Nem csitul a vihar a fővárosi parkolóautomaták eltüntetése miatt – az ombudsman az Alkotmánybíróságnál vitatja a készpénz kiszorítását

Az Alkotmánybírósághoz fordult az alapvető jogok biztosa az alaptörvény készpénzzel történő fizetés jogát biztosító rendelkezésének értelmezése érdekében – közölte az ombudsman hivatala csütörtökön az MTI-vel.

Az ombudsman most arra vár választ az Alkotmánybíróságtól, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés választása. / Fotó: MW-archív

Az alaptörvényben rögzített jog sérül – lépett az ombudsman

Közleményük szerint az alapvető jogok biztosához idén több beadvány is érkezett azzal kapcsolatban, hogy az élet számos területén visszaszorul a készpénzzel való fizetés lehetősége, így egyre több automatizált üzletben kizárólag elektronikus fizetési mód áll rendelkezésre.

Hozzátették, hogy számos

kulturális,

gasztronómiai,

sport- és szabadidős

rendezvényen is kizárják a készpénzes fizetés lehetőségét. Sokakat érintő döntésnek nevezték, hogy a fővárosi önkormányzat a készpénz elfogadására alkalmas jegykiadó automaták teljes körű megszüntetésével kizárólag elektronikus fizetési lehetőséget biztosít a parkolási díjak megfizetésére.

Ennek kapcsán korábban a Világgazdaság megírta: a főváros egy 2024-ben kelt döntése értelmében idén július elsejétől megszüntették Budapest teljes területén a parkolóautomatákat.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója a döntést elsősorban gazdasági okokkal indokolta, ugyanis az automaták üzemeltetése jelentős költséget jelent a kerületek számára: egyes helyeken évente bruttó 100 millió forintot is felemészt a fenntartás.

A főigazgató szerint a parkolási rendszerek működtetése összességében a bevételek 60–70 százalékát viszi el kerületi szinten.

A kerületi önkormányzatok ugyanakkor nem minden esetben támogatták a változtatást. Több helyen ragaszkodtak az automatákhoz, amelyek jelentős bevételt termelnek. A főváros 23 kerületéből 14-ben működött parkolóautomata, összesen 3331 darab. Több önkormányzat aggályokat fogalmazott meg a meglévő üzemeltetési szerződések felmondásával kapcsolatban is.

Az ombudsman most arra vár választ az Alkotmánybíróságtól, hogy alapvető jog-e a készpénzzel történő fizetés választása minden olyan esetben, amikor az adott jogviszony és a fizetés körülményei alapján a készpénzes fizetés lehetséges, vagyis nem objektíve kizárt, mint például az online jogügyleteknél.

Az alapvető jogok biztosának másik kérdése arra irányul, hogy az állam köteles-e az alaptörvény rendelkezésére figyelemmel olyan feltételeket és szabályokat előírni, amelyek biztosítják, hogy a készpénzzel történő fizetéshez való jog nemcsak elvben, hanem ténylegesen is érvényesülhessen – áll a közleményben.