeltető társaságban,
- amellyel tovább erősítheti jelenlétét a közép- és délkelet-európai energiapiacon.
A megállapodás megkötéséhez ugyanakkor szükség van többek között az OFAC, tehát az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala, illetve szerb kormányzati szervek jóváhagyására. Azért "már csak erre", mert a Mol–NIS-ügylet első lépéseként a magyar olajtársaság már megállapodott a Gazprom Nyeftyvel a NIS 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.
A tervek szerint a Mol a későbbiekben egy kisebbségi csomagot továbbértékesíthet az emírségekbeli ADNOC-nak a NIS-ben. Ezenkívül Szerbia a jövőben 5 százalékponttal növelheti részesedését a társaságban.
Jelenleg a szerb olajvállalat fő tulajdonosa a Gazprom Nyefty (44,85 százalék), további 11,3 százalék pedig az AO Intelligence tulajdona (amelyet az OOO Gazprom Capital kezel). A Gazprom közvetlen tulajdonában egyetlen NIS-részvény van. A szerb állam 29,87 százalékot birtokol, emellett a társaságnak vannak kisebbségi részvényesei is.
Ezt a szerdát sose felejti el senki, aki dolgozik a Mol-NIS olajüzleten
Az egész üzlet persze új szituációba került a magyarországi áprilisi választás eredményével, amely az Orbán-kormány leváltását és a Tisza-kormány felállását hozta. Magyar Péterék már sokkal terheltebb viszonyban vannak az oroszokkal, a szerbek és az amerikaiak felé pedig nem egyértelmű a kapcsolat milyensége.
De egészen ezidáig, legalábbis a nyilvánosság előtt úgy tűnt, hogy az amerikaiak jóváhagyását kell csak még bezsebelni és tető alá hozható a Mol-NIS felvásárlás, hiszen a szerb és az orosz pozitív szándékban változást nem jelentettek be.
Csakhogy ebben most egy figyelemreméltó zavarórepülés következett be, ami egyelőre nem világos, milyen hatással bírhat a fejleményekre, de mindenképpen jelzésértékű.
Ráadásul egy olyan pillanatban érkezett, amikor a Mol-NIS ügylet fókusza egyébként is egy teljesen másik szempontra helyeződött: három kulcsfontosságú energetikai határidő is lejár ugyanis szerdán, amelykből kettő konkrétan kihat a tranzakcióra.
- A NIS amerikai szankciós mentessége kifut – ez szerda este meg is érkezett, kitolták október 30-ig,
- a Mol és a Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje lejár.
A NIS azért várt az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala, az OFAC válaszára, mert a szerb olajvállalat újabb különleges engedélyt kért Washingtontól, amely lehetővé teszi a működésének folytatását a korábban megadott mentesség szeptember 30-i lejárta után is. Ez az engedély tehát megérkezett újabb 30 napra.
Mindezt megfejeli azonban, hogy ma kifut a Mol és az orosz Gazprom Nyefty közötti tárgyalások határideje is. A felek a szerb olajvállalat tulajdonrészének adásvételéről egyeztetnek. És itt válik igazán érdekessé a frissen megjelent nyilatkozat.
Ebbe most beleszédül a Tisza-kormány: Magyarország elbukhatja az évszázad olajüzletét
Ez szeptember 29-én jelent meg az egyik vezető orosz lapban, a RIA-n. A híres, hírhedt szerb politikus Alekszandr Vulin valószínűleg nem véletlenül pont ennek az újságnak adott interjút, amelyben hosszabban is kitért a Mol-NIS ügyére. Egyenesen arról beszélt, hogy
Szerbia megvásárolhatná Oroszország részesedését a NIS-ben, egészen pontosan a Gazprom többségi tulajdonrészét.
Vagyis ez egy merőben új forgatókönyv, amit immáron nyilvánosan is az oroszok tudomására hozott. Ebből az következne, hogy mégse Mollal egyeznének meg az oroszok. Alekszandr Vulin ugyanis úgy véli, hogy Szerbia szükség esetén megvásárolhatná a Gazprom Nyeft többségi részvénycsomagját a NIS-ben.
A RIA nem felejtett el emlékeztetni rá, hogy Aleksandar Vucsics (éppen lemondott) szerb elnök 2025 novemberében amiatt sajnálkozott, hogy a szerb állam nem kapott elővásárlási jogot az orosz–szerb NIS többségi részesedésére. Akkor megjegeyzte, hogy pedig a szerb hatóságok azt javasolták az orosz félnek, hogy engedje át a részesedést Szerbiának.
Fontos azt is érteni, kicsoda Alekszandr Vulin. Ő régi, oroszbarátként ismert bútordarab a szerb nagypolitikában. Jelenleg a Szocialisták Mozgalma párt alapítójaként szerepel, de 2025 áprilisában még Szerbia miniszterelnök-helyettese volt. De előtte betöltötte a védelmi miniszteri és a belügyminiszteri pozíciót is.
Az oroszokkal kapcsolatos viszonyban az is emeli a jelentőségét, hogy 2024. január 30-án Vlagyimir Putyin orosz elnök Barátság Renddel tüntette ki. Az, hogy ő most megszólalt a Mol-NIS felvásárlásról, nem nehéz egyfajta üzenetnek értékelni. Pláne, hogy konkrétan nevesítette is a magyarokat.
Szerb szemszögből nézve, ha a szükség úgy kívánja, a céget el lehetne adni Szerbiának. Így nem kerülne sem Magyarország, sem más kezébe,
a NIS szerb kézben maradna, és az ország maga rendelkezhetne ezzel az erőforrással. Ez persze nem ilyen egyszerű, de azt tudom, hogy az orosz fél mindig tekintettel volt Szerbia érdekeire – jegyezte meg sokatmondóan.
Vulin azt követően beszélt, hogy a szerb elnök, Vucsics a múlt szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetése során reményét fejezte ki, hogy az USA szankciói alatt álló NIS körüli helyzet rendezése mindkét fél számára megfelelő lesz. Hogy a két megszólalásnak van-e köze egymáshoz, nem ismert.
Ugyanakkor a teljes kép érdekében azt is muszáj rögzíteni, hogy az OFAC egyes egyedül a Molnak adott felhatalmazást arra, hogy tárgyalásokat folytasson a NIS többségi tulajdonának megszerzéséről. Ez egy megkerülhetetlen jogosítvány, ennek híján ugyanis más nem kezdhet el hasonló tárgyalásokat.
Vagyis amikor Vulin arról beszélt, hogy nem lenne egyszerű mégis Szerbiának megszerezni a NIS többségi tulajdonát a magyarok és a Mol helyett, egyebek mellett éppen erre gondolhat.