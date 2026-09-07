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RRF
OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt
jogorvoslati kérelem
hálózatfejlesztés
okosmérő
pályázat
MFB

Itt a pontos lista: ezek a települések járhatnak pórul, mert Kapitány Istvánék kizárták az uniós pénzekből az Opus Titászt – teljes a bizonytalanság, az E.ON-t vagy az MVM-et jelölhetik ki

Az Opus Titász még nem tudja, hogy mely cég (az MVM vagy az E.ON) végzi-e el majd azokat a fejlesztéseket a Titász területén, amelyek forrásainak pályázatából az MFB kizárta. Tervezéseit és beruházásait azonban folytatja. A cég bő 76 milliárd forint RRF-forrást szeretett volna megszerezni.
B. H. L.
2026.09.07., 20:00
Fotó: Shutterstock

Az Opus Titász Zrt. az MFB kizáró döntésével szemben a rendelkezésére álló pályázati jogorvoslati lehetőséggel, kifogással élt. A társaság a kifogás elbírálására vonatkozó visszajelzést jelenleg várja. A további esetleges jogi lépésekről a jogorvoslati eljárás eredményének ismeretében tud dönteni – válaszolt a társaság a Világgazdaságnak, amely a kizárása utáni állapotról tett fel kérdéseket.

Opus Titász
Az Opus Titász folytatja a fejlesztéseket úgy is, hogy kizárták a pályázatból/

Az Opus Titászt az MFB azt követően zárta ki az uniós forrásokra meghirdetett pályázatból augusztus 10-én, hogy előzőleg már nyertesnek hirdette ki. A kizárás oka az volt, hogy az MFB szerint nem teljesen átláthatók (az egyébként tőzsdecég ulajdonában lévő, Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó) társaság tulajdonosi viszonyai. A 486 milliárd forintos keretre a Mavir Zrt., mint rendszerirányító, és hét elosztótársaság (DSO) jelentkezhetett.

Az Opus Titásztól a Világgazdaság megtudta, hogy a társaság két RRF-pályázatban összesen 76,344 milliárd forint támogatási igényt nyújtott be. Ebből 70,191 milliárd forint a hálózatfejlesztési programhoz kapcsolódott, 6,153 milliárd forint pedig az okosmérő-telepítési program támogatási igénye volt. 

Az elnyert támogatás összesen 66,6 milliárd forint volt. A pozitív döntés után ezt vonta vissza az MFB. 

A hálózatfejlesztési pályázat 75 százalékos támogatási intenzitással készült, amelyet az Opus Titász saját forrással egészített volna ki; az okosmérő-program esetében a támogatási intenzitás 100 százalék volt.

Az Opus Titász projektjeinek sora került várólistára

A pályázatok konkrét, 2026 és 2030 között megvalósítani tervezett beruházásokra vonatkoztak. A pályázati dokumentációban az előírásoknak megfelelően egyedi fejlesztési helyszíneket, műszaki tartalmakat, ütemezést és kapacitáscélokat kellett megjelölni.

A hálózatfejlesztési pályázat célja 709 megawatt új hálózati többletkapacitás létrehozása volt 2030-ig, elsősorban a növekvő fogyasztási igények, az új ipari beruházások és az időjárásfüggő megújuló termelők csatlakoztatásának támogatására. A program része lett volna

  • tíz 132 kilovoltos (kV) távvezeték korszerűsítése (köztük olyan vonalak, mint az Újszász MÁV–Jászberény, Oszlár–Polgár, Mezőtúr–Túrkeve, Polgár–Tiszafüred, Józsa–Balkány, Nyírbátor–Mátészalka, Karcag MÁV–Karcag Titász, Martfű–Mezőtúr, Martfű–Szajol MÁV és Szajol MÁV–Szolnok Észak),
  • két új 132 kV-os távvezeték kiépítése,
  • két új 132/22 kV-os alállomás létesítése Hajdúsámsonban és Kisújszálláson,
  • több meglévő alállomás kapacitásbővítése,
  • közép- és kisfeszültségű hálózatok építése és korszerűsítése,
  • táppontok sűrítése és megerősítése,
  • továbbá intelligens hálózati eszközök — például távműködtethető kapcsolók, zárlatjelzők és feszültségszabályzó berendezések — telepítése is.

Kérdéses százezer okosmérő sorsa is

Az okosmérő-programban az Opus Titász 2030-ig 108 019 okosmérő telepítését tervezte. A fejlesztés a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfelek, a nagyobb teljesítményű új csatlakozások, meghatározott éves fogyasztású felhasználási helyek, valamint egyes előre fizetős és H-tarifás mérési pontok korszerű mérési infrastruktúráját szolgálná.

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A cég kizárása után egy nappal Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter azt tette közzé, hogy az Opus Titász kizárása utáni helyzetben az általa vezetett minisztérium és a magyar kormány a hatályos uniós és hazai jogszabályokkal összhangban, a pályázati támogatási konstrukción kívüli eszközökkel lép fel annak érdekében, hogy a döntéssel érintett települések ne maradjanak ki az energetikai fejlesztésekből, és számukra is mielőbb biztosítottak legyenek a szükséges hálózatfejlesztések. 

Erre vonatkozó kérdésünkre az Opus Titász a következőt válaszolta: „jelenleg nincs tudomásunk arról, hogy az Opus Titász ellátási területére tervezett fejlesztések elvégzésére más elosztói engedélyest — így az MVM-et vagy az E.ON-t — kijelöltek volna, ezzel kapcsolatban az MFB vagy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hivatalos tájékoztatást nem adott a társaságnak. Az Opus Titász jelenleg is az ellátási területén működő elosztói engedélyes, ezért a hálózat fejlesztésének műszaki előkészítését és a saját feladatkörébe tartozó beruházások tervezését folytatja."

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