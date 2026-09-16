Orbán Anita bemutatta, melyik országot vennék fel az Európai Unióba, nem Ukrajna az: Magyar Péter már a múlt héten az államfőjükkel tárgyalt – "Folyatjuk"

Múlt héten miniszterelnöki szinten, ma parlamenti szinten, jövő héten pedig külügyminiszteri szinten folytatjuk a magyar–moldovai párbeszédet – erről Orbán Anita posztolt a közösségi oldalán.

Orbán Anita bemutatta, melyik országot vennék fel az Európai Unióba, nem Ukrajna az / Fotó: AFP

A fejleméynek azért is váltanak ki érdeklődést, mert közben magyarország Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát a nyár óta akadályozza. Moldova azonban a jelek szerint más tészta.

Magyar Péter miniszterelnök a múlt héten Maia Sandu államfővel és Vasile Tofan kormányfővel beszélt telefonon.

Ma Igor Grosut, a Moldovai Köztársaság parlamentjének elnökét fogadta Orbán Anita Budapesten,

jövő héten pedig New Yorkban Mihai Popșoi külügyminiszterrel ugyanő folytatja a munkát.

Moldova politikai stabilitása, szuverenitása és területi integritása magyar nemzeti érdek. Éppen ezért ma Házelnök Úrral áttekintettük a kétoldalú politikai kapcsolatok állását, illetve megvitattuk a regionális biztonsági helyzetet.

Támogatjuk Moldova érdemalapú európai integrációját,

és tovább erősítjük a két ország 2020-ban létrejött stratégiai partnerségét – számolt be a tárgyalásról a magyar külügyminiszter.

Orbán Anita bemutatta, melyik országot vennék fel az Európai Unióba, nem Ukrajna az

Moldova uniós integrációjának kiemelt magyar kezelésével élesen ellentétes az ukrán folyamatok alakulása. Olyannyira, hogy Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az ukrán médiától meg is kapta a kérdést, hogy Varsó kérte-e Magyarországot Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak blokkolására.

A lengyel politikusnak egészen pontosan azt vetették fel, hogy Lengyelország „utasítására” akadályozza-e Budapest az ukrán csatlakozási klaszterek megnyitását, amire Sikorski azt mondta: Lengyelország egyetlen fejezetet sem blokkol.

A kérdés azért is érdekes, mert a magyar kormány álláspontja szerint Budapest a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezetlensége miatt tartja fenn kifogásait Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban, miközben

ukrán oldalról felmerült, hogy a magyar álláspont mögött más tagállamok támogatása is meghúzódhat.

Sikorski most világossá tette: Lengyelország nem adta ehhez a nevét. "Ez nem igaz. Mi egyetlen fejezetet sem blokkolunk" – mondta az interjú során, amikor azzal szembesítették, hogy a magyar külügyminisztérium szerint Lengyelország kérte Budapestet a blokkolásra.