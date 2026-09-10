Rendkívüli: Orbán Anita most nagyon kihúzta a gyufát az oroszoknál, személyesen neki üzent a magyarországi nagykövetségük – "Reméljük, első osztályú olaj és földgáz áramlik majd"
Nem hagyta szó nélkül a magyarországi orosz nagykövetség Orbán Anita legutóbbi dilomáciai lépést. A budapesti központ szokatlan és kifejezetten éles hangvételű közleményt tett közzé a közösségi médiában, ami nyilvánvalóan összefüggésben áll az elmúlt napokban határozottan ellenségessé váló viszonyhoz a két ország között.
Az ügy előzménye, hogy a magyar külügyminiszter szerdán este arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy Baiba Braze lett külügyminiszter meghívására Rigába érkezett egy biztonság- és külpolitikai fórumra.
Orbán Anita beszámolója szerint konstruktív tárgyalást folytattak, és a tervek szerint újraindítják a 2019 óta szünetelő kül- és biztonságpolitikai konzultációkat, Magyarország pedig 2028-ban ötödik alkalommal vesz majd részt a balti légtér védelmében.
Majd arról is tájékoztatott, hogy a gazdasági tárcával egy új magyarországi lett-magyar üzleti fórum megszervezése és a már elindult fintech-kapcsolatok (pénzügyi technológia) továbbépítése lesz a következő lépés. Ezt követően tért ki arra, ami kiverte a biztosítékot az oroszoknál.
Kiderült ugyanis, hogy energetikai kérdésekről is szó esett.
Orbán Anita megjegyezte, hogy az energetikában különösen az energiatárolásban látnak lehetőséget, hiszen Lettország ezen a területen komoly tapasztalatot szerzett, miközben magyar vállalatok már most is jelen vannak a balti energiarendszer fejlesztésében.
Kitért arra is, hogy az űrkutatási együttműködésről szóló megállapodás tervezete már korábban elkészült, de sosem írták alá. Most szeretnék, ha a szükséges szakmai és ágazati egyeztetések után ez is megtörténhetne - fűzte hozzá.
A megállapodás az űrtechnológiától és földmegfigyeléstől a kvantumtechnológián és az 5G/6G-n át több jövőbe mutató területet is lefed - jegyezte meg Orbán Anita.
Orbán Anita most nagyon kihúzta a gyufát az oroszoknál, személyesen neki üzentek
A magyar és a lett külügyminiszter energetikai egyeztetései kapcsán
Felkeltette figyelmünket Orbán Anita magyar külügyminiszter azon nyilatkozata, miszerint a lett kollégájával folytatott legutóbbi egyeztetései során az „energetikai együttműködés” kérdései is napirendre kerültek.
A magyar fél előtt jól ismert, hogy Oroszország is kész a konzultációra Budapesttel a kétoldalú energetikai együttműködésünk minden aspektusáról – egy olyan együttműködésről, amely kiállta az idő próbáját, és bizonyította megbízhatóságát. Amennyiben azonban a magyar kormány éppen Rigában véli felfedezni új stratégiai energetikai partnerét, úgy kizárólag sok sikert kívánhatunk mindkét államnak ezen a téren. Reméljük, hogy gyümölcsöző kooperációjuk eredményeképpen első osztályú balti kőolaj és földgáz áramlik majd Magyarországra – a szabadság és a liberális demokrácia páratlan illatával fűszerezve.