Itt a pontos lista: ezek a települések járhatnak pórul, mert Kapitány Istvánék kizárták az uniós pénzekből az Opus Titászt – teljes a bizonytalanság, az E.ON-t vagy az MVM-et jelölhetik ki

Az Opus Titász Zrt. az MFB kizáró döntésével szemben a rendelkezésére álló pályázati jogorvoslati lehetőséggel, kifogással élt. A társaság a kifogás elbírálására vonatkozó visszajelzést jelenleg várja. A további esetleges jogi lépésekről a jogorvoslati eljárás eredményének ismeretében tud dönteni – válaszolt a társaság a Világgazdaságnak, amely a kizárása utáni állapotról tett fel kérdéseket.

Az Opus Titász folytatja a fejlesztéseket úgy is, hogy kizárták a pályázatból/

Az Opus Titászt az MFB azt követően zárta ki az uniós forrásokra meghirdetett pályázatból augusztus 10-én, hogy előzőleg már nyertesnek hirdette ki. A kizárás oka az volt, hogy az MFB szerint nem teljesen átláthatók (az egyébként tőzsdecég ulajdonában lévő, Mészáros Lőrinc üzleti köréhez tartozó) társaság tulajdonosi viszonyai. A 486 milliárd forintos keretre a Mavir Zrt., mint rendszerirányító, és hét elosztótársaság (DSO) jelentkezhetett.

Az Opus Titásztól a Világgazdaság megtudta, hogy a társaság két RRF-pályázatban összesen 76,344 milliárd forint támogatási igényt nyújtott be. Ebből 70,191 milliárd forint a hálózatfejlesztési programhoz kapcsolódott, 6,153 milliárd forint pedig az okosmérő-telepítési program támogatási igénye volt.

Az elnyert támogatás összesen 66,6 milliárd forint volt. A pozitív döntés után ezt vonta vissza az MFB.

A hálózatfejlesztési pályázat 75 százalékos támogatási intenzitással készült, amelyet az Opus Titász saját forrással egészített volna ki; az okosmérő-program esetében a támogatási intenzitás 100 százalék volt.

Az Opus Titász projektjeinek sora került várólistára

A pályázatok konkrét, 2026 és 2030 között megvalósítani tervezett beruházásokra vonatkoztak. A pályázati dokumentációban az előírásoknak megfelelően egyedi fejlesztési helyszíneket, műszaki tartalmakat, ütemezést és kapacitáscélokat kellett megjelölni.

A hálózatfejlesztési pályázat célja 709 megawatt új hálózati többletkapacitás létrehozása volt 2030-ig, elsősorban a növekvő fogyasztási igények, az új ipari beruházások és az időjárásfüggő megújuló termelők csatlakoztatásának támogatására. A program része lett volna

tíz 132 kilovoltos (kV) távvezeték korszerűsítése (köztük olyan vonalak, mint az Újszász MÁV–Jászberény, Oszlár–Polgár, Mezőtúr–Túrkeve, Polgár–Tiszafüred, Józsa–Balkány, Nyírbátor–Mátészalka, Karcag MÁV–Karcag Titász, Martfű–Mezőtúr, Martfű–Szajol MÁV és Szajol MÁV–Szolnok Észak),

két új 132 kV-os távvezeték kiépítése,

két új 132/22 kV-os alállomás létesítése Hajdúsámsonban és Kisújszálláson,

több meglévő alállomás kapacitásbővítése,

közép- és kisfeszültségű hálózatok építése és korszerűsítése,

táppontok sűrítése és megerősítése,

továbbá intelligens hálózati eszközök — például távműködtethető kapcsolók, zárlatjelzők és feszültségszabályzó berendezések — telepítése is.

Kérdéses százezer okosmérő sorsa is

Az okosmérő-programban az Opus Titász 2030-ig 108 019 okosmérő telepítését tervezte. A fejlesztés a háztartási méretű kiserőművel rendelkező ügyfelek, a nagyobb teljesítményű új csatlakozások, meghatározott éves fogyasztású felhasználási helyek, valamint egyes előre fizetős és H-tarifás mérési pontok korszerű mérési infrastruktúráját szolgálná.